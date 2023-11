Fuego, sangre, terror y muerte. En los tempranos días de las Lomas de Santa Marta, el bronce grueso de la campana maldita lo ha visto todo. Huracanes, piratas, indios y corsarios. Ingleses y franceses, españoles y africanos. Por siglos, su repique llamó a los fieles hasta las puertas de Porta Coeli para escuchar palabras de salvación, pero su sonido poderoso también sedujo a oídos más siniestros hasta las costas del pueblo.

Diez veces fue saqueado y destruido San Germán. Diez veces fue quemado y fue reconstruido. Diez veces en menos de un siglo. Diez veces sin ningún motivo.

Una maldición parecía arropar al pueblo. Hasta que, después de cientos de años, su origen fue trazado al repique de la campana. Se dice que su sonido era tan fuerte que era cargado por los vientos hasta el mar, alertando a villanos y oportunistas que, siguiendo su melodía, encontraban al municipio y lo reducían a polvo. Habiendo encontrado el origen de sus males, los sangermeños actuaron prontamente.

Fue aquí que la historia se convirtió en leyenda. Para evitar más ataques, el pueblo decidió deshacerse de la campana. Las historias de cómo se llevó a cabo son variadas. Algunos dicen que para mitigar su sonido, la campana fue rajada, pero que aun así, su repique seguía siendo estruendoso. La solución, entonces, fue enterrarla.

El lugar exacto nunca se supo. Una historia dice que se colocó en un pozo profundo que ya existía cerca del Convento de Porta Coeli, otra relata que las autoridades de San Germán mandaron a cavar un gran hoyo para sepultarla. Fue así que el centenario bronce que tanto dolor había traído hasta las Lomas de Santa Marta fue entregado a la tierra, para ser olvidado por la historia. La campana maldita de Porta Coeli desapareció para siempre.

O al menos, eso se creía. Por décadas, amantes de las leyendas y de la historia habían buscado, sin éxito, el famoso objeto. Debido a que no existe ningún récord histórico de su entierro, no hay forma certera de saber en dónde fue escondida, o si tan siquiera fue sepultada realmente. Pero un anuncio sorpresivo de la administración municipal cambió todo.

“Tras haber estado desaparecida por siglos, finalmente, apareció enterrada la tan buscada e icónica campana —que atrajo a los corsarios— del histórico Convento Porta Coeli, ubicado en pleno corazón de la Ciudad de San Germán”, lee parte del comunicado. “El acontecimiento histórico se escenificó luego de esta ser rescatada de las propias entrañas de la tierra sangermeña, producto de las intensas y fuertes lluvias que arroparon la zona suroeste los pasados meses”.

Pero lo que a simple vista parecía un descubrimiento sin precedentes, no tardó mucho en volverse una controversia.

Tras la pista de la campana

Es una mañana de miércoles y en el pueblo de San Germán el calor amenaza con derretir la carne de los huesos. En el Museo de Arte y Casa de Estudio Alfredo Ramírez de Arellano, un hombre de cabello blanco camina lentamente, apoyándose de un bastón, hasta el banco en el que se sentará para hablar sobre la pasión a la que ha dedicado su vida: la historia de San Germán.

Historiador Jose Vélez Dejardín junto a la campana encontrada. (Jorge A Ramirez Portela)

José Vélez Dejardín es uno de los historiadores más respetados del municipio. Ha sido profesor de historia y ha dedicado su carrera a documentar y a estudiar a uno de los pueblos más importantes en la historia temprana del país, y esta mañana viene a hablar del gran hallazgo.

“Yo fui el enlace entre la persona que la encontró y el Museo”, dice el profesor, su voz fina y levemente ronca.

La historia que cuenta Vélez Dejardín, sin embargo, es un tanto distinta a la versión que se anunció días antes. La campana no fue encontrada este año luego de las fuertes lluvias, sino hace cuatro décadas. Es aquí donde la narrativa oficial toma su primer giro. Vélez Dejardín había escuchado por algún tiempo que una persona tenía una campana antigua guardada en su casa y un día decidió investigar.

“Hace unos meses, visité a mi amigo Rolando Gutiérrez. Yo lo conocía de vista, porque somos casi vecinos de la calle Del Río, yo me crie allí. Y él me enseñó la campana y me explicó que en una creciente, alrededor de 40 años atrás, él vio esa campana y la sacó, y la tuvo en su casa guardada”, explica el historiador.

Poco tiempo después, durante una conversación con Alfredo Márquez García, presidente de la Junta de Directores del Museo, este le cuestionó a Vélez Dejardín si, en efecto, existía tal campana. Fue así como inició el proceso en el que el Museo logró adquirir, luego de negociar con el ciudadano que lo había encontrado, el legendario artefacto.

La historia, entonces, parecía resuelta. La mítica campana de Porta Coeli finalmente había aparecido y había llegado hasta las manos de una de las entidades que custodia la historia del pueblo. Pero para el historiador Vélez Dejardín, hay un pequeño problema.

“Para mí, esta no es la campana original”, dice el profesor, como quien no quiere la cosa. “Es una campana que se encontró en una creciente hace más de 40 años cerca de la casa de Gutiérrez, allí en la calle Del Río. Para mí, lo repito con todo respeto, no es la campana de la que se alega que su sonido llegaba hasta la costa y que atraía a los piratas”.

Y es que, según el profesor, el artefacto no cumple con algunos requisitos que él cree importantes para poder determinar su procedencia. El tamaño, por ejemplo, es uno. Según la leyenda, la campana sonaba tan fuerte precisamente por su gran tamaño. La campana rescatada por el museo mide menos de dos pies de alto y menos de tres en el punto más ancho de su apertura. Por otro lado, no tiene la supuesta grieta que se le había hecho para mitigar su sonido. Vélez Dejardín no duda, sin embargo, que sea un objeto de importancia histórica, quizás perteneciente a otra de las importantes estructuras religiosas construidas hace siglos en el pueblo.

“¿Que es una leyenda atractiva, simpática, enigmática, controversial? Lo es. Tome usted su posición. En nada va a perjudicar la existencia de la campana. Ya está aquí, ya se rescató”, opina el historiador.

El hallazgo, ciertamente, ha polarizado a los habitantes de San Germán. Para la administradora del Museo, Frederick Blanco, la procedencia de la campana o el hecho de que no se ha confirmado que es, en efecto, el artefacto original, no debe ser asunto de controversia.

“El historiador tiene que decir eso, porque en ningún sitio dice ‘soy la campana de Porta Coeli’. Nos tenemos que acordar que San Germán fue atacado más de nueve veces por piratas. Si podemos decir eso, porque aparece en los libros de historia, ¿se inventaron eso? ¿Quién puede asegurarnos, verdaderamente, que Jesucristo nació? ¿Quién puede asegurar que el Manto de Turín fue el que envolvió a Jesucristo? No lo pueden probar”, explica Blanco.

—¿Así que es un ejercicio de fe?

“Hay mucho de ejercicio de fe, pero hay que amarrarlo, porque existe, también, la historia de Puerto Rico”.

Desde que se anunció oficialmente el hallazgo, algunas personas han dudado la procedencia de la campana y hasta han acusado a Blanco y a la administración municipal de mentir. Para el alcalde del municipio, Virgilio Olivera Olivera, la afirmación del historiador Vélez Dejardín resultan sorprendentes.

“Me sorprenden un poco las expresiones de él, porque nosotros como municipio, para estar claros, no somos los custodios de la campana, ni nada. Nosotros lo que estamos es, precisamente, brindando la información que nos da el propio Museo de Arte, que es el custodio”, dice el alcalde.

—¿Por qué el municipio no esperó a que se hicieran las pruebas de rigor para hacer el anuncio oficial de si esa es o no la campana perdida de Porta Coeli?

“Sí… Nosotros seguimos por la misma línea del Museo, que es una entidad que no es del municipio, nosotros colaboramos con ellos y tenemos acuerdos, al igual que con todos los otros museos del municipio, porque si no los ayudamos, se les puede hacer complicado. Para mí, como alcalde, es importante apoyar a los museos. Así que dentro de ese apoyo es que se recoge la noticia cuando nos la dan, y la publicamos”.

Campana que se cree pudo haber sido La leyenda la de Porta Coeli, asociada a eventos turbulentos como huracanes, piratas, indios y corsarios. (Jorge A Ramirez Portela)

—¿A qué usted cree que se puede deber la controversia que se ha generado?

“Primero, para mí es triste que la gente tome a vacilón o a relajo, un asunto que es tan importante y que marca la historia de todos los sangermeños. Quitando la controversia, si es o no es, estamos hablando de lo que puede ser la campana de Porta Coeli y, de entrada, hay que darle un respeto y un valor. A veces hasta por diferencias políticas, si lo dijo un alcalde de un color, pues los opositores van a decir que no es así. Y no debe ser así. Puerto Rico es de todos y como alcalde, yo le doy mucho valor y respeto a esto, para que se pueda llevar el proceso completo. El Museo tiene unas validaciones de ellos, pero eso requiere unos análisis. Voy a estar en comunicación con el Instituto de Cultura y hablando sobre ese tema para que se pueda ir más allá sobre esto. Para mí no es un vacilón si es o no la campana. Vamos a unirnos todos e indagar y sentirnos orgullosos de nuestra historia”.

Aunque en apariencia, la campana parece un objeto verdaderamente antiguo, aún falta llevar a cabo pruebas y evaluaciones de parte de expertos que ayuden a determinar su origen, edad y la posibilidad de que se trate del artefacto original.

Mientras tanto, siglos después de su desaparición, la maldición de la campana de Porta Coeli parece seguir atormentando a San Germán.