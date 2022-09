La veterana fotoperiodista y profesora universitaria, Ana Martínez Santiago, falleció en la madrugada de ayer, domingo, luego de una larga enfermedad. Esta profesional de las comunicaciones, natural de Santurce, se destacó por sus trabajos en la agencia Reuters, donde cubrió desde eventos noticiosos, de entretenimiento y de deportes, entre otros. Además, dejó su huella a varias generaciones de nuevos fotoperiodistas con sus clases en la Universidad del Sagrado Corazón, de Santurce.

Según la fotoperiodista Alina Luciano, quien conoció a Martínez desde sus comienzos profesionales, cuando trabajaba en el negocio Cine Foto, en Río Piedras. Como le gustaba la fotografía, empezó a estudiar y a comprarse equipos. “Hasta cierto punto fue una autodidacta. Ella admiraba mucho los trabajos de fotógrafos famosos y por ahí siguió”, explicó Luciano, quien es la vicepresidenta de la Asociación de Fotoperiodismo. Más adelante, Martínez trabajó como ‘freelance’ en distintos lugares, incluyendo para la Feria de Bacardí, hasta que comenzó a trabajar con la agencia noticiosa Reuters en la década de 1990. Allí se mantuvo por varias décadas, hasta que la agencia cerró plazas de trabajo por toda Latinoamérica.

“Ana era fuerte de carácter y dejaba su marca en todos los lugares que iba a cubrir un evento y a hacer su trabajo. Siempre fue bien seria en su trabajo y nunca fue una mala compañera”, añadió Luciano, quien es fotoperiodista del periódico Claridad.

La fotoperiodista puertorriqueña Ana Martínez también cubrió eventos como manifestaciones en contra del Gobierno. (Ramón “Tonito” Zayas)

Para la fotoperiodista Enid Salgado, quien compartió profesionalmente con Martínez y que luego se convirtió en su amiga, su primer contacto fue un poco convulso. “Estaba en una asignación cubriendo el caso federal de Aníbal Acevedo Vilá y fue bien interesante la manera en que nos conocimos. Ella era bien competitiva a la hora de trabajar y por tener la mejor foto. Ya yo estaba en el lugar cuando ella llegó y, tuvimos una leve discusión sobre los espacios. Yo no me moví y parece que eso hizo que yo me ganara el respeto de ella y se fijara en mí. De ahí surgió nuestra amistad”, explicó Salgado. “Además de eso, Ana era una excelente compañera, era muy alegre y siempre tenía una sonrisa contagiosa que te alegraba el día, además de que era muy solidaria”.

El fotoperiodista Heriberto Castro, quien laboró por muchos años en Primera Hora, fue “su compañero de vida” y la acompañó hasta lecho de muerte. Castro publicó hace unos días un poema de su autoría, que dedicó a Martínez, en el cual expresó su pesar ante el momento.

Legado académico

Además de su excelente trabajo como fotoperiodista, también se destacó en el salón de clase en la Universidad del Sagrado Corazón. “La marca más importante que dejó fue en el Sagrado Corazón. Ella renovó lo que era dar clases de fotoperiodismo en la universidad y eso se lo voy a reconocer por siempre”, explicó Luciano. “Muchos estudiantes la recuerdan con mucho cariño, porque los llevó a a fajarse, y a que fueran más allá de su deber y sus responsabilidades en la escuela”.

Salgado también tuvo elogios para el trabajo de Martínez en la universidad. “He escuchado de estudiantes que tomaron clase con Ana, que la clase que verdaderamente les marcó fue la de ‘Retrato’, ya que les dio otra óptica, una estructura y un aprendizaje de la fotografía más personal”, mencionó la fotoperiodista.

Ana Martínez se destacó como profesor universitaria en la Universidad del Sagrado Corazón. (Instagram)

Para ambas profesionales entrevistadas, el vacío que dejará Martínez será enorme y será por siempre recordada, tanto por su profesionalidad, como por su amistad. “Ella era muy apasionada de la fotografía y muy conocedora no solamente de la parte técnica, sino del contenido y se pasaba investigando. Por sobre todos eso, era mejor persona. Sin duda alguna, es una de las mujeres fotógrafas más importantes que ha tenido este país”, mencionó Salgado.