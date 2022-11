La muestra “Mano Grande, Milagro Grande” del ceramista puertorriqueño Edgardo Moisés, se presentará el próximo jueves, 1 de diciembre, en la Galería Guatibirí.

Se trata de murales de gran formato y esculturas de corte sensual-espiritual que “resumen el día a día del artista, en una muestra en la que celebra sus 30 años de trayectoria en la cerámica escultórica, rindiéndole homenaje a sus raíces ancestrales y plasmando la alegría del Caribe”, anuncia el artista en un comunicado de prensa.

“El título de la muestra, ‘Mano Grande, Milagro Grande’, nace de una creencia popular puertorriqueña, en la que los talladores de santos del pasado trabajaban sus personajes, dejándoles las manos más grandes de lo usual. De esa manera, asumo mi trabajo como ceramista, trabajando en conexión directa con la inmensidad. Mis manos, conectadas al barro, están dirigidas por el amor de mi madre, inspiración constante”, explicó el artista en el comunicado.

Según la información, la producción de esta muestra coincidió con la muerte repentina de su madre, Ana Gloria Esquilín, una de las musas principales del artista. “Esta muestra, en particular, lleva una información importante para mí. Me reté a dar el máximo en medio de mi pérdida y una fuerza sutil me fue dirigiendo a terminar estos trabajos. Estoy seguro de que me enviaron inspiración desde un lugar lleno de luz y paz”, narró en la comunicación Edgardo Moisés.

Entre sus piezas destaca “Rumbera de corazón”, en honor a su madre. La describe como una escultura que “presenta a una mujer fuerte que sonríe y expresa su noble corazón. Amante de las fiestas populares, de alma libre y corazón bueno”.

La escultura “Mano grande, milagro grande”, según la información, presenta varias figuras de la fe católica en una enorme mano poderosa que protege y cuida a quien la guarda.

De la misma forma, en el mural de gran formato “Ancestral”, el artista rinde homenaje a la línea de trabajadores de la tierra, de la costura y de la salud que forman parte de su árbol genealógico. Varios rostros en cerámica y sujetados en piezas de rakú, se conectan entre sí por cordones rojos, simulando la conexión eterna con quienes le precedieron.

Mientras que la pieza “Sagrado en dos patas”, es una combinación de mueble antiguo y cerámica, simulando un altar y que ejemplifica la tradición cristiana boricua. De la misma forma, se indica que la colección de piezas en pequeño formato “Barbas, besos y tú” apela a la sensualidad caribeña, el toque pícaro del artista, que creó varios hombres fornidos y juguetones que invitan a la seducción.

En el comunicado, Edgardo Moisés asegura que trabajó esta muestra con un popurrí de emociones: “Me llené de ternura, valentía, amor y alegría, para atravesar la tristeza y continuar con los planes que visualicé día a día. Fue vital escuchar bien atento a esa pequeña-gran voz que me susurraba ‘no te rindas, da todo lo que puedas, que el Universo te acompaña’”.

El artista tendrá dos visitas guiadas los sábados 3 y 10 de diciembre de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. La exhibición estará disponible hasta el miércoles 14 de diciembre. Puede seguir a Edgardo Moisés en su cuenta de Instagram @edgardomoises50.

La Galería Guatibirí está ubicada en la calle González #1015 de Río Piedras. La entrada es libre de costo.