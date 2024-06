Segundo Día Nacional del Libro LGBTTQ+ Puertorriqueño contará con la presencia de numerosos autores locales

Además de eso, según Chárriez es una manera de mostrar la gran cantidad de autores y libros que se han escrito en la isla, por autores de la comunidad LGBTTQ+ que son de alta calidad, pero no siempre se toma en serio o es considerada como secundaria. “A eso hay que añadirle la censura que existe en la isla para este tipo de literatura. Se da cuando la editorial no considera tu trabajo para la publicación, cuando la librería pone los libros en un lugar aparte y escondidoa del público, cuando no se consideran tus proyectos para fondos o auspicios de ciertas organizaciones gubernamentales, cuando el mismo Departamento de Educación censura las obras y esos escritores no se pueden leer o estudiar en las escuelas”, destacó Chárriez, quien ha escrito libros como “Ojos como de hombre”, “2058 d.C. y otros cuentos” y “Delirios de pasión y muerte”, entre otros.