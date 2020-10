Todo aquel que haya tenido en su vida una mascota, como un perro o un gato, puede dar fe de que estos se convierten en parte integral de su vida, tanto en el aspecto físico como emocional. Es por eso que, además de las memorias que se crean con ese animalito, siempre es bueno contar con algún tipo de recuerdo físico. Ejemplo de esto y algo que se ha puesto muy de moda recientemente, es la creación de un retrato en pintura de ese ser tan querido.

A esto se dedica desde hace varios años la joven pintora puertorriqueña Michaela Soto. En su taller Pet Portraits by Mica, esta artista se encarga de trabajar obras en óleo sobre lienzo de distintos tamaños, según quiera el cliente y el presupuesto que tenga. A pesar de que la mayoría de los retratos que hace son de perros, no hay limitaciones en cuanto a la mascota que puede pintar. Algo que llama mucho la atención al ver las obras de Soto son los detalles que tienen los animales, incluyendo los ojos, los pelos, lunares y cambios de tonalidades en la piel, entre muchos otros.

PUBLICIDAD

Obra creada por Pet Portraits by Mica. (ELNUEVODIA.COM)

El amor que Soto siente por las mascotas es evidente con tan solo ver su obra, algo que viene desde que ella era una niña. “Yo siempre he sido ‘animal lover’, al punto que antes de empezar a pintar mascotas profesionalmente, cursé dos años de pre-veterinaria en la Universidad de New Hampshire. Sin embargo, me di cuenta que realmente mi pasión eran las artes, por lo que cambié de rumbo y terminé un bachillerato en artes plásticas de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico”, comentó Soto, quien además de los retratos de mascotas también pinta obras expresionistas en su tiempo libre. “Si ves mi obra de hace varios años, tenía animales integrados de cierta manera. Hace seis años, un vecino me pidió que le hiciera un retrato de su mascota y lo disfruté muchísimo y entendí que de esa manera podía unir mis dos pasiones. Así fue que nació Pet Portrait Mica”.

Recientemente, Soto formó parte de una exhibición virtual del AKC Museum of the Dog, en Nueva York, pero no esconde su deseo de tener una exposición real en dicho museo. A la misma vez, la joven desea seguir creciendo como artista y poder participar de los grandes espectáculos de perros a nivel mundial, como el de Westminster Kennel Club, en Nueva York y tener allí un área donde mostrar su obra. De hecho, según la artista, un porcentaje muy grande de las obras comisionadas que ha trabajado en los últimos años ha sido a clientes en Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Debido a que muchos de estos retratos en óleo son de mascotas ya fallecidas, la reacción de los clientes siempre es una muy positiva cuando ven la obra por primera vez, llevando a que algunos lloren, rían o quieran abrazar el cuadro. “Me siento muy satisfecha de poder capturar esa mirada y el lenguaje no verbal con el que se comunican las mascotas con sus guardianes, que es algo casi mágico y muy único”, comentó Soto, quien se deja llevar para pintar por una foto que le entregue el cliente.

“La magia de tu mascota”

Todos aquellos que quieran tener una obra personalizada de Soto, pueden participar del concurso “La magia de tu mascota”. Por $5 o más las personas estarán inscritas en una rifa donde el premio final es una obra de Soto. Todo el dinero recaudado será a beneficio de la Humane Society of Puerto Rico (HSPR) para la creación de un parque para perros en sus instalaciones. Royal Canin también participa del proyecto donando los materiales y el marco para crear la pintura. Los interesados pueden acceder, a partir del 1 de noviembre a la página web www.hspr.org y hacer la donación. El sorteo se llevará a cabo en vivo a las 4:00 pm en la Página de Facebook e Instagram del HSPR y el ganador será notificado vía email.

Otro óleo sobre lienzo creado por Michaela Soto. (ELNUEVODIA.COM)

“Tengo que agradecer al Humane Society por hacer esto y permitir que yo use mis talentos para ayudarlos, ya que los fondos van a ser 100% para ellos y crear un 'doggy park”, comentó Soto. “Además, quiero agradecer a Royal Canin por auspiciar el sorteo, no solamente por su apoyo a los animales, ya que ellos hacen alimentación de excelencia para perros y gatos, pero también por mostrar compromiso social con las artes y por creer en mi obra”.

El Humane Society of Puerto Rico fue fundado en 1958 y es el albergue de animales de más años de servicio en la isla. Actualmente cuenta con un área de clínica básica y esterilización, centro de adopción para mascotas y un programa de educación y voluntariado.

Para los interesados en comisionar una obra de Michaela Soto, pueden contactarla a través de sus cuentas de Instagram (@petportraits_mica), Facebook (Fine Art Pet Portraits by Mica) o a través de su correo electrónico: [email protected]