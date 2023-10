La curiosidad se podría definir como un deseo genuino de averiguar algo o de descifrar aquello que a simple vista no resulta evidente. En el caso de la artista plástica puertorriqueña Imna Arroyo Cora su rumbo siempre ha estado impulsado por su curiosidad de conocer sus raíces y su incansable búsqueda por comunicarse con sus ancestros.

Nacida en Guayama, esta artista especialista del grabado, el barro y la pintura, ha tenido una larga y prolífica carrera profesional que se expande por más de 40 años y que tienen elementos cultures que ha estudiado desde sus inicios, sin dejar duda de sus raíces afrocaribeñas en cada una de las piezas en las que ha trabajado.

Desde hace unos días, el público puertorriqueño y todo aquel amante del arte, podrá ver su retrospectiva del arte de Arroyo Cora en la exposición “Travesías / Crossings”, que abrió sus puertas en el Museo de las Américas, del Viejo San Juan.

Una muestra que vale la pena ver en la exhibición de Imna Arroyo Cora es “La casa de Yemayá”, unos grabados en tela que cuelgan del techo y que están dedicadas a la deidad del mar. (Josian Bruno)

“‘Travesías y Crossings’ es una retrospectiva de distintas instalaciones, hechas en diferentes épocas de mi carrera de más de 40 años. Lo interesante de la exposición es que nunca se han exhibido en el mismo espacio”, destacó la puertorriqueña, quien inició sus estudios en la Escuela de Artes Plásticas de Puerto Rico y los culminó en el Pratt Institute de Nueva York y la Universidad de Yale, en Connecticut. “En mi obra quiero tener una comunicación con los ancestros que vivieron del medio pasaje. Los ancestros que nos acompañan, esos espíritus que están con nosotros. De igual manera, se enfoca en el mundo de las deidades, el mundo místico y el misterio de lo sagrado, viendo la naturaleza como elemento sagrado en nuestra dimensión”.

Aunque las diferentes piezas de la exhibición no están mostradas en orden cronológico, al entrar a la Sala 3 del Museo de las Américas, el visitante podrá percibir una evolución evidente en la expresión artística de esta puertorriqueña, tanto en la manera de presentarla, así como la temática de cada una.

“En 1999 comencé a investigar sobre el arte africano en un viaje que hice a África Occidental, específicamente a Ghana y más adelante a Nigeria. De ahí me adentré a zonas donde ha habido poblados negros en varios países en América del Sur, como Salvador de Bahía, en Brasil, y San Basilio de Palenque, en Colombia”, explicó la artista, cuya exposición estará en el Museo de las Américas hasta el 30 de junio de 2024. “Mi investigación siempre ha estado buscando las raíces africanas y las raíces negras de mi familia. Por eso, comencé a trabajar con la serie ‘Zancofas’ (1999), que se puede ver en la muestra, y trabajé con el vocabulario de símbolos de los adinkras, que muestran las creencias, los valores, los aforismos y las leyendas del pueblo akan de Ghana”.

"Los ancestros del pasaje" muestran una imponente e impresionante muestra utilizando bustos de barro sobre telas, acompañados de hermosos grabados en las paredes. (Josian Bruno)

A medida que el visitante se adentra por la muestra, verá colecciones como “Travesías”, que engalana el nombre de la exposición, donde hay unos botes colgados del techo que representan el paso físico, espiritual y psicológico de los ancestros desde África hasta América, junto con los guardianes que los protegieron durante ese tiempo. Esto incluye a cinco orixas de la religión lucumí: Eleguá, Oshun, Obbatalá, Yemayá y Changó.

Otra muestra que vale la pena ver es “La casa de Yemayá”, junto a “Los siete caminos de Yemeyá”, unos grabados en tela que también cuelgan del techo que están dedicadas a la deidad del mar. “En Yemayá quiero representar a la mujer como fuerza, la mujer empoderada, la mujer que no está victimizada porque somos diosas”, explicó la artista, mientras reía. “No hay que verse menos cuando el potencial de uno es tan grande. Hay que enseñar a nuestras jóvenes que no se dejen victimizar, porque somos todos seres divinos y nos debemos de respetar a ese nivel. Si yo soy dios, usted es un dios”.

La obra "El árbol de la vida" fue creado específicamente para la exposición retrospectiva "Travesías / Crossings" de la artista puertorriqueña Imna Arroyo Cora, que está actualmente en el Museo de las Américas. (Josian Bruno)

Lo curioso del trabajo de Arroyo Cora es que fue creado e investigado una vez se mudó a la ciudad de New London, Connecticut desde hace cinco décadas. “Cuando uno vive en Puerto Rico y estás rodeado de tu contexto familiar, que incluye abuelos y tíos negros, indígenas o blancos, para uno es algo normal, ya que en la isla todo el mundo tiene esa mezcla cultural y nadie la cuestiona”, explicó Arroyo Cora, quien enseñó la técnica del grabado en la Escuela de Artes Plásticas del Instituto de Cultura Puertorriqueña en la década de 1960. “Cuando tú vives fuera del contexto de uno, uno está fuera de ese contexto y te cuestionan quién tú eres. En los Estados Unidos ese es el caso. Entonces uno comienza a, no solamente a ver la experiencia de los negros norteamericanos y de sus luchas por la justicia social, sino que uno empieza a mirar su propia historia en la distancia y a reflexionar sobre la condición de cada uno. Es interesante que no se reflexiona sobre lo que somos hasta que uno sale fuera de la isla”.

Con esta exposición, el Museo de las Américas se une a la celebración del Decenio de la afrodescendencia proclamado por la Unesco y al proyecto “Tiznando el país: visualidades y representaciones”, realizado en colaboración por el Instituto Interdisciplinario y Multicultural de la Universidad de Puerto Rico y la Alianza de Museos de Puerto Rico.

Para la muestra, Arroyo Cora trabajó con la pieza “El árbol de la vida”, utilizando una técnica novel en su repertorio que consta de grabar en tela de seda y en shifón usando la tinta de hojas de árboles. Estas hojas se ponen en las telas mojadas, se doblan y enrollan en tubos de cobre o de hierro, luego se atan bien y se ponen a hervir en agua por tres horas. Esto permite crear unos patrones únicos que le dan vida a esta impresionante pieza.

“Travesías / Crossings” cuenta con el trabajo curatorial del profesor Humberto Figueroa Torres, quien también está a cargo del diseño de la muestra, así como de la crítica e historiadora de arte del Caribe, la profesora Yolanda Wood, y del curador y coleccionista Benjamín Ortiz.

La artista puertorriqueña Imna Arroyo Cora inició sus estudios en la Escuela de Artes Plásticas de Puerto Rico y los culminó en el Pratt Institute de Nueva York y la Universidad de Yale en Connecticut. (Josian Bruno)

Esta muestra contará, además, con una programación pública, que incluirá el sábado, 21 de octubre, a la 1:00 p.m. el taller libre de costo “Eco Printing” ofrecido por la propia artista. Este taller tiene cupo limitado y se requiere reservación a través de 787-724-5052 o infomuseolasamericaspr@gmail.com.

El Museo de Las Américas está localizado en el segundo nivel del Antiguo Cuartel de Ballajá en el Viejo San Juan y opera en horario de miércoles a viernes de 9:00 a.m. a 12:00 p.m., y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m., sábados y domingos de 11:00 a.m. a 4:00 p.m. Para información adicional y reservaciones para grupos puede llamar al 787-724-5052, escribir a info.museolasamericaspr@gmail.com o visitar www.museolasamericas.org.