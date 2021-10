Desde hace casi una década, la actriz puertorriqueña Irene Sofía Lucio ha ido abriéndose paso de forma consistente en el complejo y difícil mundo del teatro y la televisión en Estados Unidos, participando de un sinnúmero de producciones que han permitido mostrar su talento. A partir del 23 de noviembre, Lucio tendrá un nuevo paso por las tablas de Broadway cuando abra, por dos meses, la obra “Slave Play”, del dramaturgo Jeremy O’Harris en el August Wilson Theater de Nueva York.

Esta será segunda ocasión en la cual Lucio interpreta el papel de Patricia en Broadway, luego de que a finales del 2019 “Slave Play” tuviera un espectacular debut que le llevó a ser nominada con 12 premios Tony, incluyendo por “Mejor obra”, convirtiéndose en la obra debutante con más nominaciones en la historia de estos galardones. Aunque no ganó ninguno de los premios, no pasó desapercibida por la crítica ni el público. Aunque había terminado su primera temporada en enero de 2020, al día siguiente de los premios Tony, el 8 de junio del 2020, se anunció su nueva puesta en escena.

“El papel que interpreto fue escrito para una latina que puede pasar como blanca en Estados Unidos, dentro de las distintas categorías raciales de Estados Unidos. Por lo que se puede tomar la decisión de cómo presentarlo al mundo, algo que es un privilegio”, explicó la actriz nacida en el Hospital del Maestro, en San Juan. “He tenido la suerte también de que he estado involucrada en el proceso creativo de la obra desde sus inicios, por lo que desde que la leí por primera vez me di cuenta que iba a ser una pieza muy importante y me aferré a ella. Por suerte logré que me dieran el papel de Patricia”.

La puertorriqueña explicó que en 2016 fue llamada para hacer una audición, para la cual fue contratada, cuyo rol iba a ser la lectura del libreto de lo que fue el borrador inicial de “Slave Play” en la Universidad de Yale, cuyo creador era en ese momento estudiante de segundo año de dicha institución. En aquel entonces solamente tenía dos de los tres actos listos. Ya en ese momento, Lucio sabía que no podía perderle el paso a la obra, sobre todo luego de compartir con O’Harris, el creador de la obra, y con quien tuvo una gran química. A los varios meses fue invitada a formar parte de un “workshop” para desarrollar la obra en la institución O’Neill Playwright Theater, al norte de Nueva York, en dónde van muchos escritores con sus obras que todavía se están desarrollando y las trabajan con elencos de actores. Ya en ese momento, se sabía que “Slave Play” iba a ser una producción “Off Broadway” en el New York Theater Workshop, por lo que audicionó para el papel de Patricia nuevamente y se lo dieron. Ese mismo elenco que comenzó en la obra cuando se presentó “Off Broadway”, pasó luego a la versión formal de Broadway, lo que se convirtió en el debut oficial de Lucio en este importante circuito teatral estadounidense.

De qué trata la obra

Desde su primera presentación, “Slave Play” llamó la atención dentro de la industria del teatro debido a la manera en que presentaban varios temas raciales que tanto afectan a la sociedad estadounidense. La obra trata del legado de la esclavitud en la psiquis de los ciudadanos en Estados Unidos y cómo eso se puede manifestar en la intersección del estatus, de la identidad y de la sexualidad en parejas que son interraciales. Según explicó la actriz criada en San Juan, todas las parejas en la obra son interraciales y manejan conflictos internos en cada relación, pero que no pueden identificar exactamente qué es, aunque que saben que tienen que ver con la diferencia de raza entre ellos.

“La obra es bien cómica, pero también es sumamente oscura y casi una tragicomedia. Es una obra bien provocativa y en ese sentido tiene momentos bien fuertes, oscuros, y otros sumamente cómicos y absurdos”, añadió la artista quien también ha participado de obras como “Romeo y Julieta”, “Love and Information” y “Bad Jews”, entre otras.

En sus inicios

Lucio estudió su escuela elemental y superior en Saint John’s School, en San Juan, lugar donde a los 11 años nació su pasión por la actuación, gracias a la maestra de actuación Heppz Valdés, quien la vio en un musical y le ofreció el papel protagónico de la obra “Annie”, a pesar de que normalmente el papel era para algún estudiante de escuela superior. “Me acuerdo todavía que la maestra le consultó a mi mamá si estaba bien con ella de que yo tuviera un compromiso extracurricular tan grande y mami dijo que sí”, explicó Lucio. “Y de ahí se chavó la cosa, porque cuando me montaron en ese escenario, fue algo casi mágico, en donde no podría negar que me encantaba, y donde sentí que algo me habló y me dijo ‘esto es lo tuyo’”.

A pesar de que estaba bastante clara de que quería actuar, entró a la Universidad de Princeton para estudiar un bachillerato en artes liberales y literatura comparada. “En esa época no quería definirme todavía demasiado, porque pensaba que no se me iba a dar lo de la actuación y no me parecía muy factible, por lo que quería dejar las opciones abiertas, por si acababa en publicidad o en leyes, lo que hace la gente que le gusta actuar”, explicó la actriz entre risas, quien indicó que en ese tiempo se pasaba más tiempo dentro del programa de Drama de la universidad. Al final del bachillerato ya no podía negar que quería ser actriz, por lo que solicitó y fue aceptada para hacer una maestría en la Escuela de Drama de Yale, donde formó parte de un programa de actuación, que le permitió participar de obras de teatro estudiantiles y profesionales en el Yale Repertory Theatre.

Irene Sofía Lucio ha trabajado en un sinnúmero de obras teatrales y series de televisión en Estados Unidos. (Caitlin McNaney) (Suministrada Suministrada)

Carrera profesional

Detrás de lo que podría resultar a simple vista como una profesión glamorosa, está el gran sacrificio por el que tienen que pasar los actores de teatro para poder subsistir, sobre todo los primeros años en los que se abren camino en la industria. En el caso de Lucio, su primer año como profesional (2011) no fue tan fuerte, ya que logró conseguir trabajo haciendo un anuncio y como “understudy” de la actriz Cynthia Nixon, famosa por su papel de Miranda en la serie “Sex and the City”, en la obra de Broadway “Wit”. “Esa fue tremenda formación y vi cómo alguien como ella, que trabaja en teatro, en cine y en televisión, se manejaba y trabajada, algo que desde siempre fue mi meta”, explicó.

En su segundo año como actriz profesional la situación fue más complicada. “El segundo año fue cuando verdaderamente se endulzó la salsa en términos de cómo diablos se vivía de la actuación. El tiempo que pasé desempleada lo dediqué a dar tutorías a estudiantes, algo que mi formación universitaria me ayudó”, añadió la puertorriqueña. “Pero fue bueno, porque la primera mitad del día la dedicaba a ir a audiciones y la segunda mitad iba a trabajar a varias casas de estudiantes. Con el tiempo comencé a trabajar en varias obras ‘Off Broadway’, que me ayudaron a crear un buen resumé de trabajo, lo que me abrió las puertas a muchos trabajos en teatro y en televisión”, mencionó la actriz quien ha trabajado con papeles secundarios en series de televisión como “The Americans”, “Bartlett” y “Madame Secretary”, entre otras.

Añora a Puerto Rico

Desde que salió de la escuela superior, Lucio no ha vuelto a actuar sobre un escenario en la isla, algo que admite le gustaría llevar a cabo en algún momento. “Desgraciadamente nunca he actuado de manera profesional en Puerto Rico, solamente como estudiante, bien jovencita. No se me ha dado la oportunidad”, comentó ja joven quien tiene toda su familia en la isla, incluyendo a su madre, varios tíos y primos. “Eso es algo que me fascinaría y para mí sería un sueño. Sería como lo mejor de los dos mundos, ya que podría estar con mi familia y poder actuar también”.

De hecho, la actriz confesó que uno de los detalles más duros de trabajar en Estados Unidos es estar separada de su familia más cercana. “Eso es lo que ha sido más duro, trabajar y estar lejos de mi casa. Yo considero todavía a Puerto Rico como mi casa. Por lo que sería chévere pasar una temporada en la isla para poder trabajar”, añadió Lucio, cuyo padre y una de sus hermanas viven en Estados Unidos.

Sin “look” de latina

La actriz puertorriqueña se distingue por unos hermosos ojos azules, por su pelo negro y tez blanca, que se alejan bastante de lo que es el estereotipo de una mujer latina en Estados Unidos. Esto ha provocado que las oportunidades de empleo sean más limitadas para la boricua, sobre todo en la televisión.

“Eso ha sido interesante y ha sido bien complicado, porque comercialmente todavía no existe el arquetipo de una latina que también luce como blanca, según la sociedad estadounidense”, comentó Lucio. “Me fascina mi nombre en español, que es el de mi abuela, y no me lo he querido cambiar. Pero por el hecho de que es en español, muchas veces en la televisión me encajonan en la categoría de latina y lo que acaba pasando es que no me dan roles, porque no luzco lo suficientemente latina de acuerdo al criterio que ellos tienen y es una operación bastante complicada para mí”.

A pesar de eso, la artista no considera que sea discriminada por ser latina. “He hecho muchos papeles también judía, italiana, o sea, que me han puesto a actuar personajes como blanca, que tiene algo de sazón, pero no siento que se discrimine conmigo”, aclaró Lucio. “Lo que sí es frustrante es tener que estar constantemente explicándole a alguien quién soy, en el sentido de que luzco de cierta manera, pero que también soy puertorriqueña, de madre cubana, y de papá puertorriqueño. Es una explicación larga que tengo que hacer a cada rato. Ahora mismo no puedo expresar mi latinidad en estos foros, porque no se me está dando esa oportunidad y las únicas veces que he podido ser latina, ha sido en teatro y quienes me lo han permitido son escritoras que son latinas”. De hecho, desde hace varios años se lleva a cabo una campaña de concientización en Broadway ya que solamente cerca del 4.5 % de los actores de teatro son latinos.

Trabajos futuros

Una vez concluya su participación en la obra “Slave Play” el 23 de enero de 2022, Lucio volverá a la incertidumbre que tiene la mayoría de los actores de Broadway de saber cuándo será la próxima vez que estará sobre un escenario o frente a una cámara. Aunque parezca raro, esto es parte de la vida de ser un actor.

“En una ocasión escuché a Meryl Streep decir en una entrevista que ‘ser actor significaba estar crónicamente desempleado’ y fue algo que me impactó muchísimo. Pero es toda la verdad. Parte de los gajes del oficio del trabajo de ser actor es vivir con esa incertidumbre de cuándo y dónde vas a trabajar en tu próximo proyecto”, explicó Lucio, quien participó de la serie “Gossip Girls”. “Pero creo que es parte del intercambio que uno tiene que hacer para vivir esta pasión. Todo tiene un precio al buscar hacer lo que más uno quiere en el mundo. Con el paso de los años, las cosas van mejorando y, mientras más trabajas, empiezas a ver un ‘momentum’ y a trabajar más consistentemente. Con la pandemia, ese ‘momentum’ que traía se detuvo un poco, pero estoy esperanzada que la obra ‘Slave Play’ me abra nuevamente las puertas y me ayude tomar impulso nuevamente”, concluyó.