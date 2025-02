Esperanzada Ángela Meyer en que no se elimine el ICP: “La cultura es algo que no cuadra con ninguna agencia”

Aunque preocupada por el futuro del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP), ante el Proyecto del Senado 273 – 2025, que busca eliminar este patrimonio cultural y crear un Programa de Cultura Puertorriqueña en el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, la veterana actriz Ángela Meyer, se encuentra esperanzada de que no sea así, luego de sostener una reunión con el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y autor de la medida.

Como fiel creyente de que con el diálogo los asuntos importantes pueden trascender, la también legisladora municipal expresó a El Nuevo Día su preocupación acerca de la medida que se encuentra en la discusión pública, a la vez de que coincide con la postura del líder senatorial en cuanto al deterioro del ICP.

“Mi gran preocupación es que se elimine el Instituto de Cultura. La cultura es algo que no cuadra con ninguna agencia. Estamos hablando de festivales, de nuestra historia como país, nuestros pintores, escultores, actores, escritores, cantantes, o sea, es todo. Él (Rivera Schatz) tuvo la amabilidad y la gentileza de explicarme su postura y su preocupación, la cual tiene razón. Me dijo, ‘Ángela, ¿dónde están los festivales que se hacían antes? ¿Dónde está todo lo que en un momento significó y aportó el Instituto de Cultura?’. O sea, se abandonó en muchos sentidos”, expresó Meyer en entrevista vía telefónica.

El proyecto de la autoría de Rivera Schatz propone “transferir las funciones de conservar, custodiar, restaurar y estudiar los bienes muebles e inmuebles, así como los activos y funciones de custodia de arte que actualmente están bajo el Instituto de Cultura Puertorriqueña, al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, y para otros fines relacionados”.

“Es verdad lo que dice de los edificios, son ciento y pico de edificios abandonados por el Instituto de Cultura y es cierto. Yo que soy legisladora de San Juan te puedo decir que es cierto, porque lo veo cuando voy a la alcaldía y es una tristeza. Es más, si vas por delante del Instituto de Cultura se puede ver cómo lo tienen de abandonado. Tiene toda la razón y no se le puede discutir eso. Mi preocupación es que pase a una agencia que no trabaje con esas especialidades porque el desarrollo económico no tiene el compromiso de preservar, cuidar y enseñar como lo tiene el Instituto, que está al servicio de la historia y la cultura de nuestro país”, manifestó.

La postura de quienes se oponen al proyecto también estriba en que sea subordinada la protección del acervo cultural de Puerto Rico a las exigencias de la industria de la construcción.

Mientras, Meyer señaló que Rivera Schatz tiene muchas pruebas que les fueron mostradas en su reunión y reitera en que tiene que haber un compromiso y una acción de lo que se llama Instituto de Cultura Puertorriqueña.

“Como me dijo, no es mi deseo eliminar nada que tenga que ver ni con la cultura ni con la historia de nuestro país. Esto no es una cuestión de política, esto es una cuestión de justicia al país. Yo quiero escuchar, igual que te escucho a ti, muchas opiniones, que me aporten luz, que me traigan soluciones. Salí convencida de esa reunión, de que el intento por preservar el Instituto de Cultura, preservar todo lo que significa para la historia y la cultura de nuestro país, se va a hacer. En ese sentido me quedo tranquila”,

El pasado 30 de enero se informó que el director ejecutivo del ICP, Carlos Ruiz Cortés, tendrá 15 días laborables para responder a 27 requerimientos de información del presidente del Senado, cuya petición requiere, entre otros aspectos, la entrega de un informe de los viajes realizados por Ruiz Cortés en los últimos cinco años, incluido el propósito de cada uno; los gastos incurridos y el personal que acompañó al director ejecutivo; y copia de los contratos o cualquier tipo de acuerdo con instituciones para el uso, préstamo o custodia de piezas, obras y artefactos, entre otros. El líder senatorial advirtió que, de no recibir la información, acudirá a los tribunales.

“Si hay algo que me quedó muy claro es que la intención no es eliminar el Instituto de Cultura. Al contrario, es salvarlo, es comprometerse con lo que significa y el propósito por el cual fue fundado por don Ricardo Alegría y eso no está”, reiteró Meyer, a la vez que invita a todas aquellas personas que entiendan, que pueden aportar, que lo hagan a través del diálogo.

“Sí, estoy esperanzada de que no se elimine el Instituto de Cultura Puertorriqueña, que ya no es ni sombra de lo que era en su momento. Hay muchas personas buenas trabajando ahí, pero creo que ha sido desafortunada la dirección que ha cogido el Instituto de Cultura”, finalizó.

Según lo informado por el ICP, este custodia, documentos públicos del Gobierno, una colección nacional de más de 40,000 obras y objetos de valor patrimonial, sobre 19,000 artefactos arqueológicos, el archivo general, que a su vez tiene millones de documentos públicos e históricos, los teatros Arriví y Victoria Espinosa, así como miles de libros, imágenes y videos en la biblioteca nacional.

Al conocer sobre la medida, el director del ICP expresó en enero que: “La mera posibilidad de transferir (las) funciones (del ICP) a otra entidad, enfocada únicamente al desarrollo económico, pone en riesgo la preservación de nuestra rica historia y herencia cultural. Es alarmante que esta medida no haya sido consultada previamente con nosotros, lo que hubiera resultado en un mejor entendimiento de todas las funciones que realizamos y la importancia de nuestro trabajo”.