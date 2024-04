Gabriel García Márquez: un viaje desde sus aportaciones en la literatura hasta su novela póstuma

En una de sus entrevistas, Gabo llegó a decir, ”los críticos construyen teorías alrededor de esto y ven cosas que yo no había visto. Responden solamente a nuestro estilo de vida, la vida del Caribe. No hay en mis novelas una línea que no esté basada en la realidad”.

Cien años de soledad

Gabo había fijado su residencia en México y ejerció como corresponsal de la agencia Prensa Latina en Estados Unidos, donde recibió tanto amenazas como críticas. Cien años de soledad fue escrita en México a finales de 1964, cuando se dirigía con su familia a Acapulco y le llegó la inspiración: “como una revelación, encontré exactamente el tono que necesitaba. Y el tono era contarlo como contaba las cosas mi abuela. Porque yo recuerdo que mi abuela contaba las cosas más fantásticas, y lo contaba en un tono tan natural, tan sencillo, que era completamente convincente. Y entonces no llegué a Acapulco. Regresé y me senté a escribir Cien años de soledad”.

Un novelista con vocación de periodista

Novelista, claro, preciso, contundente, que escribe con sencillez, transparencia y ritmo casi poético, también con la naturalidad de ese periodista que fue, “mi gran vocación y única, fue el periodismo” -según confesaba él mismo-, publicó una larga lista de títulos como ‘El general en su laberinto’, ‘El coronel no tiene quien le escriba’, ‘Crónica de una muerte anunciada’, `El amor en los tiempos del cólera’, ‘Del amor y otros demonios’, ‘Noticia de un secuestro’ o ‘Vivir para contarla’, libro a modo de memorias donde se identifican todos los personajes, temas y lugares de sus novelas. Desde su abuela Tranquilina preocupado siempre del cheque de la jubilación que le tocaba al abuelo y que nunca le llegó, y su abuelo, el coronel no tiene quien le escriba. Por eso llegó a decir que no había escrito nunca una línea que no saliera de la realidad.