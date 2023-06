El Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, informó la muerte de la doctora Carmen Alicia Morales, presidenta de la Asociación de Historia del Viejo San Juan. No se indicó la causa del fallecimiento.

A través de las redes sociales, el Centro indicó que la doctora Morales, quien nació en Santurce en 1945, obtuvo un bachillerato en teatro y literatura inglesa en 1967 (Universidad de Puerto Rico) y en 1973, una maestrí­a en teatro (Catholic University of America, Wash. D.C.). Estudió actuación con Dean Zayas, dicción con Maricusa Ornés y pantomima con Gilda Navarra (discí­pula de Marcel Marceau) y se especializó en dirección teatral.

Asimismo, obtuvo un grado en educación (Universidad de Maryland), en 1984. Fue becada por la embajada de España para estudiar literatura en la Universidad Complutense (Madrid, 1986) y Alcalá de Henares (Alcalá, 1997). Además, estudió literatura y arquitectura islámica becada por el Centro de Estudios Islámicos en Nuevo México (2001). Obtuvo su doctorado en Historia Antigua y Medieval en la Universidad de Valladolid (2009).

Entre 1975 y 2010 se presentó contando cuentos y actuando sus unipersonales, entre otros lugares, en Cornell University (Nueva York); Brown University (Rhode Island); Penn State (Pennsylvania); Georgetown University, Library of Congress, Smithsonian Institution (Washington D.C.); SUNY (Geneseo and Long Island); Bowling Green State University (Ohio); Notre Dame University; University of Maryland (College Park).

A nivel internacional se presentó en la Universidad de Graz (Austria, 1991), Universidad de San Francisco (Ecuador, 1992), Colegio de Guadalupe (Madrid, 1986), las universidades de Puerto Rico (1983 y 1997), el III Festival Internacional de Cuenta Cuentos (Venezuela, 1992), V Feria del Libro de Guadalajara (México, 1997); V Encuentro Internacional de Escritoras (Puerto Rico, 2003); Fundación de la Cultura Nacional-Noches de Peña (Puerto Rico, 2007-10); Museo Fernández Blanco (Buenos Aires, 2010).

De acuerdo con la información provista por el Centro, la doctora escribió varios cuentos, entre los que se encuentran “La colcha de los recuerdos”, “La Antártida”, “El piragüero”. Asimismo, publicó “Cundeamores”, poesí­a narrativa; “¡Ay bendito!”, poesí­a narrative; y en 2010, “Cangrejeros”, 19 cuentos con 35 fotos de los barrios en los años 50. Las obras de teatro “Turulete”, la vida de una niña e “Isabel, reina de España” fueron producidas y actuadas por ella en universidades en Estados Unidos.

Sobre historia publicó: “Isabel de Barcelos: su contribución a la educación de Isabel la Católica”; “La psicobiografí­a: consideraciones y sugerencias para su aplicación a la vida de Isabel I de Castilla”, “Ensayos sobre Biografí­a”; “Isabel I de Castilla: una psicobiografí­a”; “La niñez en la corte itinerante de Isabel la Católica a la luz de las Cuentas de Gonzalo de Baeza” y “La psicobiografí­a: nueva herramienta para el estudio del Medioevo”. Su tesis doctoral “Isabel de Castilla: una psicobiografí­a” fue presentada en julio de 2009 al Departamento de Historia Antigua y Medieval de la Universidad de Valladolid, España. Fue Miembro de Número del Centro de Estudios del Camino de Santiago, Sahagún y miembro del Grupo de Estudios de Biografí­a de la UPR.

Desde 2007 residió en San Juan. Escribió sobre historia medieval y literatura, cultivó la fotografí­a urbaní­stica con la cual ilustró sus libros, enseñó talleres de narración oral y se presentó públicamente en colegios, universidades y teatros.