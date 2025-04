Fajardo rinde tributo a una leyenda del “steel drum”

Encarnación, de 76 años, es toda una institución musical en la zona, no sólo por haber creado con sus manos cientos de drones de acero, sino tambien porque le ha pasado sus conocimientos a varias generaciones de músicos, incluyendo a sus hijos, sobrinos y sus nietos.

Larga trayectoria

En una tarde de 1957, cuando apenas tenía 8 años, Encarnación Rexach quedó prendado de la música de los drones de acero. “Pedrito Altieri vino a Fajardo con una banda de la isla de Santa Cruz. Lo trajeron por todo el pueblo y fue una sensación, porque nunca se había visto algo así aquí. Ahí empezó la fiebre, porque le gustó a todo el mundo”, explicó Encarnación Rexach. “Estaba en la escuela elemental y la fiebre me siguió hasta el patio de mi casa, tocando en una lata de galleta con un lápiz. Así empecé con uno de mis hermanos y la gente de la calle Triunfo en el pueblo de Fajardo ”.

“Me siento bien de estar recibiendo este reconocimiento en la Casa Cultural. Cuando me preguntaron si estaba dispuesto a participar, no me pude negar. Son muchos años de sacrificios y mucho trabajo lo que llevo en esto”, explicó Encarnación Rexach, quien además de destacarse en los drones de acero, también ha dedicado buena parte de su vida a ser dirigente de equipos de pequeñas ligas del pueblo. “Ahora estoy en otra etapa, en donde estoy enseñando a mis nietos, tengo algunos dolores en las manos, pero sigo con la misma entrega de siempre”.