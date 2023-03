El nombre de Rosita Marrero siempre será sinónimo de buen periodismo. Aunque su carrera ha sido marcada por investigaciones de gran impacto social, Marrero también se ha destacado como novelista. La veterana reportera ahora reafirma su amor por la buena escritura con la publicación de su segunda novela “Cuando arropa la nostalgia”.

Sentada en la sala de su casa, rodeada de libros y varios de los premios periodísticos que acumuló en su larga carrera, Marrero habló del proceso detrás de su más reciente libro. “Yo estoy narrando la historia que he escuchado toda mi vida de esa época en voz de mi mamá”, dijo.

La novela, enmarcada en los procesos políticos y económicos del país durante los años 1900, cuenta la historia de la familia Bracetty Santiago, enfocándose en cada uno de sus miembros, sus tiempos felices, romances y conflictos. “Me remonto a la época de principios del siglo 20, que es la época cuando mi mamá se está desarrollando y pierde a sus padres, queda huérfana, se hace cargo de una hermanita. Y miro cómo la muerte tronchaba y desviaba la vida de las personas”, añadió.

“Cuando arropa la nostalgia” puede ser definida como una obra de ficción histórica. Aunque los hechos y personajes son ficticios, Marrero se inspiró en varias etapas cruciales en la vida de su madre, Esther Álvarez Bracetty, a quien usó como modelo para su personaje principal, Patricia Álvarez Bracetty.

Aunque es un trabajo de ficción, la autora tuvo que estudiar a profundidad el Puerto Rico de finales del siglo 19 y el siglo 20. Perfeccionista al fin, Marrero consultó hasta los precios de la caña de azúcar durante la época para poder escribir en los términos correctos.

“Tuve que investigar mucho. Estuve muchos años escribiendo eso. Eso no fue de un día para otra. Y cuando terminé mi primera novela, inmediatamente comencé a investigar lo primero que investigué fue el tren”, sostuvo. Precisamente la imagen del tren de circunvalación es una que añade movimiento, sirviendo de hilo conductor para la trama.

Marrero, quien trabajó por más de dos décadas en el periódico Primera Hora, explicó que aunque el estilo de escritura es distinto, su faceta como trabajadora de la prensa es parte esencial de esta publicación. “Mi trabajo periodístico está presente en esta novela. Y esa pasión por el periodismo que yo tengo y por escribir me permite y me facilita escribir este tipo de narración”.

También abundó sobre sus inspiraciones literarias y algunos de los autores que admira. “Fue en la Universidad de Puerto Rico que se abrió el mundo de la literatura para mí. García Márquez me marcó para siempre. Todos los autores que he leído han dejado una huella en mí. Incluyendo autores contemporáneos puertorriqueños como Luis Rafael Sánchez, Magali García Ramis, Mayra Santos Febles y muchos más. También he sido influenciada desde mi adolescencia y temprana adultez por poetas como José de Diego, Luis Llorens Torres, Luis Palés Matos y Corretjer”.

Por otro lado, abundó sobre algunos de los retos de publicar en Puerto Rico, explicando que se requiere de un esfuerzo adicional y paciencia para tener éxito. “Hay quien opta por publicar por su cuenta, pero es complicado, porque en vez de dedicarte a escribir también tienes que dedicarte a vender. Nuestras limitaciones geográficas nos dificulta el trascender y llegar a otras fronteras”, sostuvo.

Rosita Marrero comenzó su carrera literaria escribiendo obras musicales para niños. También tiene planes de publicar varios cuentos infantiles que ha acumulado. Tiene, además, el deseo de publicar otro libro en el que ya ha comenzado a trabajar. La autora agradeció a Ediciones Callejón y Publicaciones Gaviota por haber acogido sus novelas.

Para culminar, Marrero habló sobre lo que espera que sus lectores se lleven de su más reciente novela. “Me encantaría que les guste la historia que les cuento y también que puedan tener presente, ser conscientes, de dónde estamos y dónde estuvimos. Que no se olviden de cómo llegamos hasta aquí”.

La presentación de “Cuando arropa la nostalgia”, a cargo de los periodistas Yolanda Vélez Arcelay y Rafael Lenín López, será el lunes, 20 de marzo, a las 7:00 p.m., en la librería Casa Norberto, en Plaza Las América, en San Juan.