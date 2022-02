“En el mundo siempre procuraré ser el mejor en lo que haga y me sigo poniendo igual de nervioso ante un tatuaje o una pintura porque me exijo un trabajo de calidad “, confesó el artista puertorriqueño Juan Salgado al repasar sus dos décadas de carrera.

Sus 20 años como tatuador dan fe de que ha procurado destacarse como uno de los mejores y no se trata de ego, aclara, sino de la seguridad de asumir cada proyecto así sea en la piel, en un mural, en un canvas o en el novel mundo de los NFT (Non Fungible Token).

Salgado anunció a principios de este año que cerraba su calendario de nuevas citas para tatuajes de manera indefinida. Para quienes sueñan tener un arte en la piel realizado por el cotizado tatuador las posibilidades de conseguirlo cambian un poco dado que su calendario está lleno hasta el 2024.

Salgado hace un cliente por día no porque no pueda realizar más, sino porque quiere concentrarse en una pieza exclusiva. Recibe clientes de todas partes del mundo y ante su agenda tan cargada requiere hacer una pausa para darle espacio a nuevos proyectos que le apasionan tanto o igual que plasmar un arte en la piel de otro humano.

“Por lo general un tatuador llega a seis meses y cierra las citas, no lo había hecho antes para darle oportunidad a más personas y quiero abrirle, las puertas a nuevos proyectos y se me estaba haciendo difícil y decidir cerrar hasta nuevo aviso para darle espacio a nuevos proyectos. A mí la gente me conoce por mis tatuajes, pero soy un artista multimedios soy muralista, pintor, hago diseño gráfico y este tipo de proyectos me gusta mucho”, explicó Salgado quien el año pasado vendió su primer NFT en $32,000, lo que lo convirtió en el artista local con la venta más cara de su primer arte digital o pieza génesis.

Su entrada al mundo de los NFT, precisamente se dio en busca de “cambiar la idea de hacer citas” mediante la comunidad de arte digital. Para él sus dos décadas de trabajo en el arte del tatuaje ha sido gratificantes y de mucho sacrificio. Moverse y diversificarse ha sido parte de su esencia como artista. Salgado inició con la pintura, luego la escultura y los murales, hasta encontrar en la piel el medio que realmente “me hechizó” y del que ha vivido por tantos. Ahora entiende que le toca explorar otra dimensión con la que espera llegar a más personas.

“Al crear la comunidad de NFT, personas de cualquier tipo de recursos puedan aplicar para ser tatuado por mí. Hay personas que consideran mis precios muy altos o inaccesibles para ellos y creando esta comunidad a través de NFT por $250 que cuesta cada NFT pueden tener la oportunidad de ganarte mensual un tatuaje valorado en $7,000 a $10,000 que es lo que cuesta una sesión de varias horas. O sea, por 250 dólares puedes ganarte una sesión”, explicó el artista sobre la creación de la comunidad Tattoo Skullz Society, que le permitirá una accesibilidad a quienes añoran una pieza creada por Salgado que ha tatuado a un sinnúmero de estrellas entre ellas Ricky Martin, Daddy Yankee, Ozuna, Kany García y Pedro Capó, entre otros.

El lanzamiento oficial de Tattoo Skullz Society, dentro de la comunidad de NFT será el próximo 22 de febrero cuando revele los NFT con un diseño inspirados en calaveras.Las personas interesadas en conocer la comunidad y participar para ganarse una sesión de tatuajes de hasta nueve horas deben acceder a las plataformas digitales del artista (juansalgado.com).

El artista explicó que serán 5,000 diseños inéditos de calaveras que permiten acceso a una membresía de su sociedad de tatuajes y que van a “tener un montón de beneficios, fiestas, exhibiciones de arte, juntes y pinturas originales”.

Salgado reconoció que existe mucho desconocimiento sobre lo que son los NFT y que por ello la gente no intenta adentrarse a esta comunidad que tiene cautivo a decenas de miles de habitantes en el mundo. El artista lo compara con atreverse a surfear, que una vez conoces el mar adquieres confianza.

“La realidad es que los NFT es un mundo fascinante que vino a quedarse, porque a su vez resuelven el problema de las reventas. Por ejemplo, si eres una persona que haces un concierto y te vas ‘sold out’, las personas que compraron arena pueden revender las taquillas en miles de dólares. ¿Qué pasa? La casa no se beneficia de esa reventa. Con los NFT se resuelve el problema porque de cada reventa el creador cobra un dinero. Al final todos ganamos porque el que compra un NFT también lo puede vender”, explicó el artista propietario de su salón de tatuajes Color Conspiracy Tattoo Gallery en la Calle Loíza.

En la actualidad su salón tiene nueve tatuadores cada uno con su espacio, en el que se exhiben, además, varias obras y pinturas del artista que quedó segundo en la competencia televisiva internacional “Ink Master”.

De su participación en el reality show, Salgado agradece el impulso que dio a su carrera y su nombre en el competitivo mundo del arte en la piel, el medio que le resulta más difícil por ser un medio vivo. Reconoció que por el momento no volvería a competir en un “reality show”, pero le encantaría ser “coach” de alguna producción televisiva.

Sigue en el muralismo

En combinación con su trabajo como tatuador, Salgado sigue al frente del proyecto de murales de la Universidad Ana G. Méndez. El artista debe crear un mural en todos los campus en la isla. En un restaurante Raíces también realiza una pieza gigante. Por lo pronto el artista seguirá evaluando proyectos que toquen su puerta y lo reten para seguir creando y enriqueciendo su obra.