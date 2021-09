Para hablar de la nueva novela del escritor puertorriqueño Hiram Sánchez Martínez es preciso comenzar con un bolero. Porque si no fuera por ese tema de amor que lo cautivó cuando apenas era un adolescente, este escrito no existiría.

Hace alrededor de cinco décadas, cuando era un joven de escuela intermedia y comenzaba a tener sus inquietudes literarias, Sánchez Martínez escuchó en una vellonera de su pueblo natal, Yauco, el bolero “Boda negra”, popularizada por el Trío Los Condes.

Desde ese momento, supo que “algún día” escribiría algo relacionado a aquella canción que relataba la historia de un hombre que, al morir su amada, la visita todas las noches en el cementerio hasta que un día destierra sus huesos, los recompone con cintas, se casa con la muerta y se acuesta a su lado hasta que lo encuentran muerto abrazado a su esqueleto.

PUBLICIDAD

En ese momento, Sánchez Martínez desconocía que el tema era un poema del autor colombiano Julio Flórez (1867-1923), que fue musicalizado como bolero por el cubano Alberto Villalón (1882-1955) y grabado en 1965 por el Trío Los Condes.

Eso lo descubriría años después cuando decidió que era el momento de sentarse a escribir aquella historia que lo rondó durante décadas. Luego de una investigación, que se extendió por ocho años, y tras resolver algunos vericuetos literarios, Sánchez Martínez publicó la novela, “Ató con cintas sus desnudos huesos”, que ya está a la venta en varias librerías del país, así como en Libros787 y en Amazon.

Portada de la novela "Ató con cintas sus desnudos huesos".

En ésta, su tercera novela de ficción, el autor nos presenta una fascinante historia que se desarrolla en Yauco, Puerto Rico. La novela se dedica a conocer quiénes eran estos dos personajes de la historia fúnebre de principios del siglo XX que narra el bolero y su previa relación. Esto mediante una investigación casi detectivesca que emprende el protagonista, un joven universitario, que en el curso de esa investigación conoce a una postulante a monja, de quien se enamora y es correspondido. Esas dos historias –la de los muertos y los vivos- se desarrollan de forma paralela, cautivando al lector de principio a fin.

“Desde que escuché esa canción en la vellonera cuando era un adolescente inmediatamente empezó a bullir en mi cabeza la idea de que yo tenía que contar la historia de esas dos personas, lo que no sabía era cómo iba a contarla; fueron años de ir acomodando las ideas en mi cabeza”, relata Sánchez Martínez sobre la génesis de esta historia.

PUBLICIDAD

Algo de lo que estaba seguro el autor es que quería ubicar en Yauco, Puerto Rico, la historia que narra el poeta Julio Flórez en su poema. Para lograrlo, investigó minuciosamente en la vida del poeta hasta que dio con un dato de una gira poética que éste realizó por el Caribe en la década del veinte. Nunca llegó a Puerto Rico, pero sí estuvo en Cuba.

Valiéndose de ese dato histórico, decidió crear un evento imaginario donde nuestro José de Diego –quien estudiaba en Cuba para la época que Flórez visitó la isla- lo invita a Puerto Rico y lo lleva a conocer al mecenas Alejandro Franceschi, que vive en Yauco. Es ahí que Flórez –según la novela- conocerá la historia de estos dos amantes y escribirá su poema.

“Una de las cosas que descubrí investigando para la obra es la gran controversia que hay en Internet sobre el origen de la historia del poema. Hay gente que dice que no es original de Julio Flórez que eso fue una historia verídica que le contaron a Julio Flórez. Y otros dicen que no, que eso es un poema que verdaderamente lo escribió un sacerdote venezolano llamado Carlos Borges y que se refería a una historia ocurrida en la vida real. Yo lo que hago es que digo ‘basta de peleas de si esto ocurrió en Venezuela o en Colombia, eso ocurrió en Yauco, Puerto Rico, y yo voy a probar que ocurrió allí’. La historia está diseñada para hacerle creer a la gente que Julio Flórez donde escuchó esa historia fue aquí”, precisa el autor.

PUBLICIDAD

Gracias a su gran destreza literaria y conocimiento histórico, Sánchez Martínez logra armar una historia que muchos lectores reconocen como verídica.

“Quería contar una historia que la gente pensara que efectivamente sucedió así y que se preguntaran, ‘pero ven acá, ¿esto pasó o no pasó en realidad?’. Yo quise contarla de tal forma de que fuera una historia verídica y muchos lectores se me han acercado y me han preguntado si efectivamente muchas de las cosas que cuento allí pasaron y tengo que decir ‘para tu desaliento, no pasaron’. Hay gente que incluso ha ido al cementerio a buscar a los amantes”, agrega.

La historia de los amantes muertos es narrada por un joven investigador -álter ego del escritor-, que escucha un día la canción en una vellonera y decide investigar si la historia narrada por el poeta Flórez es cierta. En el transcurso de su investigación se enamora de una monja, momento en que la novela se bifurca en dos historias de amor que luego corren de forma paralela.

Lograr esa conexión entre ambas historias de una manera creíble fue uno de los grandes retos del autor que, gracias a los consejos de su hijo, el también escritor Hiram Sánchez Barreto -ya fallecido-, pudo encontrar una solución armoniosa que funciona y que da pie al clímax y desenlace de este libro que tanto imaginó.

“La verdad es que nunca abandoné la idea de hacer esta novela. A veces sacaba lo que tenía escrito, leía, escribía par de páginas adicionales volvía y lo guardaba y por eso me tardé del 2012 al 2020 en finalizarla. Pero no porque no la tuviera escrita, sino porque no había encontrado la fórmula definitiva de resolver algunos asuntos de la trama y sobre todo porque quería darle visos de historicidad”, cuenta sobre esta novela donde también incorpora versos del bolero como hilo conductor de la trama.

PUBLICIDAD

“Ató con cinta sus desnudos huesos”, que se puede conseguir tanto impresa como digital, se presentó en San Juan (Casa Norberto) y en Ponce (El Candil). Este sábado, 18 de septiembre, a las 7:00 p.m. llegará a Yauco, en una presentación abierta que se realizará en la plaza Fernando Pacheco.

Para Sánchez Martínez esta presentación será especial, no solo porque es en su pueblo natal, sino porque es el lugar donde se desarrolla la acción principal de esta fascinante historia.

El escritor, que previo a esta carrera se desempeñó como juez en el Tribunal de Primera Instancia y luego en el Tribunal Apelativo, adelantó que ya trabaja en su próxima publicación que será sobe algunos de los casos más notorios que tuvo como juez de Primera Instancia, como fue la llamada masacre de Trujillo Alto. “Son casos notorios, importantes, que quiero reproducir con ropaje literario y no como un resumen de un caso para el tribunal”, sostuvo.

Además de “Ató con cintas sus desnudos huesos”, Hiram Sánchez Martínez es autor de una decena de libros, entre ellos “Antonia tu nombre es una historia”, “Quería ser como Charles”, “La ciberimpostora” y “Casi siempre fue abril”.

Presentación

Sábado, 18 de septiembre.

El autor presentará en libro en la plaza Francisco Pacheco del pueblo de Yauco.

La cita será a las 7:00 p.m.