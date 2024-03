¡Ellos ya están organizando su Junte Boricua!

“Yo me crie y estudié en la isla hasta que me gradué de la Universidad de Puerto Rico en donde estudié pedagogía. Me fui a Nueva York a tratar algo nuevo, aunque estaba trabajando de maestra en la escuela Agustín Stahl de Bayamón, pero jovencita todavía, quería buscar un poco de libertad y conseguir un poquito más de salario porque me dijeron que allá había más oportunidades”, confesó la sanjuanera de 67 años.