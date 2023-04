A simple vista se pudiera pensar que hacer un parado de manos con contorsiones solo se trata de fuerza corporal, equilibrio, balance y plasticidad, junto al reto mental que supone. Sin embargo, esta disciplina es mucho más y de eso sabe a la perfección Ricardo Sosa, quien es considerado como uno de los pioneros en esta práctica.

Durante unas tres décadas, este talentoso cubano radicado en Miami, ha dedicado su vida al entrenamiento constante de la disciplina que en sus comienzos aprendió en una escuela de circo. Su experiencia lo ha llevado a visitar diversos países de Europa y ser invitado para eventos y cumpleaños de diversas personalidades famosas, incluyendo al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y quien fuera presidente de Sudáfrica, Nelson Mandela, entre muchos otros.

La combinación de la parada de manos con contorsión, Sosa la describe como el ying y el yang, esas dos fuerzas opuestas, pero complementarias que son esenciales en el universo.

“Es la combinación de la flexibilidad con la fuerza. Toda esa combinación hace que se vea el movimiento fluido y fácil a los ojos de los espectadores, cuando en realidad requiere de una disciplina metódica en el día a día de entrenamiento”, expresó luego de hacer un acto demostrativo para El Nuevo Día, como parte de lo que será su presentación dentro de una nueva producción donde el elemento agua es la figura central del mismo.

Dentro de una enorme carpa blanca que a distancia se puede apreciar si se transita por el expreso Las Américas, y se observa hacia uno de los laterales del centro comercial Plaza Las Américas, en Hato Rey, habita el Dream Palace, donde se ofrecerá el espectáculo familiar al estilo de Las Vegas, “AQUA”, que abrirá sus puertas al público a partir de este jueves, 13 de abril.

“El acto del que estoy a cargo, es una variación nueva que estoy haciendo ahora aquí en Puerto Rico. El espectáculo, así como su nombre -que significa ‘agua’- casi todo es sobre el agua. Esta es una nueva aparición que estoy haciendo, incorporando mi participación en un bowl, como una tina con agua, con una hermosísima sirena”, dijo con relación a su actuación, que mantuvo al filo a quienes sirvieron de espectadores con sus impresionantes movimientos.

“AQUA” cuenta con un amplio escenario, rodeado de más de 30,000 galones de agua, incluyendo a unas góndolas venecianas que sirven de marco para la recreación del carnaval de esta ciudad, que vive entre canales y gondoleros. También contará con las intervenciones de “sirenas de oro”, a cargo de actos rítmicos en tanques de cristal acuáticos, entre otras atracciones, durante un espectáculo de aproximadamente dos horas y media, con un intermedio.

Sosa no niega que hay que gustarle mucho dicha especialidad porque resulta agotador. Se trata de una preparación extensa, no solamente de uno o dos días a la semana, sino que conlleva largos períodos y sacrificio.

“Parte de la disciplina es hacer una dieta para mantener el físico en condiciones. De ese modo, no tener tantos dolores y mantenerse con la flexibilidad que me he mantenido yo, gracias a Dios. Para lograrlo, requiere de un entrenamiento consistente con una disciplina inquebrantable para mantener ese nivel”, explicó el hombre que comenzó esta disciplina a los 17 años, quien a la vez que resaltó que todos los días hace su rezo y le pide a Dios que le siga dando la fuerza para mantener ese don que “el Señor Jesucristo le dio antes de nacer”.

Sin embargo, enfatiza que lo que más influye es el control que tiene sobre su mente, pues cuando el cuerpo le dice que duele o que está cansado, procura que la mente sea más fuerte que su cuerpo y lo obliga a hacerlo. “Quizás no es llevarlo a donde realmente quieres, pero con un poquito de consistencia y empujón, mantenerlo, aunque sea que llegues al borde, no al límite. Llegar al borde es lo que va a hacer que cada día haya un cúmulo de trabajo que te separe y distinga de todos los demás”, manifestó.

Asimismo, destacó que ha seguido al pie de la letra los consejos que le ha impartido su maestro ruso, quien le inculcó que la base de todo esto no es la fuerza ni la flexibilidad, sino su capacidad de aguantar y mantener esa disciplina. Esto significa que aun cuando hay días u ocasiones que no quiere hacerlo, saber que sí tiene que hacerlo y con amor, como si estuviera en un día en el que se siente al 100%.

Con esa mentalidad entrena a diario y así ha sido por las pasadas tres décadas que se ha dedicado a realizar paradas de manos y contorsiones, que, a su entender, junto los juegos malabares y la magia, han sido las tres especialidades que han acelerado y crecido enormemente en los pasados años. Esto se lo atribuye a la facilidad de conocimiento que actualmente existe con el acceso al internet y la difusión de este trabajo, que ha permitido que muchos chicos y jóvenes se interesen y lo practiquen, logrando infinidades de movimientos flexibles.

“Cuando ellos sigan practicando van a ser buenos maestros, porque inclusive yo veo a muchos de ellos que han sido inspirados por mi trabajo. Cuando yo empecé, no había personas quienes lo hicieran porque era muy difícil encontrar a un hombre que controlara la fuerza, la flexibilidad y la plasticidad. Eso es más visto en una mujer que en un hombre. Entonces cuando mi maestro me vio a mí en aquella época, me dijo ‘tú eres un regalo de Dios’. Hemos sido los pioneros de este género y al cual me sumo como un aprendiz porque muchos me dicen ‘maestro’, pero yo realmente viéndolos a ellos aprendo más todavía. Gracias a Dios me ha mantenido con esa llama prendida del deseo de querer seguir haciendo más”, expuso.

Gran parte de su éxito también se lo atribuye a lo que ha sido su incursión en el Ashtanga Yoga, con la que su cuerpo ha entendido mejor la facilidad de obtener una mayor capacidad de expandir su flexibilidad y sus movimientos.

“En el circo se trabaja con ciertos esquemas que mantenemos para llegar a un nivel ‘de purificación’ o ‘de perfección’, que nadie va a lograr, pero digamos en la ejecución, para que el público sea totalmente complacido en nuestro ‘performance’. Pero, en el yoga se trabaja más por el placer de la persona, de la satisfacción. Entonces, esa combinación me ha hecho entender mucho más la capacidad que tengo y todo el potencial que todavía tengo dentro. Cuando se llega a un cierto tiempo de trabajo, como que todo pierde esa llamita, pero cuando encuentras una chispita nueva, es como un ‘sparkling’, como un destello, y eso es lo que está haciendo el Ashtanga Yoga”, detalló.

Su meta es trabajar hasta los 62 años, por lo que le quedan unos cinco años más. Mientras, sigue entusiasmado y centrado con esta producción de Famma Events en Puerto Rico, cuyo montaje se ha dado por las pasadas seis semanas. AQUA contará cuenta con cerca de 2,000 asientos y un área de VIP con mesas.

Los boletos están disponibles en BuyATix.com y en la boletería del Palacio.