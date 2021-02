Luego de sufrir diversos recortes presupuestarios durante los pasados cuatro años, la Corporación de las Artes Musicales (CAM) y la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (WIPR) podrían tener un pequeño respiro.

En el presupuesto presentado esta mañana, el gobernador Pedro Pierluisi propuso un aumento para ambas entidades culturales. En el caso de la CAM está recomendado $1.6 millones adicionales, específicamente para la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico (OSPR), que se ha visto amenazada en el pasado año.

Este aumento -que sería recurrente- busca que la principal orquesta del país mantenga su funcionamiento de forma continua y que pueda desarrollar un plan de negocios que le permita lograr fuentes adicionales de ingresos propios.

Miguel Rivera Trinidad, trobonista y presidente de la Local 555 de la American Federation of Musicians of United States and Canada (AFL-CIO), unión que representa a los músicos de la OSPR, se mostró esperanzado con este aumento, que tendría que ser aprobada por la Junta de Supervisión Fiscal. Recordó que en los pasados años la OSPR ha perdido más $2 millones del fondo general, por lo que urge una inyección económica para poder seguir sirviendo al pueblo de Puerto Rico.

“No nos pueden seguir recortando. Nosotros estuvimos -gracias a un compromiso del gobernador- recientemente en una reunión con el director de OGP (Oficina de Gerencia y Presupuesto), Juan Carlos Blanco Urrutia, y salimos muy esperanzados. Nos dijo que harán todo lo posible por conseguirnos los fondos y le recordamos que el dinero que se otorga a la Orquesta no es un gasto, sino una inversión”, indicó Rivera Trinidad, quien espera que próximamente el gobernador Pierluisi anuncie a la persona que recomendará para dirigir la CAM, luego de que Carlos Ruiz Cortés renunciara al puesto el pasado mes de enero.

En cuanto a WIPR, el primer ejecutivo propone un aumento de $2 millones -no recurrente- para que pueda operar mientras se da la transición hacia un nuevo modelo de operación, según exigió la Junta de Supervisión Fiscal en el 2019.

Este medio intentó comunicarse sin éxito con el actual presidente de WIPR, Eric Delgado, para una reacción sobre la propuesta del gobernador.

Pedro Pierluisi presentó hoy, miércoles, su primer presupuesto gubernamental para el año fiscal 2021-2022 con un estimado de $10,712,535,000. El primer mandatario informó en una conferencia de prensa virtual que la suma se basa en los objetivos presupuestarios establecidos por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), pero, además, incluye recursos adicionales para iniciativas estratégicas y para asegurar el funcionamiento adecuado de agencias y departamentos claves.