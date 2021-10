El actor puertorriqueño Joaquín Jarque enfrentará mañana, viernes, su mayor reto actoral cuando suba el telón del estreno de la producción “VLAD” en el Teatro Victoria Espinosa en Santurce.

La obra escrita hace más de 35 años por la dramaturga puertorriqueña Tere Marichal llegó al fin a las manos de Jarque, para desdoblarse y transmutarse como él le llama, a la interpretación de tres personajes en escena durante el monólogo que se estudia en diversas instituciones educativas en Puerto Rico, Europa y América por la profundidad y belleza del contenido.

El estreno mundial del monólogo es este fin de semana en el teatro santurcino.

Jarque, con más de cuatro décadas de trayectoria actoral, -que incluye más de 100 producciones de teatro, cine y televisión-, reconoció que realizar este monólogo es un reto que puede estremecer a cualquier actor por la profundidad del texto y por el dramatismo que requiere colarse la piel de los distintos personajes que son: “VLAD”, “Luna Lucrecia” e “Ícaro”.

“A nivel de contenido VLAD es muy complejo y profundo, pero a la vez es muy divertido. Es un texto que es un referente educativo y teatral que se estudia en diferentes partes del mundo, pero nunca se ha presentado en el teatro. Es una historia basada en hechos verídicos en los años 80. VLAD es un mago chanchullero que narra partes de esas historias con falsedades. Tengo que desdoblarme en tres personajes distintos y nunca salgo de escena. Cada personaje da su versión de los hechos y es el público el que decide cuál de los tres dice la verdad. El planteamiento de VLAD lo que dice que todo lo ocurrido en la historia es una traición”, explicó el actor que llevaba dos décadas a la espera de este estreno mundial.

Jarque audicionó hace 15 años para la producción. Previo a su audición, según contó, Marichal no había encontrado un actor que pudiera realizar los tres personajes. Originalmente, ella lo escribió para otro actor. De igual forma en el 2016 otra casa productora se disponía a estrenar la pieza, pero no se concretó.

“He tenido el honor de que Tere Marichal me seleccionara y hace casi 15 años que ella lo dijo: ‘El que va a realizar VLAD es Joquín Jarque’. Aquí estamos con mucha honra y orgullo para hacerlo. Tere se mantuvo fiel a su determinación y gente de otras partes del mundo pidiéndole los derechos y ella que no, porque ella no iba a dar los derechos de su obra cumbre para que la estrene un actor que ella no conoce”, explicó el artista.

Precisamente el personaje de VLAD, quien da título al monólogo es el que desarrolla el texto al destacarse como un individuo aventurero, prestidigitador, hechicero, alquimista, farsante y a la vez romántico y seductor. Es quien llevará a la audiencia al juego entre la verdad y la mentira, la historia y la ficción.

“Los tres personajes son de impacto y uno tienen que trasmutar de una a otro sin salir del escenario. Como actor es duro. Hay mucha letra y lo importante no es aprenderse la letra, la cosa es representarla con la debida veracidad y sentimiento que se requiere que la audiencia reaccione. Además de que se trata de un mamotreto que toda la carga cae sobre mí. Mira que yo he hecho cosas, pero esto es elevado”, mencionó el actor.

El actor Joaquín Jarque interpreta a "VLAD". (Suministrada Suministrada)

La pieza es dirigida por Carmelo Santana Mojica, bajo la producción de Entretenimiento Educativo INC y Teatro Caribeño Inc.

Para el actor la puesta en escena invita a la audiencia a reflexionar sobre: “dónde estamos parados como sociedad,ya que el texto incluye temas sociales, políticos, económicos, de género y a la vez es una experiencia educativa”.

La pieza garantiza al público un espectáculo de altura artística y de belleza irrepetible con un texto de enseñanza que incluye risas y reflexión.

La producción se presenta del 29 de octubre al 7 de noviembre. Los horarios de las funciones serán viernes y sábado a las 8:30 p.m. y domingo a las 4:30 p.m. Los boletos en www.tcpr.com o llamando al 787-792-5000.