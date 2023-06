¿Qué sucede cuando el patrimonio cultural de Puerto Rico pasa a manos privadas? Esa, precisamente, es una de las preguntas que surge del Proyecto del Senado 717, radicado el 18 de enero de 2022, que busca ceder los bienes materiales del maestro Pablo Casals, legados al pueblo de Puerto Rico, a un fideicomiso que los administre. El proyecto había sido regresado con enmiendas al Senado por parte de la Cámara de Representantes, pero al estas no ser acogidas, el mismo pasó a las manos de un Comité de Conferencia, un mecanismo que busca conciliar las diferentes visiones en torno al proyecto. El mismo fue aprobado a viva voz por dicho comité el martes por la tarde.

El proyecto, presentado por los senadores Thomas Rivera Schatz, Carmelo Ríos Santiago, Marissa Jiménez Santoni, Gregorio Matías Rosario, Nitza Morán Trinidad, Henry Neumann Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, Keren Riquelme Cabrera, Wanda Soto Tolentino y David Villafañe Ramos, ha sido objeto de denuncias y preocupaciones desde su radicación por parte de legisladores del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

“Se acaba de aprobar a viva voz el Informe de Conferencia del Proyecto del Senado 717, que entrega a manos privadas el legado de Pablo Casals al Pueblo de Puerto Rico”, escribió la senadora María de Lourdes Santiago Negrón en sus redes sociales sobre el desarrollo más reciente del proyecto.

Durante la votación inicial sobre el proyecto en el senado, Santiago Negrón emitió un voto explicativo en el que delimitó varias de sus preocupaciones sobre el proyecto de ley. “Entregar la titularidad de bienes públicos -aun cuando se trata de una iniciativa animada por las mejores intenciones- es un paso irreversible que debe tomarse con cautela y conocimiento. Esa es una de las lecciones principales de los acontecimientos de nuestra historia reciente”, sostuvo en ese momento.

Su contraparte en la Cámara, el representante Denis Márquez Lebrón hizo señalamientos similares durante la votación llevada a cabo en ese cuerpo en febrero de este año. “Se está dando por vía legislativa una autorización de enajenar bienes públicos que son parte del patrimonio cultural de Puerto Rico”, afirmó Márquez en ese momento. Cabe destacar que el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) también llegó a expresar su oposición al proyecto.

La medida propone la creación del “Fideicomiso Pablo Casals” como una entidad de carácter privado con fines no pecuniarios. Este fideicomiso tendrá control y custodia de los bienes que lo integren, entiéndase todo el patrimonio actualmente bajo titularidad y custodia de la Corporación de Artes Musicales.

Según la medida, la movida es necesaria para garantizar la conservación del patrimonio musical dada la “profunda crisis financiera” actual del gobierno de Puerto Rico. “Este, ciertamente, es un señalamiento importante, igual que aquellos que desde otros foros se han hecho con relación a la conservación de bienes y recursos vinculados a don Pablo Casals. Me parece, sin embargo, que precisamente por tratarse de un asunto tan importante para nuestra vida cultural, el proyecto debió haber sido objeto de mayor escrutinio, incluyendo la convocatoria a vistas públicas, de tal forma que conocedores de la materia, así como las entidades afectadas, pudieran colocarnos en posición de emitir un juicio informado”, expresó Santiago Negrón en su voto explicativo.

“Yo incluso me reuní con los promotores del proyecto y un grupo legisladores se unieron a mí, le votaron en contra, pero se aprobó con enmiendas. Ese proyecto regresa al Senado. El Senado no concurre con las enmiendas, crea un Comité de Conferencia entre Senado y Cámara, del cual somos parte María de Lourdes y yo, pero nunca nos convocaron. Y lo que aprobaron ayer (el martes) fue el más reciente informe de ese comité”, explicó en entrevista con El Nuevo Día el representante Márquez Lebrón.

“Se le está entregando a una entidad privada, y se le está dando una serie de excepciones y protecciones, el control total del patrimonio público de don Pablo Casals, y eso incluye que ellos pueden hasta disponer de ese patrimonio público. Una entidad donde dos de sus miembros van a ser nombrados por el gobernador, pero el resto de los miembros no van a ser nombrados por el gobernador y serán nombrados de manera privada. Esto es una política pública de privatizar parte de la cultura de este país y nosotros nos oponemos a eso”, continuó.

Otro punto de preocupación sobre la medida ha sido su inclusión de un artículo de inmunidad que protege al fideicomiso de cualquier responsabilidad económica por cualquier acción tomada en el desempeño de sus poderes, siempre que sus actos no hayan sido “intencionales” o “ilegales”.

“¿Y los actos negligentes? ¿Y la omisión?”, cuestionó Márquez Negrón. “Me parece que es innecesario el artículo, hay una responsabilidad de lo que se conoce como el hombre prudente y razonable y aquí se debe actuar y cumplir con él”.

“Me parece un mal precedente establecer este tipo de inmunidad, que aunque la limitaron con las enmiendas, me parece un mal precedente establecerlo en esta ley”, dijo.

Este también fue uno de los puntos que trajo a colación la senadora Santiago Negrón en su voto explicativo. “De particular preocupación es la prohibición tajante de intervención judicial ante cuestionamientos sobre el estatuto. Me parece que este inusual recurso es extremo y aún más, ilegítimo. De hecho, levanta suspicacia el que una medida a la que se le niega un trámite cabal, en cuyo contenido hay lagunas de importancia, y con efectos que no tienen marcha atrás, goce además de la coraza de la inexpugnabilidad”.

Pero, a gran escala, la mayor preocupación para el representante Márquez Lebrón es el precedente que podría establecer una medida como esta y su impacto en los bienes culturales de Puerto Rico. “La cultura en este país, en la cadena de prioridades del gobierno, dentro de la visión estrecha de lo que significa la cultura en un país, la ponen normalmente en los últimos lugares y esto es una forma de, como dirían en el campo donde yo me crie, de ‘zapatearse’ de unas responsabilidades”, sostuvo.

Luego de su aprobación en el Comité de Conferencia, el proyecto deberá ser ratificado en la Cámara y el Senado, para luego pasar el escritorio del Gobernador.