Luego de tres décadas dedicadas a la educación, el deseo de continuar una sanadora tradición familiar llevó a Víctor M. Coss Rivera a emprender en la elaboración de jabones, aceites y alcoholados, todos con la intención de satisfacer las necesidades del cliente a la vez que se protege la naturaleza.

“Principalmente, utilizo plantas medicinales que cultivo en mi hogar para lograr el macerado de los aceites, los que -a su vez- sirven como base para la creación de los jabones. Allí tengo malagueta, ruda, romero, salvia y la que no posea, pues la adquiero de los agricultores locales”, expresó el exmaestro y director escolar.

Durante un momento de reflexión y tras cumplir el término de labores en el Departamento de Educación, Coss Rivera recurrió a su infancia para inspirarse en su nueva faceta, la que ejecuta con mucha pasión.

“Luego de jubilarme como director escolar, busqué la manera de entretenerme en algo para salir de la rutina sedentaria de estar sin hacer nada en el hogar. Entonces recordé a mi abuelita Mercedes cuando hacía sus aceites, alcoholados, cataplasmas y ungüentos con las plantas que ella tenía en el patio de su casa. Tengo cerca de 25 jabones bajo el concepto de microempresa con el nombre ‘VC Soaps’; que no todos son medicinales, porque me adapto a las necesidades de los clientes. Pero principalmente me dedico a la confección de productos naturales medicinales”, explicó.

El artesano hace jabones, aceites y alcoholados, entre otros productos. (Isabel Ferré Sadurní)

Entre sus creaciones más destacadas, figura un jabón que surgió en la necesidad de encontrar un alivio a una dolencia cutánea. “Tengo una compañera que tiene un problema serio de psoriasis y ella me mencionó que el uso de ciertos aceites puede mejorar esta condición y entonces me propuse hacerlo y lo logré con un jabón a base de bergamota, el que catalogo como mi gran proyecto, porque he visto los resultados positivos”, manifestó.

“Siempre busco que los productos sean de alta calidad y que protejan el medioambiente. Tengo mucha consideración sobre lo que se utiliza como materia prima en cada artículo que hago porque estamos hablando de la piel”, dijo al recordar otra anécdota que le llevó a la creación de otro producto, esta vez con una historia muy particular.

“Para el tiempo de la pandemia, una amiga me dice que tiene la fórmula para hacer ‘aceite de ratero’ y ahí comencé a hacer el mío. Eso se utiliza para untar la piel y así repeler cualquier tipo de plaga; claro que depende de la fe de cada cliente”, indicó.

Sobre el curioso nombre que lleva este ungüento, la leyenda dice que, en Francia, cuando la peste bubónica estaba en su punto máximo (año 1413), fueron apresados cuatro ladrones acusados de robar a las personas moribundas y que, a pesar de la viral transmisión de la enfermedad letal, estos nunca se enfermaron. Durante el juicio, el juez les ofreció una reducción en la sentencia si revelaban qué los hacía resistir a la plaga, a lo que los ladrones respondieron que eran perfumeros y que habían creado una combinación de hierbas curativas que frotaban en varias partes del cuerpo con el fin de evitar la enfermedad. De ahí su nombre, popularidad y uso en la actualidad.

Coss Rivera lleva a cabo cursos para la creación de jabones en glicerina para grupos con capacidad máxima para 15 personas. Si desea participar de sus talleres o para obtener información sobre sus productos, comuníquese al 787-515-1020 o visite las redes sociales bajo VC Soaps. También puede escribir a victor_coss@yahoo.com.