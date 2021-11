El reconocido inspirador internacional y comunicador Julio Bevione presenta su nuevo libro “10 minutos para estar conmigo”.

“No es mucho el tiempo que necesitamos, solo unos minutos para que el día sea más consciente. Y en esa pausa quiero acompañarte, con reflexiones sobre la valoración personal, la compasión, nuestras relaciones personales, nuestra autenticidad, el desapego, nuestros dones y nuestro destino personal, entre muchos otros que irán despertando una mejor manera de relacionarnos con nosotros y con el mundo” indicó el autor argentino.

“Cuando una manzana fue mi maestro”, “Soy el que soy”, “Los finales y los duelos”, “Desapegarse”, “Ya no elijo a quien no me elige”, “Soy mi mejor amigo”, “No quiero parecerme a nadie”, “Tuve que aprender a enojarme” , son solo algunos de los 45 capítulos que componen el libro “10 minutos para estar conmigo” .

Bevione, quien por más de dos décadas ha compartido con sus seguidores sobre temas de crecimiento personal y espiritual, es autor de más de una decena de libros, es columnista de varias publicaciones y participa activamente en los medios de comunicación de Estados Unidos.También ha desarrollado una comunidad con sus sabiduría.

Los integrantes de la comunidad de Bevione, son personas de todas partes del mundo, cuyo objetivo es encontrar un mayor propósito de vida, conocerse mejor a sí mismos, encontrar su tesoro interior, logrando así vivir en paz.

En el 2020 desarrolló con éxito la Escuela de Inteligencia Espiritual. Las personas que han formado parte de la escuela han expresado que las técnicas y herramientas provistas los han ayudado a comprenderse como individuos útiles en la sociedad.

“El libro ‘10 minutos para estar conmigo’ es una pausa para observarnos y luego volver al mundo. ¡Eso te propongo con mi nuevo libro! Para que, por nada ni nadie, negociemos nuestra paz interior”, Bevione.

El libro “10 minutos para estar conmigo” se puede adquirir en juliobevione.com/producto/10-minutos-para-estar-conmigo/