“La industria del entretenimiento de alguna forma se tiene QUE sentir contenta con este paso en la dirección correcta que ha dado el gobierno de Puerto Rico”, así lo manifestó Nelson Castro, presidente del Colegio de Productores de Espectaculos Públicos de Puerto Rico (COPEP) ante los más recientes cambios de la nueva Orden Ejecutiva emitida por el gobernador Pedro Pierluisi en la que atoriza la apertura del 30% de los coliseos y 50% de la ocupación máxima en los teatros, anfiteatros y cines.

Con la nueva Orden Ejecutiva vigente del 24 de mayo al 6 de junio de 2021, Castro señala que se está dando un paso correcto por donde tenían que empezar, aunque reconoce que debió haber ocurrido antes.

“Es un paso que hemos estado trabajando bien fuerte por los pasados meses, a través de la Oficina de la Secretaria de la Gobernación, Noelia García, y del Secretario de Desarrollo Económico, Manuel Cidre para hacer consciente al gobierno de la necesidad de la reapertura de la industria del entretenimiento porque todos los demás sectores de la economía en gran medida ya han ido recobrando la normalidad y nosotros basicamente nos habíamos quedados rezagados”, manifestó.

De igual modo, Castro destacó que tres de los pasos que se tomaron en el día de hoy ayudan a esa propuesta inicial que COPEP había sometido en un principio, con relación a una reapertura por etapas. Además, dejó claro que la Orden Ejecutiva anterior en la que se había ofrecido el 30% para los teatros no atendía la necesidad de la industria al no ser costo efectivo.

“Eliminarse el toque de queda amplía la oportunidad de horario y eso sumado a que se eleva a 50%, da la oportunidad de que se empiecen a abrir talleres de trabajo, obras de teatro y espectáculos musicales, con la posibilidad de hacer una inversión que pueda ser retornable, que se pueda recuperar, y que a la misma vez le dé la oportunidad y confianza a la gente de ir a estos lugares cerrados”, dijo el presidente de COPEP.

Por el otro lado, el hecho de abrir “venues” grandes, entiéndase el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, el Coca Cola Music Hall, el Complejo Ferial de Ponce y el Centro de Convenciones de Puerto Rico al 30% también manifestó que representa un paso de avance al ser complejos de una capacidad amplia, que en algunos casos representa hasta 4,000 personas, lo que pudiera ser una cantidad saludable y aceptable para un primer paso de recuperación por etapa.

Sin embargo, en cuanto el asunto de mostrar prueba de COVID-19 negativa y vacunación completa para acceder a los espectáculos, Castro señaló que continuarán el paso de comunicación con el gobierno para saber bien cuál va a ser el mecanismo de implementación de ese tipo de acción para que no se convierta en piedra de tropiezo y para que sea fiel a la realidad.

“Otro tema que no se puede detener que iniciamos desde el día uno, es el tema de incentivos y ayudas para que la industria pueda reactivarse con efectividad. En esa gestión le solicitamos al gobierno que identifiquen fondos que ayuden a los ‘venues’ a ofrecer mejor precios a los productores, que ayuden a los productores a poder accesar a través de ayudas económicas, recursos para que la acción de volver a las tablas, a los escenarios, se pueda dar de una forma más efectiva, rápida y segura”, concluyó.

Por otro lado, el productor César Sainz se mostró esperanzado ante los más recientes cambios establecidos y que impactan directamente al mundo de los espectáculos.

“Con la capacidad del 50% de los teatros confiamos en que prontamente lleguemos al 75%. Al 50% se pueden hacer presentaciones con talento local. Para traer eventos del exterior no es real, hay que esperar un poco más para poder trabajarlo. Un 75% es rentable y se pueden traer eventos de afuera que suelen ser más costosos a nivel de producción y toda la logística que conlleva”, opinó Sáinz mientras espera que continúen los cambios favorables para poder hacer compromisos con artistas del exterior.

Si bien expresó que la solicitud de pruebas negativas de COVID-19 y tarjeta de vacunación será prerrogativa de cada “venue”, este productor aseguró que no pondrá este tipo de restricciones para producir algún concierto.

Asimismo, fue enfático en lo que ha dicho desde el principio de la pandemia en cuanto a los costos de arrendamiento de los coliseos, salas de teatro y anfiteatros.

“Siempre lo he dicho y lo sostengo, el ‘venue’ tiene que ajustar su renta a base del por ciento de capacidad que nos permite trabajar. Ejemplo, una renta de 30 mil dólares con una capcidad completa, debe bajar el por ciento según la capacidad máxima que se permita. No puedeo pagar el ‘full rate’ de una renta si me están dando el ‘venue’ a 50 o 75%”, recalcó a la vez que añadió: “La eliminación del toque de queda es importante. El mundo abrió y hay que caminar al mismo ritmo que camino el mundo“.

“Me da mucha felicidad de que se esté abriendo poco a poco la cosa”, fueron, por su parte, las primeras expresiones del productor y manejador de artistas Paco López, al conocer los nuevos por cientos de capacidad máxima.

Si bien enfatiza que el Coliseo de Puerto Rico no le es costo efectivo a un 30% de capacidad, sí consideraría evaluar producir un evento a un 50% en el Anfiteatro Tito Puente.

“Luego de un 50 a 75% de capacidad en coliseos podría considerarlo”, manifestó mientras dijo estar de acuerdo con la petición de prueba negativa de COVID-19 y evidencia de vacunación completa.

“Ahora mismo estoy viajando a un destino que me requiere que esté vacunado. Ese es tu nuevo pasaporte para viajar y asistir a los sitios. Hay que normalizarlo, que todo el mundo se vacune para agilizar el proceso. Mostrar taquilla y que estás vacunado para ir a los eventos masivos será la norma”, culminó el productor, cuyo espectáculo StandUp Concert de Molusco “Bajito Que Se Ofenden”, que fue totalmente vendido, mantiene la fecha de presentación en marzo de 2022 en el Coliseo de Puerto Rico.