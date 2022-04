La Fundación Puertorriqueña de las Humanidades otorgó la distinción de Humanista del Año 2021 al arquitecto, planificador, catedrático y urbanista Edwin Quiles Rodríguez por el impacto de su extensa trayectoria profesional como creador y colaborador de proyectos con visión de justicia social para comunidades desventajadas en Puerto Rico y el Caribe, y por sus aportaciones humanísticas a la investigación sobre la historia y formación de la ciudad de San Juan y sus comunidades.

La directora ejecutiva de la FPH, Sonya Canetti Mirabal, dio a conocer la designación y expresó que “es un orgullo para nuestra Fundación honrar la trayectoria de un humanista de la estatura de Edwin Quiles, alguien que ha puesto su práctica del diseño y del urbanismo al servicio de la comunidad, que ha dedicado su labor como investigador riguroso a la producción de bellísimos libros en los que nos invita a pensar con profundidad sobre la formación de la ciudad y sobre las interacciones sociales y humanas que en ella se dan. Lo que es igualmente importante e inspirador es la manera en que, en todas sus facetas profesionales, Quiles deja plasmada la constancia de su aspiración a un mejor país con verdadera promesa de futuro para todos. Estamos felices de comprobar que la noticia de este reconocimiento se va recibiendo con enorme alegría por sus pares y colaboradores: arquitectos, planificadores, estudiantes, líderes comunitarios y de las organizaciones sin fines de lucro”.

PUBLICIDAD

Por su parte, el licenciado Jaime Toro Monserrate, presidente de la Junta de Directores de la FPH, expresó su satisfacción de que “la Fundación vuelva a convocar al país para reconocer colectivamente la labor de figuras que enriquecen nuestras vidas con sus aportaciones desde las disciplinas de las humanidades. Celebramos que la distinción recaiga esta vez en un arquitecto y planificador que ha dedicado una parte sustancial de su carrera a la reflexión intelectual sobre nuestro entorno urbano y que, desde la cátedra, demostró un alto compromiso con la formación y mentoría de varias generaciones de humanistas que dejarán también una huella positiva en nuestra sociedad. Su trabajo es profundamente afín a los valores de la FPH y a los del Humanista del Año, que es uno de sus programas más emblemáticos”, explicó.

Sonya Canetti Mirabal y Edwin Quiles Rodríguez. (Suministrada)

Quiles Rodríguez, al reaccionar agradecido ante la distinción, ofreció una reflexión sobre cómo, a su modo de ver, la práctica de la arquitectura se intersecta con las humanidades y se enriquece con la colaboración participativa. “Este premio representa romper barreras de las disciplinas y las categorías. Una de las cosas que hacemos los arquitectos es que incorporamos muchas fuentes de conocimiento, muchas formas de ver las cosas. La práctica de la arquitectura y la planificación es colectiva. Pasan por los diseños gentes diversas, ayudantes, colegas, consultores, dibujantes y obreros de la construcción. Sin ellos y sin la gente que pasa, opina, enseña y aprende junto a mí, yo no estaría recibiendo este premio. Son todos ellos los que me engrandecen y lo reconozco. Me alegro mucho pero más que todo veo la responsabilidad que uno asume con estos reconocimientos. Cuando ves gente como Luis Rafael Sánchez y Arcadio Díaz Quiñones, que estuvieron donde uno va a estar como humanista del año, me emociona. Los premios, como los amores, llegan; no se buscan. Yo me siento así con este premio”.

PUBLICIDAD

La ceremonia de reconocimiento será el jueves, 19 de mayo de 2022, a las 6:30 p.m. en el patio interior del Museo de Arte Contemporáneo. Conforme a la tradición instituida a lo largo de más de cuatro décadas por este programa de la FPH, Quiles ofrecerá como parte del acto una conferencia magistral. En su caso, compartirá su visión alternativa de la arquitectura y profundizará sobre los proyectos de cambio social que ha realizado durante su trayectoria profesional. Igualmente, como Humanista del Año, Quiles ofrecerá una serie de charlas y talleres que hacen parte del componente de alcance comunitario que la FPH ha incorporado al programa en los últimos tres años.

Para más detalles sobre la ceremonia y sobre las actividades en general del Humanista 2021, las personas interesadas pueden comunicarse vía email con Suheily Chaparro, oficial de la FPH a cargo de la gestión de este y otros importantes programas de servicios y recursos para la comunidad. También pueden solicitar información llamando al (787) 721 2087.