Vega Alta- El reconocido actor y dramaturgo Lin-Manuel Miranda llegó esta tarde a Puerto Rico para el relanzamiento de su renovada galería en la isla, justo al lado de uno de los lugares más significativos de su vida, la Placita de Güisín que festeja a su vez cinco años de su apertura en el municipio del norte.

El laureado creador y artista, junto a su padre Luis Miranda y su tío Elvin Miranda, presentó el renovado espacio de arte que incluye nuevas piezas, premios, fotografías, junto a la exhibición itinerante, titulada “Cinco años después”, lo que resulta un mundo fascinante para conectar y repasar los más recientes trabajos del dramaturgo y su relación con Puerto Rico.

Entrar a la galería es recorrer la historia de uno de los artistas más importantes del mundo moderno, ganador de un Pulitzer y que ha llevado la monoestrellada en su pecho y en sus acciones como embajador de Puerto Rico, a pesar de no haber nacido en la isla. Su amor por la patria de su abuelo Luis Miranda “Guisín”, su padre Luis, su madre Luz y de su familia cada vez aumenta.

“Amo y me siento muy orgulloso de Puerto Rico. Me siento super orgulloso del trabajo que hemos logrado en las artes en Puerto Rico. Aquí, este lugar, es el centro de mis memorias cuando pasaba los veranos en Vega Alta, que mi abuelo trabajaba en la cooperativa y mi abuela estaba en una agencia de viajes. Esto siempre fue un negocio de mi abuelo y mi tío Miranda y ahora que esto está aquí, se ha convertido en un espacio de arte que es un centro para los fans de mi trabajo. Recibo mensajes de todo el mundo y de verdad que agradezco todo el trabajo de mi tío (Elvin) y todo el equipo de trabajo con lo que han logrado con la nueva exhibición”, sostuvo el artista que recorrió ayer por primera vez la renovada galería.

La galería que abrió en el 2019, esta vez se revistió con otros artes que incluyen una sala dedicada a los trabajos artísticos de los miles de fanáticos de Miranda, otra dedicada a la memorabilia y a los múltiples premios entre ellos Grammy, Emmy, Tony, Discos de Platinos, certificaciones de nominaciones, fotografías de las producciones para teatro y cine de “Hamilton”, “In The Heights” y otros reconocimientos por sus proyectos. Mientras la tercera sala es dedicada a su relación con Puerto Rico desde el huracán María en el 2017.

Esta última incluye a su vez fotografías y documentación de la iniciativa para apoyar a cientos de caficultores que desarrollan la industria del café en la isla, la presentación de Hamilton en el 2019 y la recaudación de fondos de alrededor de $15 millones donados a varias organizaciones dedicadas a las artes. La muestra recoge parte del trabajo social y comunitario que la familia Miranda ha establecido como un legado a la isla.

Sobre la sala dedicada a los trabajos artísticos que se han inspirados en él y sus obras, sostuvo que le provocan una admiración y agradecimiento increíble que compara con una “ola” de reciprocidad.

“Recuerdo que cuando empecé In The Heights en el teatro me dijeron ‘estás tirando una piedra en el agua y todavía no vas a saber las olas que van a regresar en meses y años de vida. Y estas (los trabajos de sus admiradores) son esas olas en pedacitos de arte. Uno no sabe que va inspirar obras en estos artistas”, señaló el creador de la lírica de los éxitos musicales de la película “Encanto” de Disney.

Una vez el dramaturgo pisa el pueblo de Vega Alta, lo primero que hace es recordar que él es: “Yo soy el hijo de Luisito que se fue a Nueva York”. La humildad que lo caracteriza se confunde inmediato entre los residentes del pueblo que aprovecharon la tarde para celebrar el quinto aniversario de la Placita de Guisín al son de plena y bomba y Miranda bailar en medio de la multitud.

Indicó que regresar a la Placita siempre es un reencuentro con la gente que lo vio crecer como con su vecina Margot, quien lo esperaba en el espacio que se ha convertido en una parada obligatoria en la ruta norteña para degustar de la gastronomía boricua y el café de nuestro país.

De igual forma, un grupo de niños y estudiantes esperaron en el exterior de la galería para fotografiarse con el artista y que le firmase autógrafos. La emoción de los niños al saludarlo fue contagiosa y evidente entre gritos y euforia.

Precisamente uno de los nuevos proyectos de Miranda son sus cuatro nuevas composiciones para la película de Disney, “La sirenita” que estrenará en el 2023. El artista dijo que no ha visto la película, pero desde ahora anticipa que el “mundo se va a sorprender con las actuaciones de Halle Bailey, Melissa McCarthy, Javier Bardem, en fin, es un elenco extraordinario”.

“Eso es lo mejor de escribir música para películas animadas esa relación que estableces con ellos. De hecho, de niño cuando tenía nueve años en la escuela sabía que el tío de una muchacha en la escuela era el escritor de la música The Little Mermaid y la seguía a ella para tener un autógrafo. Entiendo muy bien a los fans y lo que significa. Me siento muy orgulloso de ver los fans aquí”, sentenció el artista que durante la conferencia de prensa destacó que el disco de Bad Bunny y las canciones de “Encanto” son las producciones más escuchadas en el 2023 y “son de dos puertorriqueños”.

Mañana se dispone a visitar una finca de café en Orocovis para conocer cómo va el desarrollo del producto en la isla y hablar con los caficultores puertorriqueños que levantaron el sector agrícola luego del huracán María.