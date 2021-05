“Las canciones de amor son esenciales para la vida, lo único que perdura”. – George Benson

El sábado tuvimos el privilegio de experimentar de manera presencial el concierto ”An Enchanted Evening” (Una velada encantadora) con el cantante brasileño de origen polaco, Paulo Szot.

Si a alguien le quedaba alguna duda del cambio en el número de cantantes estrellas en una producción de CulturArte de Puerto Rico, esta desapareció tan pronto el barítono Szot comenzó a cantar la canción de Broadway que se le parafrasea como título y concepto de la actividad.

El director y productor artístico Guillermo Martínez acertó una vez más al traer por primera vez a San Juan -a la magnífica Sala René Marqués del Centro de Bellas Artes santurcino-, a uno de los más versátiles cantantes-actores de la actualidad.

El evento comenzó con la obertura instrumental de Anything Goes de Cole Porter, tocada con una mezcla de delicadeza y energía rítmica por una orquesta de cámara de músicos de la Filarmónica de Puerto Rico y The American Pops Orchestra, que fundó y dirige el joven maestro Luke Frazier.

Como el énfasis del programa estaba en canciones selectas de los musicales de Broadway, la 2da entrega del barítono Paulo Szot fue I am, I Don Quichotte de la obra teatral Man of la Mancha de Leigh y Darion.

En el contexto de un diseño de iluminación muy agradable de Quique Benet y el sonido trabajado por los técnicos del teatro Yenzy Escalera y Luis Felipe Rivera, el reducido público pudo disfrutar a plenitud del sublime arte de la palabra cantada.

Después de impregnar de musicalidad el I Have Dreamed, del exitoso dúo creativo Rodgers y Hamerstein, Paulo Szot soltó el micrófono y abordó -con sorprendente proyección escénica y acústica-, la Romanza de Germán, de la conocida zarzuela La del Soto del Parral.

Luke Frazier -quien además de pianista y director orquestal se destaca por un concepto ecléctico entre el pop y la ópera en su amplia gestión educativa-musical informada de compromiso social en los Estados Unidos-, supo mantener en la batuta un ritmo ágil y divertido durante todo el espectáculo.

De vuelta a la amplificación adecuada para la música del circuito del distrito teatral Broadway en Nueva York, el barítono brasileño del momento culminó la 1ra parte con interpretaciones de Stars de Los miserables; un medley de South Pacific: y otro donde combinaba Stranger in Paradise / And This is My Beloved, de Kismet, compuesta por Wright y Forrest, inspirados en música el compositor ruso Alexander Borodin.

Después del intermedio, el concertino de la American Pops Orchestra, Regino Madrid, tuvo una destacada participación como solista en la versión instrumental de Tema y variaciones de Summertime (Porgy and Bess) de George Gershwin.

La bellísima melodía de Amor, vida de mi vida de Moreno-Torroba dio paso al sentido del humor y otras situaciones humanas como en Love, Come Back to Me de la opereta The New Moon; This is the Moment de Jekyll & Hyde; All I Care About is Love del musical Chicago; Guidos’s Song de Nine basado en el 81/2 de Fellini; y el Being Alive, de la obra Company.

En esta sección se destacaron también el maestro Harry Aponte en el piano y el virtuoso arpista Jonathan Schneider, ambos miembros de la Filarmónica local.

Después de 14 meses sin cantar en público Paulo Szot dijo o citó la frase de la noche: “The reason to live is always love” (La razón para vivir siempre es el amor), y cerró el programa con This Nearly Was Mine, también de Richard Rodgers y Oscar Hamerstein II.

De encore regaló tres canciones desde la magia del fraseo y los matices propios de una voz de ensueño: If Ever I Would Leave You de Camelot, The Impossible Dream y En mi Viejo San Juan de Noel Estrada.