Desde el pasado mes de enero, la Corporación de las Artes Musicales (CAM) no cuenta con un director en propiedad. Tras la renuncia de Carlos Ruiz Cortés, quien se quedó únicamente al frente del Instituto de Cultura Puertorriqueña, la CAM está siendo dirigida interinamente por Darnie Muñoz.

En entrevista con este medio, Muñoz informó que actualmente se encuentra trabajando en una propuesta con la Compañía de Turismo que le permitiría “cuadrar la nómina de los músicos”, la cual se ha visto amenazada una vez más ante la falta de fondos.

“En este momento la pandemia nos ha afectado grandemente. Nuestro público está deseoso de que volvamos nuevamente al teatro, pero por lo pandemia... Ya el gobernador dio la autorización de usar la sala al 30% (de su capacidad máxima) y estaremos programando los próximos conciertos porque nosotros tenemos que saber cómo ubicar nuestro público. Ese protocolo se está trabajando”, sostuvo.

PUBLICIDAD

Muñoz aseguró que se encuentra haciendo todo lo posible para detener cualquier recorte a la OSPR, la cual entiende no puede desaparecer porque es un patrimonio del pueblo de Puerto Rico. A esos fines, solicitó al ejecutivo que el nuevo presupuesto total para la agencia sea de $7 millones.

“Con ese presupuesto operaríamos feliz”, dijo, toda vez que se mostró esperanzado en que la Junta de Supervisión Fiscal apruebe la asignación especial de $1.6 millones que propuso el gobernador Pierluisi a principios de año.

Miguel Rivera Trinidad, trobonista y presidente de la Local 555 de la American Federation of Musicians of United States and Canada (AFL-CIO), unión que representa a los músicos de la OSPR, por su parte, urgió al primer ejecutivo a nombrar un director en propiedad para la agencia.

Destacó que actualmente, además de todos los retos fiscales que enfrenta la entidad, hay varias plazas vacantes dentro de la orquesta la cual todavía no se han llenado a pesar de que se llevaron a cabo las audiciones. “Ahora mismo nos faltan plazas para el mínimo de la Orquesta que son 80 (músicos) y el director ejecutivo interino no quiere contratar a los músicos que ya ganaron esas audiciones. Los quiere contratar en agosto cuando las audiciones ya fueron hace varias semanas”, subrayó.

Rivera Trinidad también mostró preocupación por el futuro del plan de pensiones de los músicos, cuyos fondos provienen de la celebración de conciertos especiales, los que no han podido realizarse debido a la pandemia.

“Le pedimos encarecidamente a Fortaleza que nombre a alguien porque sin direccion no vamos a ningun lado”, sostuvo Rivera Trinidad, toda vez que recalcó la importancia de que se apruebe la asignación especial de Pierluisi para la OSPR, pues sin esos dineros, la institución peligraría.

PUBLICIDAD

“Debido a la pandemia no hemos podido celebrar conciertos, así que no tenemos ingresos propios y no los vamos a tener por un tiempo. Así que estamos esperando a que ese aumento se apruebe porque sin esa asignación especial no podríamos funcionar”, acotó.

Los músicos de la OSPR, quienes a pesar de la pandemia no han parado de ensayar, esperan que se resuelva pronto la situación económica de la institución para seguir sirviendo al pueblo de Puerto Rico, no únicamente con los conciertos, sino también a través de toda la labor educativa que llevan a cabo.

Varias integrantes de la OSPR coincidieron sobre la importancia de proteger el futuro de nuestra principal agrupación clásica, que es fundamental para los futuros músicos del Conservatorio de Música de Puerto Rico, así como para el desarrollo cultural y social del país.

“Siempre hay temor porque el presupuesto corre peligro, pero tenemos que continuar luchando y esto es algo que tiene que prevalecer para nuestra cultura y para el futuro de los jóvenes que están estudiando música. Esta situación (la pandemia) ha sido desmotivante, pero nosotros nos mantuvimos grabando. Aunque ha sido un año de retos, hemos estado distanciados, pero poco a poco nos hemos ido reuniendo, ya estamos en los ensayos y hemos hecho grabaciones. Eso nos da esperanza de que en un momento dado vamos a regresar”, expresó María Santiago, intérprete de viola.

Lynette Cartagena, violinista de la orquesta, también está esperanzada en que pronto puedan volver a sala. Destacó que a pesar de que no han parado de trabajar -pues han llevado a cabo conciertos y transmisiones especiales virtuales-, extrañan mucho al público y esperan pronto regresar al teatro para demostrar la grandeza de la OSPR.

“Llevamos un año trabajando, ensayando y haciendo transmisiones por la página de la orquesta, pero extrañamos al público, porque tocamos para ellos. Si se hace de una manera organizada, pienso que es bueno que la gente se vaya acercando nuevamente”, dijo.

PUBLICIDAD

Una de sus preocupaciones es que la crisis económica que atraviesa la organización afecte la celebración del Festival Casals -que este año regresa virtual- así como las temporadas y los solistas invitados.

Aida Sosa, quien también es violinista, resaltó que esos recortes no solo afectan a los músicos de la orquesta, sino también a los que se contratan adicionales para conciertos especiales. “Eso afecta el repertorio, porque dependiendo de la cantidad de músicos que puedan contratar es el repertorio que se va a tocar y toda esta crisis lo limita”, expuso.

Liz Sandra Santiago colaboró con esta historia