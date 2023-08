Desde el primer momento en que una persona tomó una lata de pintura en spray e hizo el primer grafiti en la historia, se ha puesto en duda si este tipo de expresión es arte.

Este tipo de comunicación visual, que se puede ver en edificios abandonados, en paredes, en la carretera o en rincones urbanos, ha ido evolucionando con el tiempo, logrando alcanzar cada vez más importancia y ganándose el respeto de gran parte de la comunidad.

Ese camino pedregoso, donde a los artistas que trabajan el grafiti se les han tildado de vándalos y de dañar la propiedad privada, es el que han tenido que pasar por más de 20 años los puertorriqueños Nelson Selek, Luis Jaime Betancourt y Keenan Fermaintt, que componen el conglomerado felizxsiempre studio. Estos tres amigos unieron su talento e imaginación para presentar una exhibición que llamaron “This is not Graffiti”, que se encuentra actualmente en la galería Spot, en la calle Loíza, en Santurce.

El título es un juego de palabras que busca mostrar un poco de ironía y ambigüedad, de manera que lleve un mensaje al público. “Quisimos jugar con la percepción y lo ambiguo. Estamos hablando de que cada persona va a tener su opinión acerca de las obras que van a ver aquí. Eso ocurre también en la calle, donde las personas se cuestionan si el grafiti es o no arte, si es vandalismo, o si le estamos dando vida a lugares abandonados”, explicó Fermaintt. “En el caso de nosotros, llevamos muchos años en los que se nos pone en duda como artistas y esta exhibición es una manera de traer nuestro arte, que llevamos haciendo por más de 20 años en la calle, y hacer una interpretación para una galería”.

Distintos estilos

Los tres artistas, que se conocen desde que eran estudiantes universitarios, fueron desarrollando sus talentos a lo largo de los años y, además de expresarse con el grafiti en las calles, crearon un estilo muy particular en el cual mostrar su arte y que los distingue uno del otro. Por ejemplo, en el caso Luis Jaime, creó unas piezas en cemento, varillas y asfalto, que fueron luego pintadas, simulando lo que sería cualquier superficie de un edificio abandonado. “En la calle, este sería mi canva y es la superficie en la que me expreso. Es un mundo distópico, donde sus piezas nos invitan a reflexionar sobre la sociedad, una fusión de arte y la crítica”, detalló Betancourt, quien creó cada uno de los moldes en los que luego pintó.

Por su parte, Fermaintt se ha especializado en pintar coloridos personajes con figuras y simetrías sumamente interesantes, tanto sobre canva, como en esculturas. “Mis obras son medios mixtos, donde uso lápiz, bolígrafo, tinta, acrílico y spray, para darle vida estos personajes fantásticos que viven en un universo vacío, evocando una sensación de misterio y contemplación”, explicó el artista gráfico.

Colorida piezas en acrílico trabajadas por Nelson Selek. (Suministrada)

En el caso de Selek, sus piezas son las más coloridas, un elemento que caracteriza su trabajo en grafiti y sus obras en la exhibición. “Yo me dejo llevar por figuras, elementos o patrones que veo en la calle o de trabajos que he hecho en grafiti. Lo que hago es que sumerjo en un espacio psicodélico de movimiento y color, entrelazando las formas y las líneas y lo plasmo en el canva, usando pintura de acrílico. Además de eso, me gusta trabajar mucho con coloridas piezas de acrílico. De hecho, esta muestra presenta la evolución de otra exhibición que tuve algunos años atrás”, mencionó el grafitero.

Años de mucho trabajo

Esta exhibición presenta años de dedicación, pasión e innovación que ahora el colectivo comparte con el mundo. “Lo que estamos mostrando son piezas artísticas que se pensaron y conceptualizaron como si fueran un grafiti, pero dándole un lenguaje particular en los medios que cada uno de nosotros encontró en el camino y que hemos ido perfeccionando. Aquí no estamos reinventando la rueda, es simplemente hacer arte como lo hacemos en el grafiti, pero usando otros medios”, detalló Betancourt.

En el espacio central de la exhibición se encuentra una interesante pieza que tiene la peculiaridad de hacer sido trabajada entre los tres artistas, cada uno poniendo su estilo particular. (Suministrada)

En el espacio central de la exhibición se encuentra una interesante pieza que tiene la peculiaridad de haber sido trabajada entre los tres artistas, cada uno poniendo su estilo particular. Identificada como “Center Piece”, la obra muestra a una persona con cuatro ojos cargando una viga de cemento, la cual está cubierta por alambres de púas y coloridas piezas de acrílico color magenta que cuelgan del techo. La pieza fue conceptualizada utilizando como base el personaje de la mitología griega, Sísifo, el cual se burló de los dioses y como castigo tuvo que empujar eternamente una piedra hasta la cima de una montaña, solo para dejarla caer y volver a empezar.

“Dentro de eso, hay una recontextualización del mito en 1940, por el filósofo Albert Camus que dice que Sísifo era feliz, porque lo hizo por toda la eternidad. En el caso nuestro, hablamos de un Sísifo en crecimiento, una persona hacía lo mismo todos los días, pero sin importarle, porque lo hacía simplemente para demostrarle a todo el mundo que él lo podía hacer. Nosotros también hemos sido así en nuestras carreras artísticas”, explicó Fermaintt. “La pieza tiene tres caras y cuatro ojos, lo que nos representa a nosotros tres y que significa que cada cual comparte la misma visión. En realidad, esta pieza nos representa a nosotros y habla un poco por lo que hemos pasado por estos pasados 20 años hasta llegar aquí”.

Los interesados en ver exhibición “This is Not Graffiti” lo pueden hacer el jueves, 3 y 10 de agosto, desde las 7:00 p.m. en la galería Spot, en el 2023 de la calle Loíza. Aquellos que quieran tener una cita privada, pueden comunicarse con la galería (787-502-6456) o escribir a felizxsiempre@gmail.com. Todas las piezas de la exhibición están a la venta.