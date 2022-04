En un ambiente distendido, lleno de historias, anécdotas y risas, se llevó a cabo el diálogo “Las complicidades literarias” entre las escritoras Rosa Montero y Mayra Montero, durante el segundo día del Primer Congreso Internacional de Escritores, que se celebra en estos días en el Centro de Bellas Artes de Caguas.

Estas autoras, que estuvieron acompañadas en la tarima por el escritor español José Manuel Fajardo, tienen una amistad que se extiende ya por más de 20 años, aunque aclararon rápidamente que no son familia a pesar de compartir el apellido paterno.

Mayra Montero, cubana y quien reside en Puerto Rico desde hace 49 años, comenzó el conversatorio señalando que hay varios momentos de complicidad en la vida de un escritor, comenzando en la etapa de la niñez, donde los cómplices literarios son los protagonistas de los cuentos infantiles.

En el tono jocoso con el cuál acostumbra a hablar, la autora de “La última noche que pasé contigo” narró cómo de niña leía libros como “Hansel y Gretel”, el cual le daba mucho miedo, o “Alicia en el País de las Maravillas”, el cual describió como libro camuflado de niños, pero para adultos.

PUBLICIDAD

“Por las noches me despertaba con un miedo terrible, iba al cuarto de mis padres y me enviaban de regreso a mi cuarto con un grito. Entonces me quedaba como tres horas sin poder dormir y creo que esa fue mi formación sentimental como escritora”, explicó Montero, mientras provocaba la risa de los presentes. “Ahora que los niños son tan cuidados, cogidos entre algodones y tan mimados, no me parece que más adelante vayan a funcionar para cierta clase de literatura”.

Lectores apasionados

Para la española Rosa Montero, autora de libros como “Te trataré como a una reina” y “La hija del caníbal”, la complicidad entre los escritores comienza por la pasión y el amor a la lectura. “Creo que realmente todos los que estamos aquí somos hermanas y hermanos en cierta medida. Porque, además de escritores, somos lectores voraces. Los escritores, en primer lugar, somos lectores absolutamente apasionados”, explicó la también periodista quien colabora con el periódico El País. “Todos nosotros, los apasionados de la lectura, tenemos una cierta fisura con la realidad, porque no vivimos de una manera normal, sino que vemos un espejismo de lo real, pero es un espejismo radical, hasta el punto de que lo que vemos es una construcción de nuestro cerebro”.

De igual manera, la española indicó que en muchas ocasiones, sobre todo si ha pasado mucho tiempo de algún recuerdo, “ya muchas veces no sé si lo que estoy recordando lo he vivido, me lo han contado, lo he soñado, lo he escrito o lo he leído”, comentó.

PUBLICIDAD

Los personajes

Por otro lado, la autora cubano-puertorriqueña continuó su exposición indicando que una vez el escritor comienza a crear obras serias, las verdaderas complicidades se llevan a cabo con los personajes de cada historia. “Al punto que uno simpatiza o se enemista con personajes reales o imaginarios, que están en las novelas. Pelea con ellos, se confabula con ellos y hasta se enamora de ellos”, explicó Montero, quien luego enumeró una serie de personajes de libros suyos y de otros autores, de los cuales se “enamoró” a través de las páginas. “Cuando estamos escribiendo una novela no tenemos mejores cómplices que los personajes, porque tenemos que estar ahí con ellos en cierto sentido y controlarlos si se dejan”.

A este comentario, la autora española añadió que el momento en que se le da vida a los personajes es uno muy emocionante para cualquier escritor. “Ese encuentro con los personajes es verdaderamente un viaje emocionante y luego se van creando algunos otros y otros van derivando, y algunos se quedan en el camino”, mencionó Montero, quine dejó claro que de los personajes de sus novelas, al que más lleva pegado al corazón es la protagonista de la trilogía “Lágrimas en la lluvia”, “El peso del corazón” y “Los tiempos del odio” y del cual protagonizará un cuarto libro.

Otro momento de complicidad entre los escritores, comentado por la columnista de El Nuevo Día, se da en el momento en que un autor le relata a una persona la historia en la que está trabajando. En el caso de la caribeña, esta tiende a seleccionar a unas personas en específico, como su editora, para hacerlo, ya que según confesó, tiene miedo a que “le salen” la novela. Por el lado de la española, es un poco más abierta y es capaz de contarle las historia a cualquier persona de confianza que le pregunte “¿en qué estás trabajando?”

PUBLICIDAD

Al finalizar el diálogo, varios de los presentes en la sala ocupada a media capacidad, se levantaron de sus asientos e hiceron comentarios y varias preguntas a ambas autoras, las cuales contestaron afablemente. Rosa Montero volverá a sentarse frente al público mañana miércoles, 6 de abril, a las 11:30 a.m. en la conferencia: “La cocina del escritor: cómo nace un libro”, mientras que Mayra Montero hará lo propio el jueves, 7 de abril, a las 11:00 a.m. en la conferencia: “La escritura en los tiempos del COVID”. Además, Rosa Montero presentará mañana a ;as 2:30 p.m. su nuevo libro “El peligro de estar cuerda”, en diálogo con la destacada escritora, investigadora literaria y profesora puertorriqueña Luce López-Baralt.

Primer Congreso Internacional de Escritores

El Primer Congreso de Escritores Internacionales es un evento de alta categoría que cuenta con primeras figuras de la literatura puertorriqueña y reconocidos escritores de nivel mundial. Este encuentro, el primero en su clase que se realiza en Puerto Rico, será gratuito para quienes quieran asistir durante los días 5, 6 y 7 de abril del 2022.

Dedicado a Norberto González, figura vital en el mundo del libro en nuestro país y quien falleció el pasado año, el congreso reunirá figuras como Mayra Santos Febres, Mayra Montero, Eduardo Lalo, Tere Dávila, José Borges, Arlene Carballo, Luis Negrón y Magali García Ramis (Puerto Rico), Rosa Montero, Chiqui Fabregat, Javier Sagarna (España), Marcelo Lujan (Argentina), Karla Suárez (Cuba), Pilar Quintana (Colombia), Iván Thays (Perú), Pedro Antonio Valdés (República Dominicana) y Guillermo Arriaga (México) en modalidades de conferencias magistrales, talleres y mesas redondas presentadas por Helena Sampedro (Puerto Rico) y José Manuel Fajardo (España).