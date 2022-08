Si hay algo que distingue a la escritora y profesional de relaciones públicas, Uka Green, es el modo cómo narra, describe y cuenta las situaciones de la cotidianidad que vive no solo como mujer, sino también como madre de cuatro hijos, esposa y abuela, con las que cualquiera se puede sentir identificada.

Sus escritos, redactados en su mayoría con humor, pero sin dejar a un lado el dramatismo, toman vida en diferentes voces con las que puede identificar cada etapa o rol que ejerce. Una de ellas es la de la actriz y cantante Gisselle, quien cómodamente usa su proyección vocal, experiencia como actriz y fuerza interpretativa para junto a las actrices Marilyn Pupo y Lizmarie Quintana y los periodistas Normando Valentín y Aixa Vázquez, de la mano de Uka -quien es la autora del proyecto- protagonizar el espectáculo de lecturas de “Titantos”, en lo que sería su tercera temporada.

PUBLICIDAD

“En el caso mío, que estoy en la música, cuando yo hago una presentación hay una canción que tengo que hacer porque eso es lo que quiere escuchar la gente. Pues lo mismo pasa con ‘Titantos’, que hay algunos escritos que son clave porque marcan lo que realmente es su esencia, pero Uka se dio a la tarea de escribir nuevas columnas para refrescar el show y la verdad es que están buenísimas”, mencionó Gisselle, a la vez que resaltó a la directora Emineh de Lourdes como la persona idónea para dirigir la pieza al entender muy bien el concepto y guiarles de una manera efectiva.

Esta propuesta, que en un pasado llegó a contar con las comunicadoras Myraida Chaves y Keylla Hernández, ambas fallecidas lamentablemente a causa del cáncer, resulta ser una diferente a lo que el público está acostumbrado a ver en el teatro, en donde se dejan al descubierto aquellos temas que no necesariamente se suelen hablar, ya sea por vergüenza, tabú o timidez. Gisselle enfatiza que no se trata meramente de leer unas líneas, sino de ponerle sazón y tono correcto para llevar ese contenido de una manera divertida a la audiencia, hasta arrancarle risas.

“Emineh ha sido clave para ayudarnos en cómo nosotros interpretamos las columnas. O sea, por ejemplo, en uno de los ensayos yo estaba haciendo una lectura dirigida hacia el hombre y estaba dándole una entonación un poco más agresiva de lo que Emineh entendía para que no cayera pesado, sino que lo hiciéramos más en forma de vacilón. Entonces cambió completamente el mensaje de la columna, porque aunque va directo un poco a atacar al hombre, al entonarlo en forma de vacilón, pues nadie se ofende. Al contrario, se aliviana y lo hace más llevadero y se disfruta más”, expresó la también empresaria, quien es la segunda vez que forma parte del espectáculo, en el que interpreta ese lado de la mujer que está a las puertas de la madurez; esa adulta mayor con características de mujer joven.

PUBLICIDAD

Normando como el “blanco de ataques”

En el caso de Normando Valentín, este resalta que no solo le toca interpretar esa parte divertida que representa la voz masculina, que bien puede tratarse de los hijos, su esposo, algunos de los amigos de Uka o a los hombres en general, sino que mientras se manifiesta recibe cierto bombardeo en el escenario por parte de sus colegas.

“Soy la tarjeta del vacilón, por así decirlo, porque Uka es muy fina, pero es muy directa en su crítica a muchas posturas machistas, a muchas posturas macharranas de los hombres. En ese sentido, yo tengo ese rol de dar voz a esa parte masculina, pero también tengo que aguantar las descargas y las críticas que están sobre la tarima. Por eso es que es una obra solo para mujeres y hombres con babilla, porque es duro, es duro”, dijo con la jocosidad que le distingue.

Aunque no es la primera vez que el experimentado hombre ancla de Noticentro forma parte de este espectáculo, que se llevará a cabo los días 5, 6, 7, 13 y 14 de agosto en el Centro de Bellas Artes de Santurce, comparte lo retante que suele ser darle la lectura apropiada a estas columnas en el espectáculo, cuyas anteriores temporadas se llevaron a cabo en 2016 y 2019.

“Es un reto porque no es lo mismo leer para dar noticias, que tú leer prácticamente para actuar, porque la voz es tu herramienta de actuación y es saber dar la entonación para demostrar lo que es un poco de coraje o lo que es burla, y no sonar lineal todo el tiempo. Para mí, aunque tú no lo creas, ha sido difícil porque yo estoy acostumbrado a dar el formato de noticias y aquí no. Uno aprende todos los días. Sí que me lo disfruto, pero a la misma vez es un reto, sudo porque estas mujeres son espectaculares”, manifestó el presentador de “Ahí está la verdad”.

PUBLICIDAD

Tanto Gisselle como Normando coinciden en que Uka Green “tiene ojo” para los temas que selecciona y con la genialidad que los desarrolla.

“Admiro de Uka ese ojo que tiene para los temas que destaca. A mí nunca se me ocurrirían... Cuando escucho o leo sus columnas, yo me pregunto ‘¿cómo a Uka se le ocurrió escribir sobre esto?’, y sobre todo con la genialidad que lo hace. Hay una que es de mis favoritas, que es la de los traseros y sus distintas formas. Entonces me pongo a escucharla y digo ‘esto es genial’. O sea, porque es una persona que se ha puesto a mirar los traseros, las distintas formas, las distintas explicaciones. Pero a mí nunca se me hubiese ocurrido escribir sobre eso”, indicó el comunicador, quien señala que como hombre también se identifica con lo que la autora expone.

Mientras Normando vacila que si a Gisselle se le diera la oportunidad de tener sus propio “Titantos”, esta sería una versión “hardcorosa”, con toda seriedad la merenguera revela que le encanta escribir, pero que no lo ha llevado a otro nivel porque tiene que llegar esa musa necesaria y que, de hacerlo, sería por la misma línea de Uka.

“Cuando ‘Titantos’ comenzó, tuve la oportunidad de tener una participación especial y yo escribí una columna. Obviamente, Uka me sirvió de inspiración, pero precisamente de una experiencia que yo tuve en un avión mientras estaba leyendo ‘50 Shades of Grey’ en el vuelo. Tenía un individuo al lado, yo lo estaba leyendo en inglés y en una parte bien ‘heavy’ yo me siento incómoda porque estoy viendo que él está sumergido en mi lectura y era una parte donde era un ‘hardcore sex’ y yo de momento empecé a sudar. Escribí sobre eso y la gente pensó que había sido Uka la que lo había escrito y ella tuvo que aclararlo”, contó.

PUBLICIDAD

Periodista en las tablas

Una de las novedades de “Titantos Season 3″ es que Aixa Vázquez, compañera de labores de Normando por 20 años en Wapa Televisión, debuta como parte del elenco. De igual modo, al reportero radial y televisivo se le trajo a la atención de que cada vez se han ido sumando más periodistas a aventurarse en las tablas.

“Se ha dado como que esa tendencia, pero respetando los espacios. Yo siempre digo que yo soy muy cauteloso cuando a mí me invitan. Lo hago por atrevido y por qué se yo, utilizando una frase, por ‘carifresco’. Pero yo respeto mucho la labor de la actuación. Creo que al fin y al cabo todos somos comunicadores. Gisselle es cantante y actriz, pero también ha hecho programas de televisión, de entrevistas y demás. Así que, en ese asunto, para mí somos todos comunicadores”, enfatizó.

Satisfecha y en plenitud como mujer

Sin dejar de lado lo bien que le va en los asuntos del amor, Gisselle se encuentra a manos llenas, pues además de mantener ofreciendo sus espectáculos musicales en diferentes fiestas y festivales por la isla, sigue activa como empresaria con su línea de ropa EtBandida, además de continuar en otros proyectos de actuación y uno en televisión programado para agosto, del que no pudo abundar.

“En esta etapa de mi vida te puedo decir que me siento plena, que me siento realizada, que me siento feliz, que estoy en salud, que es lo más importante para poder hacer todas las cosas que me gusta hacer. Estoy en una etapa de mi vida donde tengo mucha paz, que era lo más que yo necesitaba en esta vida, en este momento y estoy feliz de verdad”, manifestó la intérprete de “A que vuelve”, quien formará parte del elenco de “La Guagua Aérea El Musical”, que sube a escena en octubre próximo.

Los boletos para las nuevas funciones de “Titantos Season 3″ del 13 y 14 de agosto están disponbiles en Ticket Center y en la boletería del Centro de Bellas Artes de Santurce.