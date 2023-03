Una magia constante ha formado parte la vida de Rubén Malavé. Empezó cuando tenía 12 años. Un gran maestro de arte se mudó a su pueblo y abrió un taller a pasos de su hogar.

“Tuve la dicha de estudiar con Carlos Marichal, que fue el maestro de Carlos Raquel Rivera y de (Rafael) Tufiño. Era un inmigrante español que vino de Islas Canarias, casado con Flavia Lugo, que era yaucana, entonces se estableció en Yauco y puso una academia al frente de mi casa”, recuerda.

Las clases costaban $20 mensuales, suma que su familia no podía proveer. Pero una hermana en Estados Unidos se enteró y decidió enviarle el dinero.

Un asunto de “magia”

A los 17 años se trasladó con su familia a Nueva York. En su tiempo libre andaba por las galerías y museos de la Gran Manzana.

PUBLICIDAD

“Después, mi hermano menor trabajó en la cafetería del MoMA (Museum of Modern Art). A veces yo iba a buscarlo y aprovechaba y veía a Los girasoles de Van Gogh, el Guernica de Picasso. Siempre estaba relacionado con el arte”, dice.

La idea de establecer la Galería Guatíbiri no nació de un deseo ferviente por promover el arte. No, sus orígenes fueron mucho más humildes y sinceros.

“Yo lo hice por necesidad económica y por mantener a mis hijas, que fueron mi inspiración. Por ellas fue que yo fundé esto como si fuera un negocio. Después fue tornándose en otra cosa y me fui en ese viaje. Se convirtió en un recinto, en un centro de actividad tanto pictórica, de arte, como de reuniones, una consejería”, explica.

Hoy, el reconocido espacio artístico en Río Piedras cumple 50 años desde su fundación y hasta en la fecha de ese aniversario hay algo especial.

“Da la casualidad que hace 50 años, el 23 de marzo, un jueves, inauguramos esto y 50 años después cae el mismo día, un jueves 23 de marzo. Será algo como una magia. Ahí hay algo espiritual”.

Galería Guatíbiri calle González 1003 Río Piedras. Nota sobre el 50 aniversario del Taller Galería Guatíbiri su fundador Rubén Malavé invita al público general a esta fiesta el 23 de marzo de 2023. Los grupos musicales que se presentarán lo son Magestad Negra, Plenarium y el grupo Yuba Iré. (Jose Rodriguez ©)

Rubén tiene ahora 82 años. Tiene cabello largo y canoso que recoge en un moño y una barba blanca que cubre todo su rostro. Usa espejuelos grandes y habla con una energía errática, pero gentil. Su galería ha sido un refugio para una cantidad innumerable de artistas, algunos de los más grandes en la historia de Puerto Rico, pero siempre se cierne a ese sentido de humildad con el que comenzó. Rememora a ese joven de 33 años que no tenía nada cuando se lanzó. Fue en ese momento que la magia llegó de nuevo a su vida.

PUBLICIDAD

“Yo había perdido hasta los carros. Y entonces yo iba en carro público, lo que llamaban ‘la línea’. Me iban a buscar a mi trabajo cuando yo salía los viernes y yo iba en la línea. Yo había comprado un libro de Abelardo Díaz Alfaro de cuentos. Ahí había un cuento que se llamaba ‘El pitirre’ y decía las palabras ‘guatíbiri, guatíbiri, guatíbiri’. Y me pareció ese nombre tan llamativo, el nombre que le decían los taínos a ese pájaro por el sonido que producían”, explica sobre el origen del nombre de su ahora legendario taller.

Usando una de las ideas centrales de ese cuento —que a cada guaraguao le llega su pitirre— se decidió por darle una identidad reconocible a su proyecto. “Yo me fui formando una imagen de que esto iba a hacer una cosita pequeña pero brava y bien puertorriqueña”.

Desde entonces, han sido cinco décadas de mucho trabajo y grandes sacrificios. Vivir del arte en Puerto Rico siempre ha sido difícil, es quizás por eso que la longevidad de su propuesta resulta impresionante. Tal vez se trata, otra vez, de un poco de magia.

Siempre firme en la idea de que el arte no tiene limitaciones, Rubén cree que todas las personas tienen la capacidad para explorar talentos artísticos. “Uno nace siendo artista. Unos se dedican a otros menesteres, carpinteros, electricistas, médicos, abogados, ingenieros. Pero todos podemos ser artistas. Nacemos con el mismo andamiaje”.

El legado de la Galería Guatíbiri es, precisamente, su habilidad para hacer que todos se sientan bienvenidos. Para enseñar que el arte es para todos y que todos pueden hacerlo.

PUBLICIDAD

“Esto no es un espacio personal, no es impersonal. La gente se siente aquí muy bien. A veces la gente viene a estar aquí porque le gusta estar aquí”, expresa.

El galerista por siempre estará agradecido con todos los artistas que desde el principio le ayudaron y con todos aquellos que lo siguen ayudando hoy. Apuesta a los ciclos y cadenas que se han formado entre generaciones gracias a Guatíbiri. Por eso, Rubén Malavé continuará apostando a esa magia que ha atado su vida eternamente al arte.

“Yo creo que vamos a tener 50 años más. Para mí, venir a Guatíbiri es como una aventura. Esto no es una rutina para porque yo no sé quién va a entrar por esa puerta. Es una cosa diferente todos los días que me mantiene vivo”.

Galería Guatíbiri celebrará su 50 aniversario este jueves, 23 de marzo, en sus instalaciones en Río Piedras, a partir de las 5:00 p.m. Habrá una exposición colectiva y también participarán los grupos musicales Majestad Negra, Plenario y Yuba Iré.