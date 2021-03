La catedrática e intelectual puertorriqueña Luce López-Baralt se adentra en una nueva etapa de escritura con la publicación de “La cima del éxtasis” (Madrid: Trotta, 2020), un libro vivencial en el que comparte su experiencia mística.

En el 2014 la académica publicó el hermoso poemario “Luz sobre luz”, donde había algo de esa experiencia, pero en esta ocasión lo hace de una manera más concreta y específica. Como bien explica, citando al poeta José Ángel Valente, “el místico se debate entre la imposibilidad de decir y la imposibilidad de no decir”, ya que la experiencia mística es un estado alterado de conciencia donde el alma se une con el amor infinito, lo que va más allá de los sentidos y la razón. De ahí, la complejidad de apalabrar lo que es “intransferible e inefable”.

“Esta es la experiencia de la cual he querido hablar, pero de la que he tenido un primer escollo porque no puedo ponerla en palabras. Pero como decía Valente, el místico se debate en que tiene que decir la experiencia y ese mandato interior tú intuyes cuando te llega. A mí me aconteció hace unos años y primero escribí el poemario ‘Luz sobre luz’, en el que ya hablo algo de esto. Pero en este libro, ‘La cima del éxtasis’, ya lo hago de una manera mucho más concreta, más específica. Cómo me aconteció, qué me aconteció, cómo esto marcó mi vida y la cambió para siempre, cómo mi visión del universo es distinta, amorosa, confiada, más jubilosa que nunca, a partir de esta experiencia”, revela.

López-Baralt afirma que ha querido compartir esta publicación no solo por el desahogo natural al vivir algo de esta categoría, sino también porque sabe que al hacerlo puede consolar muchas almas.

“Eso me ha importado mucho. Muchas almas atraviesan cosas parecidas, semejantes, pero nunca se atreven a comunicarlas porque hay veces que ni un sacerdote, ni un pastor, ni un psiquiatra, entienden por dónde va la cosa, porque esta cultura de dirección espiritual alta la hemos perdido. La ejercían Santa Teresa, San Juan de la Cruz… Entonces, esta cultura en el fondo o se ha perdido, no la recordamos, o ha quedado enclaustrada en los conventos o en los monasterios”, dice.

“Para una mujer laica, que ha estado felicísimamente casada por medio siglo, pues decir esto es más complicado aún porque no estoy en un convento ni lo estaré nunca porque mi vocación es de casada y de estar sirviendo, pero desde la escritura, en el mundo, en las clases, que es mi vocación más alta. Por tanto, esto suena más raro porque si yo fuera una monja de clausura sería más esperable que escribiera de estas cosas, entonces he querido también poner al día esa experiencia. Este libro es un intento de haber asumido esa experiencia mística en toda su hondura y sus consecuencias. Y cuando se asume es que se puede fructificar y ayudar a los demás”, agrega.

La escritora recuerda que por muchos años no se atrevió a escribir sobre esta experiencia mística, la cual hablaba solo con unos pocos, precisamente, por su complejidad y profundidad. Pero hace alrededor de una década, le llegó una primera revelación, y con ella el poemario en la que incluyó un prólogo para explicar que esos poemas los detonó “una experiencia de unión con Dios”.

Pero sabía que faltaba más, que quedaban experiencias por compartir. De esa necesidad nació “La cima del éxtasis”. “Este libro significa que se me quedaron cosas en el tintero. Y sentí la urgencia de decirlo ahora de manera más explícita, más capaz de ser comprendida por mucha gente, sin la ambigüedad que es propia de la poesía. Claro, utilizo un símbolo -sabes que soy orientalista- de origen árabe para tratar de explicar la experiencia, pero luego que hago uso de este símbolo, explico cómo me pasó, cómo uno se siente, qué sucede después de la experiencia, cómo cambia la vida y cómo tu visión de mundo se tiñe de amor, y de un amor, que no tiene fin. No hay enemigos a quien tú no ames, porque estás enloquecida de amor”, confiesa sobre algunos aspectos que comparte en esta publicación.

Personal, íntimo, confesional, este libro -a diferencia de otros que ha escrito- no tienen notas al pie de página, pues su intención es que fluya a manera de confesión, sin distracciones. Por supuesto, al final hay un índice donde comparte sus referencias, pero según dice es un texto muy abierto y espiritualmente cosmopolita.

“Me tomó un valor inmenso darlo a la luz. Una vez escrito, me tomó años (soltarlo), suerte que mi editor Alejandro Sierra (fundador de la editorial Trotta), con quien he publicado montones de libros y que ha respaldado muchísimo todas estas escrituras de tipo místico, de tipo personal, aguardó pacientemente el libro”, relata sobre la publicación que cuenta con hermosas ilustraciones abstractas.

“Son ilustraciones de tipo geométrico o pinturas de personas muy entradas en este camino de la mística que ayudan de alguna manera con imágenes abstractas de conllevar algo de la experiencia, de la imposibilidad de comunicarla”, comparte.

Para abundar más sobre este texto, que ya está disponible en las librerías del país, López-Baralt llevará a cabo una presentación virtual este jueves, a las 2:00 p.m., a través de la plataforma Zoom. Le acompañarán desde Madrid, el teólogo y psicoterapeuta Carlos Domínguez Morano, y el arabista Pablo Beneito, quien es profesor de la Universidad de Murcia. La artista y profesora de artes plásticas, Ana Crespo, será la moderadora de este encuentro. Las personas interesadas en participar, deben llenar un formulario de inscripción, en el siguiente enlace: https://form.jotform.com/210552134843045.