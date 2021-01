Rodrigo Corral vuelve al principio, a la fotografía callejera o “street photography”, en su exhibición “Cultura oriental” que debuta en la Galería Petrus desde el miércoles 27 de enero, como parte de la apuesta del movimiento Generación Reactiva, que propicia la adquisición de piezas de arte de creadores jóvenes a precios accesibles.

El joven presenta 13 fotografías en mediano formato con escenas que capturaron su interés durante una estadía en Asia en el 2018. Puedes verlas en visitando el portal digital de la galería, www.petrusgallery.com, bajando su aplicación móvil que encuentras bajo “galeriapetrus”, en su canal de Youtube o en sus redes sociales en Facebook e Instagram, todas identificadas como Galería Petrus.

Exhibición de fotografías de Rodrigo Corral

“La fotografía que presento muestra lo bonita y diferente que es la cultura en esa parte del mundo y sus momentos cotidianos. Visité desde Vietnam a China: vi el río Delta en Vietnam, visité Bangkok y otras ciudades al sur y al norte de Tailandia y en China estuve en Guilin y en Shanghai. Para mi siempre ha sido bien importante la composición y contar una historia con una fotografía”, dice Corral. Una conexión y una meta-comprensión de lo autentico, observa el maestro Jochi Melero en la obra de Rodrigo.

PUBLICIDAD

Además, identifica al artista como un pescador que conoce el agua que navega y que está abierto a reconocer el misterio de la profundidad de la misma. Partidario del ‘street photography’, el fotógrafo anda alerta ante momentos que ameriten ser inmortalizados en una fotografía. “Si puedo hacer una buena composición con lo que veo, voy a retratarlo. A veces estoy ocho horas caminando, diez millas por toda la ciudad, y hago mil fotos, pero de ésas solo uso veinte; lo más importante es enseñar una buena imagen que sea fácil para el ojo y que tenga la composición ‘old school’ de la fotografía de ‘fine arts’”, explica el fotógrafo de 24 años.

En el proceso de trabajar la composición se guía por reglas como el “Golden Crop Rule” y por el “Law of Thirds”, y no es partidario de cambiar la escena que observa. “Nunca altero mis fotos, nunca quito nada, yo soy bien ‘old school’ en eso. Aprendí a sacar la foto en fílmico y me dejo llevar por esa filosofía en todas mis fotografías; busco el ángulo, manipulo el color y la exposición. Cuando viene lo digital, me separa de otras personas el tipo de corrección de color y de exposición que hago, unido a la composición de fotografía seria, de ‘fine art’, en escenarios de calle”, declara. Corral identifica como mentores especiales al cotizado fotógrafo puertorriqueño Jochi Melero y a su fenecida profesora, Susan Fenton, en St. Joseph University.

“Yo he aprendido a pulmón, me dejo llevar por mi inspiración en el ‘old school photography’ y por el trabajo de fotógrafos como Mark Cohen o Henri Cartier Bresson. Muchos de estos fotógrafos ni estudiaban la fotografía, les apasionaba y ya, a la calle a tirar fotos”, destaca. “Espero que la fotografía estilo ‘fine arts’ siga creciendo en Puerto Rico, mucha gente está tratando de salir aquí con ese género, pero todavía dominan las artes plásticas. Y aunque es difícil porque todo el mundo tiene celular y puede tomar fotos, la fotografía fina no se puede olvidar”, añade el artista.

PUBLICIDAD

La propietaria de Galería Petrus, Sylvia Villafañe, está complacida con la oportunidad de abrirle las puertas nuevamente al talento joven. “¿Detenernos en la pandemia? No, eso no lo haremos en esta galería. De manera virtual seguimos mostrándole al mundo el trabajo que hacen nuestros artistas, los temas que le interesan y las técnicas que dominan. Los invito a que conozcan el trabajo de los creadores en el movimiento Generación Reactiva, para que el arte pueda acompañarlos en sus espacios favoritos, ahora que estamos más tiempo en nuestras casas”, culminó Villafañe.

Para visitar la exhibición de manera presencial debe comunicarse a la Galería Petrus al 787-289- 0505 o al 787-318-8993 para coordinar una cita. Se observarán las reglas de protocolo contra el COVID-19 según estipulado en la Orden Ejecutiva. Para mayor información puede comunicarse al 787-318-8993 o al 787-289-0505.