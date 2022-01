Ante la incertidumbre que impera en la industria del entretenimiento debido a la nueva orden ejecutiva -que prohíbe la celebración de toda actividad multitudinaria que aglomere a más de 250 personas-, la directora ejecutiva del Centro de Bellas Artes de Caguas, Ivonne Class, confía en que el gobernador Pedro Pierluisi escuche el llamado de los productores para llegar a un acuerdo.

La petición del Colegio de Productores de Espectáculos Públicos de Puerto Rico (Copep) a Pierluisi y al secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, es reconsiderar el requisito de solicitud de prueba de COVID-19 negativa de 48 horas previas a los asistentes de eventos en la isla. Los productores entienden que la falta de disponibilidad de pruebas en los laboratorios debido a la alta demanda imposibilitaría tener resultados a tiempo para quienes asistan a un evento.

Class fue más allá al señalar que “quitarle una prueba a una persona que realmente la necesita para que otra la obtenga para ir a un evento, la verdad es que no hace sentido”.

“Nosotros tenemos el salón Carmita Jiménez para hacerse pruebas de COVID-19 por la pandemia y es impresionante saber que hay gente que llega a las 2:00 a.m. para hacer turno para una prueba y esa persona tiene síntomas y sí necesita la prueba. En cambio, van a ir otras personas a hacerse la prueba para poder ir a un evento cuando no necesita hacerse la prueba. Los mismos tecnólogos de laboratorios han pedido que las pruebas no se utilicen para ir a un evento. Además, la prueba de 48 horas no te exime de no estar incubando el virus. Esto provocaría una crisis mayor. El mismo gobierno te pide cautela a la hora de hacerse las pruebas y a la vez te pide una prueba de COVID -19 para un evento. Los mensajes son confusos”, explicó la directora ejecutiva, que pertenece a la junta de productores Copep.

En lugar de la prueba, los productores presentaron varias alternativas como la eliminación de la venta de comida y bebida en las funciones para evitar que la gente se quite la mascarilla, que se mantenga el requisito de la segunda dosis de la vacuna contra COVID-19; que la solicitud de presentación de Vacu ID o tarjeta de vacunación sea con identificación y con la notificación de la tercera dosis o “booster”. Además, establecen el uso compulsorio de la mascarilla y los protocolos establecidos y probados en los recintos, coliseos y teatro. Los productores están a la espera de la respuesta del gobernador.

“En estos momentos estamos en una incertidumbre a la espera de una nueva orden ejecutiva hasta el 18 de enero. Todos nos preguntamos qué va estar pasando y no podemos perder de perspectiva la salud del pueblo. Soy de las que confío en que siempre se puede llegar a un balance. Esto no es como un restaurante que se cerró, abrió y sigue operando. Las producciones no operan así. Se requiere un montaje previo, planificación, permisos, viajes... Realmente estamos conscientes de que lo primero es la salud, pero nuestra industria está sumamente afectada y lo que queremos es saber cómo esta industria se puede insertar a los cambios sin que sea nefasto. Necesitamos que el gobernador nos escuche”, detalló.

Mientras tanto imperan los aplazamientos y cancelaciones de producciones musicales y teatrales en los diferentes recintos en la isla.

El Centro de Bellas Artes de Caguas (CBA) no es la excepción. La más reciente fue la cancelación del musical “In the Heigths” y el cambio de fecha para los espectáculos musicales de Andrés Jiménez “El Jíbaro” y Lissette Álvarez, pautados originalmente para diciembre y enero. El resto de las producciones están a la espera del gobierno para saber si siguen en pie o si tienen que repautar, panorama que enfrentaron en el 2020, siendo la industria de espectáculos la más afectada al quedar inoperante por más de un año.

Panorama incierto

La directora ejecutiva confirmó que el calendario para el 2022 del CBA de Caguas está ocupado en un 90%, lo que significa que cancelar estas producciones sería devastador para el centro criollo.

En cartelera se encuentra, -aparte de los conciertos de “El Jíbaro” y de Lissette-, la presentación de René González, la comedia “El Gran Bejuco”, un monólogo de Alicia Machado y el Primer Congreso Internacional de Escritores, que acogerá en la isla a una importante representación de escritores iberoamericanos en abril.

El congreso será único en Puerto Rico al contar con escritores de España, Cuba, México y Puerto Rico, entre otros. El mismo, dedicado al fenecido librero Norberto González, será libre de costo para todo público.

Nuevos espacios y equipo para el 2022

Class llegó a la dirección del CBA de Caguas en el 2021 en solidaridad con su fenecida amiga Myraida Chaves, quien ocupaba el puesto y falleció de cáncer en abril de 2021. Luego aceptó en octubre oficialmente el cargo de directora recomendado por la Junta de Directores que preside el alcalde de Caguas, William Miranda Torres. Class no era empleada desde el 1984, ya que estaba dedicada a la producción.

Una vez asumió la dirección se trazó concretar unas metas para hacer del centro una experiencia cultural, gastronómica y artística que no se límite a las artes escénicas.

Para ella, el reto del centro de Caguas llegó en el momento perfecto, ya que necesitaba enfocar todas sus energías en el ámbito profesional, luego de atravesar su divorcio de la actriz Marisol Calero en medio de su recuperación de salud.

La productora se ha encontrado con un grupo de profesionales que la motivan todos los días a seguir diversificando la oferta de la institución en Caguas.

“Nosotros queremos que la visita al Centro de Bellas Artes de Caguas sea una experiencia completa para todos los sentidos. La idea es que la gente que venga no vengan a ver un evento y se vayan. La idea es que puedas llegar temprano, veas la exposición de arte, puedas comer en los restaurantes y que si deseas ir al Café Teatro y conversar con las amistades lo hagas, que pases un buen rato”, sostuvo tras indicar que la institución cuenta con excelente seguridad las 24 horas del día.

Ivonne Class implantó el nuevo formato versión teatro que reduce la capacidad de la sala principal de 1,960 a 900 butacas, lo cual puede resultar más atractivo para los productores en materia de costo. (Suministrada)

Entre los aciertos del centro bajo su dirección, figura la reciente apertura de la versión teatro de la sala de conciertos del CBA de Caguas con una capacidad para 900 asistentes. La sala se inauguró en diciembre de 2021 con la obra “No se lo digas por Zoom”. La sala de conciertos tiene una capacidad de 1,960 personas.

Class reconoció que el CBA de Caguas posee unos atractivos que no comparan con otros teatros. Por ejemplo, el uso de la sala de conciertos a un productor le “sale a la mitad de lo que sería el Centro de Bellas Artes de Santurce”. En cambio, el CBA de Santurce posee varios salones de ensayos; espacios que Caguas tendrá en el 2022.

Asimismo, sostuvo que espera inaugurar tres salones de ensayos que se unen a los nuevos camerinos que se construyeron en la institución.

“Estamos a la espera de un equipo de luces móviles y potentes. Se supone nos lleguen a finales de enero y los productores lo van a poder usar sin costo adicional. Es un equipo de primera calidad con luces robóticas. El sistema de sonido fue renovado y las luces también. Eso lo dejó Myraida. Todo esto no le va a costar más al productor. Conozco las necesidades de los productores y con esto de la pandemia todos los costos se treparon. Tener un lugar con una capacidad media, con un equipo que te va a ensalzar la producción y crear esa magia que todos los productores aspiramos, están los técnicos… de verdad que es el lugar idóneo para muchas producciones”, indicó Class, quien le ha dado continuidad a muchas de las iniciativas de Chaves.

La también productora añadió que están trabajando con los estacionamientos cercanos para ampliar los espacios disponibles. La otra ventaja del centro criollo es que posee un generador eléctrico que logra operar la institución y los dos restaurantes ubicados en el interior en caso de falta de electricidad.

De estreno el Café Teatro

Class se prepara, además, para la apertura en febrero del Moneró Café Teatro & Bar (antigua sala José Luis Moneró), una alianza que hizo con el actor Carlos Esteban Fonseca, quien estará a cargo de la agenda de producciones.

La capacidad para la sala es de 200 personas e incluye los balcones de la institución. Por lo pronto el calendario de presentaciones tendrá obras teatrales, bohemias y monólogos. El concepto del espacio incluiría el disfrute de bebidas y comidas.

De igual forma, el centro seguirá con exhibiciones de arte y otras actividades en los salones de la instituciones. Su meta es seguir uniendo esfuerzos con los sectores públicos y privados para crear nuevos proyectos en el centro.

“Me siento contenta de que esta etapa de mi vida pueda estar en la dirección del centro con una mirada de lo que desea el espectador, el productor y que uno pueda ser un facilitador para que esas cosas se den aquí en un centro que tiene 18 años. Estoy sumamente entusiasmada y contenta”, concluyó.