Generaciones de “geeks” boricuas convergen en la vigésima segunda edición del Puerto Rico Comic Con

Otra joven de 19 años también tuvo la oportunidad de romper el molde y decidió hacer de un personaje atípico. Inspirada en la serie “Avatar: The Last Airbender”, Samilee Meléndez Díaz decidió disfrazarse del personaje “Appa”, un bisonte volador que acompaña al personaje principal a través de toda la serie.

“Yo pienso que la cultura ha evolucionado mucho. Hay mucha gente que respeta esto, que respeta tus ‘boundaries’. Y todos somos buena gente. Me gusta, de verdad, cómo ayuda a que te conectes más con las personas. No quita el hecho de que, a veces, hay personas que te van a mirar rarito, pero eso es cuestión de que no te importa. Y si tú estás feliz con lo que estás haciendo, tienes derecho a ser feliz con lo que estás haciendo”, sostuvo la adolescente.

“Desde la infancia siempre me gustó el anime de ‘Dragon Ball’. Especialmente, este año que el creador falleció, siempre me ha gustado este personaje, y entonces, pensé que no había mejor motivo para revivir uno desde sus personajes. Esto requiere tiempo y dedicación, y esto también es un hobby. A mí me gusta, nos entretiene, y aquí estamos representando”, dijo el hombre, que era detenido casi cada minuto por asistentes de la convención para tomarse fotos junto a él.