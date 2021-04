Luego de 17 años como directora artística de Ballets de San Juan, la coreógrafa puertorriqueña Nahir Medina se despide de este rol para darle paso a una nueva generación que encamine la importante compañía de danza puertorriqueña.

Medina se quedará colaborando como coreógrafa y directora de ensayos, pero dejará en manos de una nueva persona –aún por escoger- la dirección artística. Desde que ingresó a Ballets de San Juan como bailarina a los 13 años, Medina siempre ha estado relacionada con la compañía fundada en 1954 por Ana García y Gilda Navarra.

A ellas agradece su amor por el baile y la confianza que depositaron en su persona para llevar las riendas de esta institución cultural, una de las más antiguas de Puerto Rico. Con motivo de su despedida, este sábado, a las 7:30 p.m., en la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes de San Juan, se llevará a cabo una presentación especial, donde estrenarán tres piezas: “Destellos”, de Medina; “Re-Cordis”, de Telmo Moreira, y “Rojo Partita”, de Adolfo de la Toba. Este evento será presencial con el 30% de la capacidad de la sala, según lo permite la recién orden ejecutiva. La presentación se grabará y se transmitirá de forma virtual el primero de mayo, a las 8:00 de la noche.

Medina confiesa que dejar la dirección artística era el paso lógico que debía dar, pues es fiel creyente de abrirle paso a otros jóvenes dentro de la compañía. Pero enfatiza que seguirá trabajando con Ballets de San Juan sobre todo en el proceso de transición con la nueva persona que venga para asegurar que continúe la misión y visión de la institución.

“Cuando doña Ana García me pasó la dirección, sentí que me dejó un gran legado, y hay ciertas cosas que la compañía ha hecho en estos años que queremos que continúe y aunque venga una nueva visión - quizás algo más refrescante que es lo que estamos buscando y que yo misma pedí-, pues hay ciertas cosas que nosotros hacemos que nos hacen Ballets de San Juan, como es la continuidad y la calidad, y lo seguiremos haciendo”, sostiene.

A pesar de la proximidad de su salida como directora artística, Medina dice que está paz y tranquila con su decisión, pues es algo que pidió y que le permitirá gozar de mayor tiempo con su familia.

“Siento que he crecido mucho durante todos estos años y he tenido la oportunidad de hacer muchas cosas. He podido coreografiar, tener artistas invitados, bueno, un sinnúmero de cosas. También he visto crecer a nuestros profesionales. Es muy importante para mí y para Ballets de San Juan fomentar el crecimiento de nuestros bailarines para que sean maestros y así continúe esta labor en el futuro. Todas esas cosas son las que velaré para que sigan sucediendo”, expresa.

¿Cuál sientes que has sido tu legado a Ballets de San Juan?, se le pregunta. “Más que nada, encuentro que ha sido el compromiso y la continuidad. Hay muchas personas que dicen ‘quiero ser director’ y abren compañías que duran dos o tres años, pero cuando tú adquieres un legado como el de Ballets de San Juan tienes que entender lo que estás haciendo, donde tienes que dar una continuidad y mantener una calidad y tienes que cumplir ciertas misiones. Desde siempre he tenido esa meta y compromiso con la compañía, pero también con nuestros bailarines para que tengan el mejor entrenamiento. Todo lo he hecho con mucho respeto hacia los bailarines”.

Nahir Medina agrega que también deja el ejemplo de que se puede motivar a los bailarines y bailarinas, sin ofender o herir sentimientos. “Esto es una disciplina bien fuerte que requiere mucho a nivel físico y emocional, por lo tanto, yo quiero que mis bailarines sean personas integradas que estén bien, que tengan sus prioridades. Este es nuestro trabajo y lo amamos, pero a la vez tienes que cuidar tu parte emocional y eso ha sido prioridad para mí. Siempre he exigido, pero con respeto”, asegura.

Una de las lecciones que deja es la importancia de devolver lo recibido y hacer trabajo comunitario. Como dice, “no eres tú nada más”. “Si tú te beneficiaste, debes hacer que otros se beneficien también. Siento que a través de estos años he hecho mucha labor comunitaria, porque me gusta devolver. Si a través de este talento que Dios me dio puedo devolver a la comunidad, pues así lo haré y seguiré haciendo”, sostiene.

Así lo aprendió desde que entró a Ballets de San Juan a los 13 años, luego de recibir una beca de Ana García. Sin esa ayuda, señala, hubiese sido imposible llevar a cabo una carrera en el mundo de la danza. Su padre era un trabajador que tenía que mantener a cuatro hijos y no había dinero suficiente para matricularla en grandes academias y costear dicha carrera, pero gracias a la ayuda económica que recibió, pudo ver sus sueños realizarse.

Luego de bailar desde los 13 hasta los 24 años con Ballets de San Juan, Nahir Medina se fue a Estados Unidos a seguir estudiando y bailando. Tras una década fuera del país, regresó a la Isla en 1999 para trabajar como directora de ensayo de la compañía puertorriqueña y más adelante fue nombrada directora artística.

Futuro brillante

Al preguntarle cómo vislumbra el futuro de Ballets de San Juan afirma que lo ve en desarrollo y crecimiento. “Como he estado tantos años en la compañía he visto que va por etapas. Según el ambiente, la comunidad y la sociedad se va desarrollando, nosotros también vamos acoplándonos y actualizando nuestras metas. Ahora con la pandemia lo hemos demostrado, ya que hemos seguido haciendo las cosas, ofreciendo clases, talleres. Incluso, la pandemia nos ha ayudado a conectarnos con más personas en el extranjero, así que le veo un futuro muy brillante”, afirma, toda vez que deja claro que esta despedida como directora artística no es un retiro, ya que seguirá colaborando con la compañía, coreografiando y trabajando también como coordinadora de danza de la Escuela de Bellas Artes de Bayamón.

“Tengo muchas cosas más que hacer. Todavía tengo trabajo en los ballets hasta finales de abril y en verano tengo campamento, así que sigo envuelta. Lo único es soltar la dirección artística para tener un poquito de menos presión”, precisa.

Medina confiesa que su despedida será muy especial con el estreno de su pieza “Destellos”, donde contará con 32 bailarines. El ballet consta de tres movimientos en el que abordará los temas de la libertad, el amor y la alegría que siente por la danza, la cual le dio un propósito de vida.

“Le doy gracias a Dios porque toda mi vida he estado en esta carrera. Cuando empiezas no sabes que vas a seguir y resulta que empecé a bailar, me pusieron a enseñar y una cosa llevó a la otra. Cuando miro para atrás, veo que esta carrera te da entereza, propósito, te ayuda a ponerte metas y alcanzarlas, te crea disciplina. El ballet me ha dado una dirección de lo que es correcto en la vida”, concluye.