Que una isla tan relativamente pequeña como Cuba se haya convertido en un jugador de grandes ligas de la política mundial durante los últimos 60 años resulta, cuando menos, asombroso. Que haya desafiado a su vecino del norte en ese tiempo y que haya sobrevivido a las consecuencias del desafío no lo es menos. Asombroso también resulta que un régimen represivo como el de los Castro haya subsistido contra vientos y mareas provenientes de múltiples sectores.

Cuba es una provocación constante para Estados Unidos. Fidel Castro y el Che Guevara, los barbudos que triunfaron el 1 de enero de 1959, se convirtieron en íconos mundiales asociados a la implantación del marxismo como instrumento de lucha de los países pequeños contra las tiranías internas y las presiones de las superpotencias. Pero el régimen castrista ha fracasado como modelo viable de una sociedad económicamente exitosa y humanamente satisfactoria que vele por los derechos individuales de sus ciudadanos y les provea un nivel aceptable de bienestar material.

Escrito por un cubano de prosapia política distinguida, trayectoria profesional exitosa, activo en la política anticastrista y miembro del prestigioso “Council on Foreign Relations”, este libro provee mucha información. Gran parte de ella era desconocida, como el intercambio entre el jesuita Amando Llorente y Fidel en la Sierra Maestra y las promesas a José Miró Cardona (Primer Ministro de Castro en 1959 y luego líder del Consejo Revolucionario Cubano de Miami) relacionadas con la planificación de Bahía de Cochinos.

PUBLICIDAD

Dividido en tres partes -presente, pasado y futuro- la del medio es la más extensa. Constituye un recuento detallado del desarrollo de la Revolución e incluye un perfil sicológico de Fidel Castro (que esta reseñadora encontró similar al de Trump: ambos narcisistas, mentirosos, histriónicos y preponderantes). El autor afirma que al obedecer a causas políticas y no económicas, la Revolución Cubana se distingue de otras del hemisferio (como la de Guatemala en 1954, en la que intervinieron -funestamente - los Estados Unidos). El punto es importante ya que el modelo de la CIA para la invasión de Bahía de Cochinos en 1961 era precisamente el guatemalteco.

Los pasajes sobre las dos crisis mayores son fascinantes. Su desarrollo se sigue día por día con creciente tensión. La invasión de Bahía de Cochinos, en la que participó el autor, suscitó desavenencias entre los exilados involucrados y la CIA, sobre todo porque esta minimizó su participación en la etapa de planificación. Un Kennedy atemorizado e indeciso condenó la invasión al fracaso cambiando los planes originales (el desembarco por Trinidad) y reduciendo la cobertura aérea para disimular la injerencia de Estados Unidos. Intentaba así evitar represalias de la Unión Soviética en Berlín, foco entonces de su atención. Los estadounidenses actuaron como en el 98 cuando, tras la Guerra Hispanoamericana, Cuba tuvo que reivindicar -ante un imperio autoproclamándose triunfador - la larga lucha que había llevado a cabo sola contra España.

La crisis de los misiles en octubre de 1962 (resultado, como predijo Eisenhower, de la debilidad mostrada) es otro pasaje escalofriante. Estados Unidos no detectó la amenaza soviética hasta que su presencia nuclear en la isla estuvo casi consolidada. Consecuencia significativa del acuerdo que evitó un holocausto mundial fue la promesa estadounidense de no invadir a Cuba, resentida por los exilados militantes que ya no pudieron contar con su apoyo.

PUBLICIDAD

Hubiera merecido más atención la proliferación y el talante de esos exilados en Miami y otras ciudades. A grupos como Abdala, Alpha 66, Omega 7, Comando 0 y la Fundación Nacional Cubano-Americana se les imputan acciones terroristas. Un caso en cuestión fue el asesinato en 1979 del cubano Carlos Muñiz Varela, residente de Puerto Rico, en represalia por sus intentos de organizar viajes a Cuba. Subsiste además la sospecha de que algunos grupos se involucraron en el tráfico de drogas para allegar fondos. El gobierno de Castro se inmiscuyó también en ese tráfico, como confirma el ‘caso Ochoa’. Lo cierto es que ni para unos ni para otros debe el fin justificar los medios.

Tras analizar las directrices cubanas de los presidentes posteriores a Kennedy y de identificar la disidencia interna en una isla afectada por dificultades económicas extremas al quedarse sin su socio soviético, la tercera sección del libro versa sobre un futuro que dependerá de la geopolítica, ofreciendo sugerencias para una alternativa democrática. Ante la amenaza del acercamiento cubano a Venezuela, China y Rusia, el autor pide más decisión a Estados Unidos.

“Why Cuba Matters” está escrito en un estilo claro y elegante. Su organización en secciones breves aclara las sucesivas crisis de la isla que por tanto tiempo ha ocupado la atención mundial.