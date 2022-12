Precisión. Es la mejor palabra con la que el chef Wilo Benet define su estilo al cocinar, tomar fotografías, practicar tiro al blanco de larga distancia, correr motora a 80 millas por hora por una carretera empinada llena de piedras o tallar las cajitas de madera que crea en un taller que habilitó con ese propósito.

Son algunos de los talentos y aficiones del propietario de Varita -una lechonera moderna tipo Guavate en el hotel Condado Plaza-, Wilo’s Coastal Cuisine, en el hotel Copamarina, en Guánica, o Wilo Eatery and Bar, en Galería San Patricio.

Ahora, el reconocido y creativo chef incursiona en el arte y presenta su primera exhibición individual, “Tasting”, que inaugura el próximo miércoles, 14 de diciembre, en la galería San Patricio Art Center (SPACE), en San Patricio y que estará abierta al público hasta el 14 de enero de 2023.

“Todo eso requiere de mucha precisión y una buena cantidad de destrezas. Es parte de toda la intensidad con la que vivo y que me cautiva”, confiesa Benet, quien descubrió su amor por la cocina mientras estudiaba fotografía artística en el Art Institute of Fort Lauderdale, en Florida, estudios que eventualmente abandonó para luego estudiar arte culinario en The Culinary Institute of America, en Nueva York.

El cocinero, quien es parte de una camada de chefs creadores de la “nueva cocina puertorriqueña” y responsables de elevar la tradicional cocina de la abuela y de la fonda boricua a la gran mesa, explica que en esta exhibición tiene 13 composiciones fotográficas sobre tela, en pequeño, mediano y gran formato, de estilo contemporáneo. Cabe destacar que son pruebas de artista y cada una viene con tres piezas adicionales auténticas debido a que llevan elementos que Benet va cambiando según las va trabajando.

“Es una propuesta diferente donde juego con los límites de la realidad para transformar los planos en fotografías con los alimentos como centros de acción. El protagonismo del color y la luz son las claves para dar un estilo auténtico a mis bodegones”, explica Benet tras resaltar que, aunque se convirtió en chef, su pasión por la fotografía sigue intacta.

“La fotografía fue mi primera intención profesional, tenía buenas calificaciones, pero no me había presentado suficientes veces al salón de clases y me querían hacer repetir el semestre, así que dije que no, rebeldito como he sido siempre decidí que esa no era mi perspectiva”, rememora el chef, quien en ese momento -a los 18 o 19 años-, comenzó a trabajar lavando platos, lo que eventualmente lo llevó a descubrir su pasión por la cocina y a considerar esa carrera como una opción profesional.

De hecho, en Puerto Rico fue aprendiz de cocina en el restaurante del chef Augusto Schreiner, en el hotel Caribe Hilton, donde pidió permiso para retratar los platos que eventualmente comenzó a confeccionar “así que la fotografía nunca me abandonó”.

Recuerda, por ejemplo, que en el año 2000 su esposa Lorraine le regaló su primera cámara digital con la que hizo una foto de un plato de remolacha con queso de cabra para un artículo que se publicó en ese momento sobre su restaurante Pikayo -ubicado en el Museo de Arte de Puerto Rico. Desde entonces no ha parado de tomar fotos artísticas de alimentos, pero también de la naturaleza. Con ese propósito recientemente visitó Islandia y el próximo año viajará a Alaska, además de visitas a estados como Washington y California.

Una de las obras recrea un plato de foie gras salteado con amarillos y miel de trufas negras, donde se destaca el color amarillo y el color negro que se intensificó digitalmente. (Alexis Cedeño)

Para esta exhibición en SPACE, dice que utiliza diferentes vertientes creativas, entre ellas digitales. “Pero también hay otras en las que utilizo texturas, capas y colores vegetales”.

“Lo que da comienzo a todo es un canvas donde primero pinté con acrílico y tomé una foto de una papaya picada a la mitad con una rodaja en el centro en ángulos opuestos y después seguí digitalmente intensificando los colores y haciendo una serie de cosas que creo es el inicio de todo lo que se presenta ahora”, explica Benet.

Hoy, a los 60 años, el chef destaca que su amor por la fotografía sigue como el primer día y “en esencia tengo dos áreas en primicia que utilizo para practicar la fotografía”. Una de ellas es el arte digital y la otra es el elemento de estudio de lo que va a retratar.

“Por ejemplo, en el fin de semana fui a un tour donde hice fotos de aves endémicas de Puerto Rico, como nuestra cotorra y el San Pedrito”, explica Benet, quien ha viajado a diferentes partes del mundo con ese propósito.

Degustación visual

Una de las obras que se exhibe a la entrada de la Galería SPACE, un vistoso y colorido plato con dos pasteles y otro de unas alcapurrias en su típica cesta, dice que son el resultado de las fotos que hizo el año pasado en Nueva York para presentar su último libro, ‘Salty Sweet’, donde ofreció delicias boricuas como las alcapurrias o los pasteles, pero en una versión miniatura.

“Todo el verde de las espirales en el plato de los pasteles y el rojo, es pintura vegetal, al igual que el azul y el amarillo”, explica.

De la misma forma, se distingue un plato de foie gras salteado con amarillos y miel de trufas negras, donde se destaca el color amarillo y el color negro que se intensificó digitalmente. O las dos obras en la que celebra el gazpacho andaluz, el bacalao y el tomate, con los vívidos colores de estos alimentos, a los que también incorpora elementos locales, como el aguacate y el cilantro.

En algunas de ellas, explica el chef, solo intensifica digitalmente los colores existentes, sin añadir ninguna propuesta de color. Pero dice que todo es parte de un ejercicio visual que hace el que observa la obra y que no todos van a ver o descifrar lo mismo. Pone el ejemplo de una florida obra que, a primera vista, parecen flores y cuando te acercas un poco más, ves algunos de los productos que más se utilizan en la cocina, como las cebollas o las hierbas comestibles que se usan para condimentar o adornar un plato.

Florida obra con algunos de los productos que más se utilizan en la cocina, como las cebollas, tomates o las hierbas comestibles que se usan para condimentar o adornar un plato. (Alexis Cedeño)

Es, sobre todo, una exhibición en la que se destaca la intensidad cromática de las piezas que recrean originales bodegones y Benet espera sea la primera de muchas, aunque acepta que, por ahora, le dedica más tiempo a la gastronomía. No obstante, enfatiza que en “mi corazón y en mi interés de artista, la fotografía está a la par (con la pasión por la cocina)”. Se emociona cuando lo dice, al punto de que se le humedecen los ojos al recordar que fue su abuela la que le pagó sus primeros estudios de fotografía en la Florida “y ahora, finalmente, lo he logrado”, como un homenaje a ella.

Para el curador de la muestra, Manuel Vázquez, quien también es el propietario de la galería, se trata de una exhibición en la que el chef recrea “la esencia de una experiencia culinaria y a la misma vez, ofrece una combinación visual de ocho platos: la entrada, aperitivo, primer plato, la sopa, el ‘entremet’, el plato principal, la ensalada, el postre y el café”.

“Con esta exhibición Wilo Benet nos sorprende con una muestra fundamentada en la gastronomía con imágenes fotográficas plasmadas sobre tela que documentan el proceso de un menú de degustación de su propia creatividad. Además, utiliza efectos digitales en su fotografía combinados con la intervención manual de pigmentos con colores brillantes que resultan en piezas únicas”, explica Vázquez, quien cree que Benet reúne una propuesta artística diferente debido a que sus imágenes presentan elementos de la gastronomía caribeña como “referencia a su identidad puertorriqueña”.

De hecho, el curador menciona que en sus composiciones se pueden observar alimentos como el plátano maduro, los pasteles, las alcapurrias, el bistec encebollado, la parcha y el café puertorriqueño, entre otros. Una forma, agrega, de presentar su identidad caribeña y puertorriqueña, dentro de lo que son las imágenes y el colorido de su obra.

“La fotografía gastronómica es una de las ramas más atractivas dentro de las bellas artes que une dos mundos a menudo muy pasionales, como es el caso de Wilo Benet. Como resultado de esta muestra deleitaremos el fruto de la sinergia entre dos artistas, el chef y el fotógrafo”, propone Vázquez, al indicar que las obras están disponibles para la adquisición de coleccionistas y museos.

Más detalles

La exposición estará abierta al público de martes a sábado de 12:00 p.m. a 6:30 p.m. en la Galería SPACE, ubicada en el centro comercial Galería San Patricio, en Guaynabo.

Durante el mes de la exhibición se ofrecerán visitas guiadas que serán anunciadas a través de la red social Facebook @ SanPatricioArtCenter y en Instagram @spacepr