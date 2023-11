Probablemente al pensar en la arquitectura pasa por la mente un plano con edificios y estructuras en tonalidades grises. Sin embargo, en la mirada y mente de Fernando R. Bonnin abunda una gama de vibrantes colores, alegría y luminosidad, y así poco a poco decidió plasmarlo a través del delicado trazo en el lienzo hasta llegar a su libro “FR Bonnin”.

El Nuevo Día fue invitado al lanzamiento de su libro y “Travesía”, exposición artística del puertorriqueño en el Popular Center en Hato Rey, donde logramos sumergirnos y viajar por el Puerto Rico que imagina este arquitecto ponceño de profesión, pero artista de corazón.

“La realidad es que esta exposición lleva casi 5 años desde que decidimos hacerla aquí en San Juan, pero obviamente han pasado unos años difíciles con la pandemia y nosotros con los terremotos en el área sur de Ponce. Yo soy arquitecto y siempre he tratado de que mi obra lo que proyecte sea alegría y un espíritu vibrante, bien puertorriqueño”, relató el novel pintor en entrevista con este medio.

Su fascinación por los colores del trópico en el que vive lo llevaron a proyectar de una manera muy singular, abstracta y hasta surrealista del Puerto Rico que visualiza y vive en su mente. “Yo lo que trato es de crear imágenes que yo nunca he visto en mi vida. No estoy buscando representar, busco una reputación literaria de lo que es el paisaje puertorriqueño a través de mi visión”.

En 2017 “Evolución a Color” fue su primera exposición en Ponce, seguida por “Soñando en Tiempo” en 2018, cada una con más de 30 piezas de su trabajo.

Ahora, a través de 34 vibrantes pinturas y sin duda alguna muchas pinceladas, aunque trabaja principalmente con óleo sobre acrílico, su obra consiste en una constante exploración de la técnica, la textura, pues el artista desea aventurase dentro del universo artístico y no encajonarse en un solo estilo. “Esto es muy variado. He tratado de no estructurarme en una técnica y mantenerme ahí. Es un proceso creativo bien cuesta arriba, pero lo disfruto, aceptó el reto y vamos poco a poco trabajando”.

Según reveló, el trabajo en cada pieza puede tomarle alrededor de dos a tres meses, pues apuesta a lo clásico, pues no se considera muy fanático de lo digital. “Yo soy bien old school. A mí no me gusta lo digital, me gustan las cosas a mano”.

Pero, ¿qué lo llevó de un plano al lienzo?

“Yo era fotógrafo y la fotografía me llevó a la arquitectura y me volvió a llevar a un diseño gráfico haciendo collage de lo que hacía”, aseguró el pintor, quien también ha adornado con su arte importantes espacios institucionales.

Sin embargo, relató que sentía que el aspecto artístico en los espacios interiores se pasaba por alto o para lo último. “Se hacían unas inversiones grandes en estructura, pero lo artístico en dotar esos espacios y que ese entorno fuera bello se dejaba”, contó.

Y para atender esta problemática, Fernando Bonnin, quien ha trabajado en el diseño de hospitales, ofreció a través del arte un espacio bonito, digno y alegre para los pacientes. “En esos momentos tan difíciles… la intención era poder llevar felicidad. Vengo una familia que me ha inspirado mucho y con mucho amor, y eso es lo que trato de transmitir”.

Y fue precisamente ese amor el que inspiró su libro y su dedicatoria, en memoria de su madre, Pilar “quien se fue al cielo en medio del proceso de terminar el libro y preparar la exposición. Agradezco poder compartir lo creado en cielos abiertos y la creatividad por la que me enseñó siempre a apostar”.

Por último, la exposición contó con el apoyo y bendición del pintor y escritor Antonio Martorell, quien le dedicó unas palabras en el prólogo del libro.

“Estoy súper orgulloso que nos haya regalado de su tiempo para hacer el prólogo del libro. Él desde el principio que yo empecé a pintar me adoptó y acogió lo que estaba haciendo. Más que orgulloso de que haya abierto su estudio y me haya escuchado, su crítica siempre fue bienvenida”.

Ahora, solo busca libertad a través del canvas. “Soy un artista en crecimiento… y seguiré buscando hasta que muera, pero estoy contento por dónde vamos”, concluyó el apasionado del arte y el color.