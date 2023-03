Más de 60 jóvenes se enfrascarán en una “batalla”, en un mismo escenario pero con un solo propósito: el amor por el arte.

Luego de tres años de pausa, regresa a las tablas la competencia que por más de una década ha agrupado a jóvenes actores para encontrarse en el evento “Combate Teatral”. El evento que tuvo un receso forzado por la llegada de la pandemia en el 2020, retorna con una nueva cepa de actores en su séptima edición.

Para José “Cheo” Vidal Torres, productor del evento, este año las expectativas están muy elevadas porque varios de los participantes de esta edición se estrenan en la competencia.

“Esta generación de actores que estamos viendo son otra cosa. Hay mucho talento, lo van a ver en las dos noches. Además, como (el evento) no se celebra hace tres años, las pasiones puede que sean más fuertes, tengamos un público muy intenso, un jurado bastante juicioso”, expresó Vidal Torres quien en el 2014 ganó la batalla con el grupo “SúperNova”.

El evento se celebrará este sábado 4 de marzo y domingo 5 de marzo en el Teatro Tapia en el Viejo San Juan.

Los actores se medirán en seis categorías, divididas en tres por noche. Las escenas tienen una duración de entre cinco a diez minutos.

Las categorías son: introducción, teatro puertorriqueño, teatro infantil, musical, parodia y escena para ser imitada (donde cada grupo debe copiar fielmente la escena de otro).

Cada grupo, que consta de 18 integrantes, será evaluado ambos días por un jurado compuesto por artistas y personas de la industria teatral, entre ellos Carola García, profesora, actriz, productora y directora, Edgardo Soto, productor y director; y la actriz Mariangelie Velez.

“Para mi este jurado es espectacular, es el ‘Dream Team’, es más, es la bomba atómica. Hay desde profesores de la Universidad de Puerto Rico del Departamento de Drama, productores, actores, bailarines, cantantes, hay de todo”, exclamó el actor y productor.

“Latibule”, “Tabula Rasa” y “Prisma” son los tres equipos que lucharán por el cinturón simbólico y la copa “Combate Teatral”.

“Me siento poderosa”

Lyanne Ojeda y Glorimar Ocasio, encargadas de capitanear el equipo de “Latibule” se mostraron esperanzadas y preparadas para arrasar en el escenario con un toque de paz, armonía y refugio, frases que definen el nombre del grupo.

“Me siento poderosa. Yo nunca había dirigido, preparar ensayos, crear agendas, nada de eso. Ahora estoy segura con las cosas, antes era un tal vez para atreverme a hacer algo, pero ahora simplemente siento que tengo mucha creatividad para dar”, comentó Ocasio quien aseguró que dirigir un grupo por siete meses la ha ayudado a descubrir el liderazgo en ella.

No habían trabajado juntas pero, según las capitanas de “Latibule”, la disciplina, dedicación y amor al arte fueron la pieza clave para conectar y poder crear todas las escenas.

“Nosotras siempre llegábamos a dar un taller con algún texto. Eso nos funcionó y ha ayudado para poder ver más claras las ideas. Yo me siento como la mamá de los pollitos, me siento orgullosa de ellos y he visto un crecimiento en cada uno de ellos”, expresó Ojeda quien a su vez añadió que son el grupo que cuenta con más integrantes menores de edad.

Para las jóvenes actrices es un hecho el ganar pues aseguran que su equipo “es muy energético”.

Diversidad y aceptación

Entre los tres grupos que buscarán la preciada copa está el equipo “Prisma” cuyos capitanes son Ángel Rosario y Lionel Otero.

Una unión entre la diversidad, la aceptación de las diferencias y libertad es lo que presentará en sus piezas este grupo que según los capitanes aseguraron “será algo diferente”.

Es la primera vez que estos jóvenes actores son parte del evento teatral, pero no dejan que esto sea un impedimento para crear y representar a su grupo.

“Nunca hemos visto ‘Combate Teatral’, estamos como a ciegas en el asunto a diferencia de los otros equipos. Ha sido un proceso de experimentación, pero el público lo notará”, expresó Otero quién en el 2020 encarnó a Johnny Lozada en la serie “Súbete a mi moto”.

“Yo creo que tenemos nuestro elemento, pero siento que estamos trayendo mucho a la mesa que no se había presentado antes, la identidad. Lo que es ‘Prisma’ queda demostrado en todas las piezas”, detalló Rosario al ser abordado si saldrían victoriosos en el evento.

En un adelanto de lo que el público pudiera presenciar de este grupo, los capitanes aseguraron que no son convencionales, que decidieron romper rutinas en todas las piezas y que utilizaron herramientas que no suelen verse en un escenario teatral.

Canvas en blanco

Por último está el equipo de “Tabula Rasa” cuyo significado, según los capitanes Carlos Castro y Alondra Rivera es la representación de un canvas en blanco.

“Se siente bien emocionante, porque ver en el escenario lo que por siete meses hemos estado imaginando cogiendo vida, con todos los elementos de vestuario, utilería, escenografía y ver el proceso de cómo empezaron los nenes hasta donde han llegado es bien emocionante”, dijo Castro quien participó en el grupo “Uno” en el Combate Teatral del 2019.

Para Rivera, quien se destaca en el área de la producción, confesó que por ocasiones se les olvidaba que estaban participando en una competencia.

“Honestamente yo creo que lo menos que estaba en nuestras cabezas era ‘es una competencia, quiero ganar’, pienso que ha sido sencillo pensar eso y nos ha funcionado”, explicó la joven actriz.

Los capitanes le lanzan un mensaje a los jueces

Ángel Rosario, capitán de “Prisma” expresó que “si fuéramos a decir algo en general a los jueces es que lo que estamos haciendo es intencionalmente diferente. Así que tiene que abrir los ojos, digerirlo y después tomar sus decisiones”.

“Yo le digo a los jueces que ‘Latibule’ ha luchado por esto y nosotros hacemos esto por amor al arte. Pero sí, lo hemos llorado, lo hemos sudado, y vamos a aceptar todo lo que nos digan y gracias a ellos vamos a aprender mucho más”, añadió Ojeda.

“Nuestras piezas ofrecen algo refrescante, ha sido mucho esfuerzo. Quisiera que estén atentos a los detalles, a los simbolismos”, indicó Castro del grupo “Tabula Rasa”.

De esta manera, serán dos noches, un solo escenario y mucha creatividad por parte de los tres equipos que se las jugarán para poder proclamarse campeones de “Combate Teatral”.

Puede reservarse espacio llamando al (787) 525-1604. El evento es gratuito tras un esfuerzo colaborativo con el Departamento de Arte y Cultura del municipio de San Juan y su secretario Antonio Morales Cruz.

Elián Flores García - El Nuevo Día