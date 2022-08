Como concierto inaugural de su temporada 2022-2023, CulturArte de Puerto Rico presentará a la laureada soprano de origen armenio, Mané Galoyan, junto a la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico bajo la dirección del maestro Maximiano Valdés. La producción, que forma parte de la tradicional serie “Grandes Artistas en el Conservatorio”, tendrá lugar el sábado, 17 de septiembre, a las 7:30 PM, en la Sala Jesús María Sanromá del Teatro Bertita y Guillermo L. Martinez del Conservatorio de Música de Puerto Rico.

Considerada una de las sopranos con carreras ascendentes más prometedoras y embajadora musical del pequeño país de la región del Cáucaso, Armenia, la exponente operística ha sido aclamada por la prensa internacional por su voz radiante, estoica y cristalina, capaz de atravesar cualquier tesitura orquestal. Ello le ha valido importantes reconocimientos entre los que destacan alzarse con galardones en certámenes como el Concurso Eleanor McCollum del Houston Grand Opera, el Concurso Internacional Tchaikovsky, y la pasada edición 2021 de la Competencia Internacional Operalia de Plácido Domingo donde obtuvo tres premios en las categorías de Ópera, Zarzuela y el de la selección del público.

“La presentación será una ecléctica, que integrará magistrales piezas de ópera de importantes compositores como Strauss, Puccini y Tchaikovsky, así como memorables romanzas de zarzuela de reconocidos propulsores cubanos y españoles del género chico como Ruperto Chapí, Ernesto Lecuona, Federico Moreno Torroba, Gerónimo Giménez y Gonzalo Roig. Además, como si fuera poco, habrá varias sorpresas de canciones populares de repertorio latinoamericano que garantizarán una velada muy amena y de buen gusto, como las que CulturArte ha llevado a cabo por los pasados treinta y seis años para el agrado del exigente público puertorriqueño”, aseguró con entusiasmo su presidente y director artístico, Guillermo L. Martínez.

Mané se ha presentado en importantes festivales y salas de concierto en Europa, Estados Unidos y Asia como el Metropolitan Opera, la Ópera de Berlín, la Ópera Nacional Holandesa, la Ópera de Zurich, el Houston Grand Opera, el Festival de Glyndebourne y el Festival de Aspen, entre otros. Además de su debut en concierto en Puerto Rico, otros compromisos para la presente temporada incluyen su participación en las óperas The Wreckers con la Houston Grand Opera, Luisa Miller en el Festival de Glyndebourne, La Traviata con la Ópera de Seattle, y un concierto con la Netherlands Radio Choir. Asimismo, en temporadas recientes, su multifacética habilidad histriónica la ha llevado a interpretar roles como Pamina en La flauta mágica, Corinna en Il viaggio a Reims, Adina en L’elisir d’amore, Garsenda en Francesca da Rimini, Prilepa y Chlöe en The Queen of Spades, Gilda en Rigoletto, la Condesa en Le nozze di Figaro, entre muchos otros.

Egresada del Houston Grand Opera Studio, la soprano posee dos títulos del Conservatorio Komitas del Estado de Ereván en Armenia, donde fue nombrada ganadora del Premio de la Juventud del presidente de dicha república en 2013.

Los boletos para esta presentación se pueden conseguir a través de la página web www.ticketera.com. Los boletos con descuento para personas de 65 años de edad en adelante o discapacitados, deberán adquirirse llamando a Ticketera al (787) 305-3600. Para más información sobre esta producción y otras presentaciones futuras de CulturArte de Puerto Rico puede llamar al (787) 620-5262 o escribir un correo electrónico a info@culturarte.com.