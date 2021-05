La vida se detuvo para la bailarina y coreógrafa puertorriqueña Gabriela Jiménez aquel 11 de abril del 2020. Una llamada telefónica le dejó saber lo que tanto temía. Luego de varias semanas hospitalizado, su padre había fallecido de COVID-19. Era la primera vez que enfrentaba la muerte de forma tan cercana y despiadada.

Al dolor inmenso que sentía, se sumaba la falta de movilidad. En ese entonces, muchos países habían cerrados sus fronteras y no se podía entrar ni salir, debido a la pandemia. Ella estaba en Bélgica –donde reside hace siete años- y su familia en Puerto Rico. No pudo tomar un avión, no pudo abrazar, no pudo llorar con los suyos la partida de su querido padre en ese instante. Lo haría seis meses después.

En medio de esa tristeza profunda, Gabriela decidió -desde su soledad- comenzar a crear, a escribir, a moverse, a buscar un espacio para la catarsis en medio de la parálisis. De ese proceso nació la pieza en construcción “NIGHT.BODY”, que dedica a su padre, y donde canaliza su duelo buscando ese sentido de euforia y libertad que él le enseñó.

PUBLICIDAD

La obra audiovisual, que realizó en Bruselas, ha sido el resultado de un duro proceso que, como narra Gabriela vía telefónica, le ha enseñado no solo a bregar y a asumir el duelo y el dolor a distancia, sino a iniciar una nueva práctica artística basada en el amor y la colaboración. El trabajo, a su vez, es una reflexión de estos tiempos, de la imposibilidad de tocarse no importa si uno está lejos o cerca de las personas queridas.

“Esto ha sido tan difícil que para yo poder canalizarlo y aceptar la situación, empecé a escribir. Esa fue mi manera de soltar el dolor y de hablarle a mi padre, de comunicarme, y poco a poco empecé a leer lo que estaba saliendo y esa cuestión del espacio entre nosotros, esa cosa de la imposibilidad de tocar al otro, de sentir un cuerpo cerca, por ahí fue que empecé a ver la luz”, narra.

La artista ha podido trabajar su pieza, “NIGHT.BODY”, gracias a una residencia artística que obtuvo del centro artístico multidisciplinario Beursschouwburg, en Bruselas, (Nejm Halla )

Cuando comenzó a sentirse un poco más fuerte, Gabriela se preguntó qué era lo que necesitaba para estar bien y su mente la transportó a los amigos, a los abrazos, al movimiento. Necesitaba la euforia y la libertad que sanan.

“¡Lo que quería era un party en Puerto Rico!”, revela. “Nosotros venimos de la fiesta y cualquier encuentro es una forma de celebrar el amor, la tristeza, y por ahí empecé a reflexionar y decidí entrevistar a personas cercanas para saber qué era lo que necesitaban, cuál era la necesidad principal individual en el encierro, y la mayoría de las personas me decían ‘necesito bailar, necesito brincar, necesito abrazar, sudar…’”, agrega.

PUBLICIDAD

A partir de entonces, fue creciendo el trabajo de la bailarina y coreógrafa que se dedicó a pensar cómo podía transgredir esta crisis socio política, este encierro, que estamos atravesando. La fiesta, se convirtió entonces, en ese espacio de lo posible, que permite la “descolonización de nuestros cuerpos, de nuestro espacio, de todas estas reglas que nos están imponiendo”.

Ese concepto es el que trabaja en su pieza “NIGHT.BODY”, que ha podido trabajar gracias a una residencia artística que obtuvo del centro artístico multidisciplinario Beursschouwburg, en Bruselas, que recientemente publicó parte de su trabajo.

En la obra, que además de coreografiar, dirige y baila, Gabriela -junto a otra bailarina-, presenta dos cuerpos que están en constante acercamiento y distanciamiento, siempre en relación, pero sin tocarse, en una clara referencia al escenario que vivimos, donde hemos tenido que redefinir nuestras relaciones sociales.

Acostumbrada a estar en constante movimiento –lleva 13 años viviendo fuera de Puerto Rico, estudiando y trabajando en ciudades como París, Montreal, New York, Ottawa y Marsella- Gabriela relata cómo después de la pérdida de su padre a causa del virus, se sintió completamente paralizada.

“Yo no podía tocar a la gente, ¡y soy bailarina! Acercarse al cuerpo del otro se me hacía muy difícil y eso es lo único que yo conozco, el único lugar donde yo me siento en casa. Llevo viajando tanto que mi espacio es mi cuerpo, mi casa es mi cuerpo o el cuerpo del otro, entonces, de estar en esa relación a no tocarse, fue muy duro”, confiesa.

PUBLICIDAD

En la obra, que además de coreografiar, dirige y baila, Gabriela -junto a otra bailarina-, presenta dos cuerpos que están en constante acercamiento y distanciamiento. (Lyse Ishimwe )

Lo que le ha confirmado todo este proceso a la bailarina es que el arte sana. Si no hubiese sido por la danza, por la escritura, por las colaboraciones artísticas, no sabría cómo hubiese sobrellevado el fallecimiento de su padre, a quien siente presente y en quien piensa en todo momento, precisamente porque fue uno de los que la empujó a seguir su pasión artística.

“Él quería que yo viviera y que saboreara la vida desde mi práctica artística y desde mi identidad como puertorriqueña. Mi papá siempre fue músico, pero dejó la música para ser contable y sostener la familia porque somos cuatro hijos. Esa fue su decisión. Pero siempre nos hablaba y nos decía: ‘No dejes que el lado práctico del dinero te descarrile de tu pasión porque si no qué te queda’. Y después de este año, con tanto dolor, tanto sufrimiento, tanto encierro, con no poder ver y tocar a la gente que uno ama, pues me digo a mí lo que me queda es esto. A través de esto yo vivo, yo amo, yo comunico, pienso y me sano”, afirma, quien espera traer su pieza a Puerto Rico.

Más que un deseo, Gabriela dice que para ella es una necesidad compartir este trabajo en su tierra. “Para mí sería como una etapa importantísima de este proyecto que forma parte de mi duelo y que es un homenaje a mi papá. Lo más importante sería llevarla a la isla”, concluye.