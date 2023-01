The Ink Black Heart

Robert Galbraith

New York: Little, Brown and Company, 2022

(Hay una versión en Kindle)

Las novelas en serie no son nuevas. Desde que Alejandro Dumas logró un éxito extraordinario con sus tres mosqueteros, que pasaban de uno a otro de sus libros haciendo de las suyas, no ha disminuido su popularidad, más bien ha aumentado. Hoy proliferan personajes justicieros o detectivescos como Jack Ryan (de las novelas de Tom Clancy); el Inspector Armand Gamache (en las de Louise Penny); Petra Delicado (en las de Alicia Giménez Bartlett) y el boricua Isabelo Andújar en las del puertorriqueño Wilfredo Mattos Cintrón.

La novela logra el propósito de toda serie: la espera ansiosa de la próxima entrega. (Suministrada)

En cinco novelas anteriores, Robert Galbraith mantuvo en vilo a sus lectores con una pareja dispareja de detectives, Cormoran Strike y Robin Ellacott: hombre y mujer; él lisiado (perdió una pierna en la guerra de Afganistán), descuidado en apariencia y rudo en el trato; ella más joven, bonita, convencional en sus costumbres y -cuando empieza la serie- a punto de casarse con su novio de toda la vida.

PUBLICIDAD

El primer libro, “The Cuckoo’s Calling” (2013), pasó sin mucha pena y poca gloria hasta que se supo quién se escondía tras el nombre del autor: J.K.Rowling, la creadora de Harry Potter en novelas dirigidas a los jóvenes, pero acogidas con entusiasmo por todo público. No solo hay una serie de películas sobre el personaje sino hasta una sección dedicada a su mundo en un parque de diversión de la Florida, Universal Studios.

Esta serie detectivesca es también fascinante. Robin y Strike son ahora socios de una firma de investigadores; han resuelto con éxito varios casos notorios que los han convertido en figuras públicas. Robin -ya divorciada- y Strike (decidido a romper definitivamente con una exnovia tóxica y dado a relaciones de corta duración), aunque son socios bien llevados, han llegado a un ‘impasse’ en su trato personal. El comienzo de este libro parecía apuntar a una relación sentimental entre ambos, pero los protagonistas se niegan a avanzar por ese camino a pesar de su cada vez más evidente atracción mutua. ¿Cómo preservar la relación del trabajo con un enamoramiento por el medio?, es la pregunta que se hace Robin. La que se plantea Strike tras muchos intentos de obviarla es: ¿cómo comprometerse con una relación estable tras el descalabro de la suya anterior?

La novela es la trayectoria de un romance problemático, pero es sobre todo la intrigante historia detectivesca de un caso que involucra varios asesinatos, todos conectados con el videojuego que lleva el nombre del libro y que a su vez se inspira en un video sumamente exitoso de dibujos animados de YouTube. El juego recrea los personajes del video y añade tramas adicionales. Es obra de un grupo enemistado con la pareja responsable del video, grupo que se reúne en “chats” donde entran los moderadores asumiendo identidades y nombres inventados.

PUBLICIDAD

Cuando la pareja que creó el video original -dos jóvenes que habían tenido una relación sentimental, ahora fracasada- resulta víctima de un ataque violento (ella muere; él queda paralítico), Robin y Strike intentan descubrir en los chats las pistas que los lleven a los asesinos. Entran entonces en un submundo de lenguajes cifrados; de reglas estrictas de anonimato; de jerarquías rígidas de mando y de consignas misteriosas respecto a la necesidad de disimulo.

Es difícil entender ese mundo de disfraces digitales. Más difícil aún le resulta a un lector lego (como yo) descifrar la secuencia y/o simultaneidad de las comunicaciones entre quienes chatean. La trama está tan bien construida, sin embargo, que los hechos resultan inteligibles a pesar de tales dificultades. Quedan claro los peligros de que ese mundo virtual se inmiscuya en el real, alterándolo y -en este caso- vulnerándolo.

La novela logra, definitivamente, el propósito de toda serie: la espera ansiosa de la próxima entrega.