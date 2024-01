Empieza con la voz. Las primeras palabras que escuchamos le dan forma a nuestro entendimiento y a cómo vemos el mundo. Anécdotas, relatos, cuentos, memorias, poemas, chistes: historias.

Desde mucho antes de la invención de la escritura, la palabra hablada pasada de generación en generación era la forma en la que la humanidad aseguraba el conocimiento, el aprendizaje y el mejoramiento para el futuro. Y aunque el texto y los libros han servido un propósito crucial en la propagación y, sobre todo, la retención del conocimiento, de muchas maneras, la historia oral nos sigue habitando a todos.

Desde los cuentos de los abuelos y tíos, hasta las propias anécdotas que compartimos sobre nosotros mismos; ejemplos de cómo la vida pasa, cambia, evoluciona y de cómo se definen nuestros lugares en el mundo.

Pero además de un importante ejercicio de memoria, la historia oral también puede ser un acto de resistencia. Fue desde este punto que partió un grupo de jóvenes que, usando técnicas de periodismo y fusionándolas con el arte, han respirado nueva vida a las muchas caras y voces de Loíza.

El proyecto “Reporterxs Ciudadanxs: Historias orales de Loíza” formó parte de la iniciativa MAC en el Barrio, del Museo de Arte Contemporáneo (MAC), en la que un grupo de adolescentes fue recibió talleres formativos con la intención de documentar las microhistorias de este pueblo. El grupo de jóvenes loiceños, liderado por los talleristas Katia Cruz Quintana y Sylnic Cruz, compilaron varias horas de entrevistas que, además de convertir en un documental, transformaron en piezas artísticas que actualmente se exhiben en el museo.

Los jóvenes llevaron a cabo las entrevistas y también decidieron y diseñaron qué serían y cómo se verían sus obras. Una de ellas fue Calila Figueroa, quien creó dos piezas para la exhibición, una inspirada en la historia de una de las dirigentes del Club de Leones del pueblo y la otra en un diseñador de moda llamado Sammy Torres. Figueroa explicó cómo conectó con el relato de su entrevistado y cómo la ha inspirado.

Las piezas resaltaron elementos interesantes que los jóvenes identificaron en las vidas de sus entrevistados. En la imagen, la joven Ítaly Manso. (Suministrada)

“La historia que me contó Sammy fue bien impactante para mí. Uno tiene que ser agradecido de que, aunque uno viva en un tiempo donde, obviamente, el racimo no es como que ya no existe, pero no es tan obvio y tan fuerte como lo vivió Sammy. Moscas en un vaso de leche, es tan gráfico y tan cruel, al mismo tiempo. Y eso que él vivió, me inspira mucho”, dijo.

Asimismo, Calila abundó sobre la importancia de un proyecto como este en la creación de nuevas narrativas y el empoderamiento de las comunidades.

“Hay cosas de la historia que te la pueden contar de una forma en los libros de historia, pero la persona que estaba allí, que lo vivió, te lo va a contar de una manera totalmente diferente. Es como que más colorido y, hasta cierto punto, tú sientes que tú estabas allí. También el propósito de esto es que no todo el mundo va a contar la misma cosa de la misma manera. Y siempre van a haber puntos de vista diferentes o cosas que omiten, porque así funciona el cerebro humano. Así que es como que puedes vivir la historia”, explicó.

Otro de los jóvenes en participar del programa fue Jandiel Allende, quien pintó un retrato inspirado en la figura de una prominente maestra de bomba.

Varias de las piezas también ilustran elementos que apasionan a los jóvenes artistas y que lograron entretejer junto a las historias de su pueblo, como esta pieza de la joven Jaelis Rivera Quiñones. (Suministrada)

“Mi obra es llamada ‘Ritmo y raíces, el alma de la bomba en Loíza, porque el propósito de esta entrevista fue dar a conocer la bomba loiceña. Y ahí tuvimos la oportunidad de conocer a Sheila, que es una maestra y bailarina de bomba, quien empezó a explicar cómo fue que ella pudo introducirse en este ámbito y, además de eso, cómo ella lo enseña”, dijo.

“Ella está emocionada y hasta feliz, porque ella nunca se esperaba que yo la iba a ilustrar. Eso fue lo especial para mí. Si le preguntas a todos nuestros compañeros que tuvieron la oportunidad de hacer esto, todos podemos estar de acuerdo en que lo mejor que hubo, además de grabar y hacer fotografías, era la historia, conocer a fondo cada persona que estábamos entrevistando por su historia”, continuó el joven.

Para Katia Cruz Quintana, coordinadora de programas en el MAC, la experiencia fue una muy especial, pues le proveyó a los jóvenes la oportunidad de pensar de forma distinta y de asumir las riendas de sus historias y cómo contarlas.

“Fue mucho esfuerzo y lo tuvieron que hacer muy rápido. Siguieron trabajando montando esta exhibición, estuvieron viniendo desde Loíza todo el tiempo para poder montar esto, para poder tomar decisiones, ellos mismos estaban taladrando las mismas obras. Fue un montón de trabajo hasta horita, aunque los talleres culminaron, el trabajo fue continuo”, expresó Cruz Quintana.

“Esto fue como un tesoro, que le ha sentido a lo que hacemos, pero también con muchos de los jóvenes compartir lo que para ellos representa esto y el estar aquí. Eso es lo que me llevo y lo que nos llevamos acá en el Museo, y cómo ponemos a conversar esto con la exposición que tenemos arriba de artistas que ya son profesionales, cómo están todas estas generaciones conversando y tomando por asalto el Museo, pues yo feliz”, añadió Marianne Ramírez Aponte, directora ejecutiva del MAC, sobre el éxito de la iniciativa y refiriéndose a la importante exhibición de “Puerto Rico Negrx” que actualmente se muestra en sus salas.

De izquierda a derecha: la estudiante Calila Figueroa, Katia Cruz, Sylnic Cruz, Marianne Ramírez y Jandiel Allende. (Suministrada)

Cruz Quintana abundó, también, sobre de dónde surge la importancia de proyectos como este, en especial viniendo de espacios como los museos.

“Se trata de interrumpir narrativas sedimentadas, o historias sedimentadas, que ya no se piensan o no hay el tiempo para pensarlas en grupo, mucho menos con jóvenes y mucho menos intergeneracionalmente. Usualmente, las cosas que se han legitimado con un ponche o publicado en un libro de texto de historia, no se repiensan para el lugar, para el contexto. No hay un lugar situado, no hay una memoria situada ni unos intereses situados. Y yo creo que la importancia de la historia oral es, precisamente, esa interrupción y añadir diversidad, no solo representación, sino mirar quién narra y por qué, y simplemente tener el debate, no llegar a ninguna definición, porque si no caeríamos en lo mismo que estamos cuestionando. Es mirar cómo podemos interrumpir y dejarlo en movimiento todo el tiempo para que incremente esa diversidad e incrementar su valor”, dijo.

Con ella coincidió el artista plástico Sylnic Cruz, quien ha trabajado por años junto al Boys & Girls Club de Loíza, y quien también estuvo al frente de la iniciativa ayudando a los estudiantes desde varios aspectos, incluyendo lo artístico.

“De aquí es para largo. Si el Museo nos da el espacio, siempre le vamos a dar la riqueza de esto. Tenemos unas mentes privilegiadas en el arte, que tienen mucho que dar. Los jóvenes no están perdidos, nosotros tenemos una mala percepción de ellos, porque ellos quieren gritar y nosotros le atamos a veces de manos para que no hagan las cosas. Aquí lo están demostrando”, opinó Cruz.

Sobre esto también abundo la joven artista Calila Figueroa, agregando que Loíza es mucho más que los estereotipos y los prejuicios que por años lo han hecho un pueblo que habita en los márgenes de la sociedad puertorriqueña.

“Siento que diferentes personas pueden tener una imagen que no es muy positiva de Loíza. Así que creo quiero que se lleven que nosotros no somos todo lo que salen las noticias. Somos historias, somos tradición, somos naturaleza, que mucha gente no lo sabe. Que Loíza es más de lo que se ve en los medios, que también se puede demostrar lo bueno que Loíza”, concluyó Calila.

“Reporterxs Ciudadanxs: Historias orales de Loíza” se encuentra actualmente en exhibición en el MAC.