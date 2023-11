La historia de Puerto Rico se puede contar de muchas formas. Gran parte de la identidad y el quehacer puertorriqueño por los pasados siglos está contenido en tomos, notas y textos. Pero una gran parte de esa historia también yace en cosas que existen más allá de las palabras. El historiador, entonces debe aprender a leer objetos y descifrar qué nos pueden decir sobre el pasado y, en cierta medida, sobre el presente.

Esa fue la ardua tarea a la que se lanzó José Luis Colón González cuando decidió recopilar la historia del mueble puertorriqueño en un libro. Aunque, en realidad, su proyecto comenzó como uno de menor escala.

“Todo este proyecto comienza en un interés personal de recopilar la información de los muebles que hemos adquirido mi esposa yo por los últimos 20 o 22 años. Preocupado, sobre todo, porque tenemos cuatro hijos y previendo que ninguno pudiera hasta este memento interesarle, un buen día yo le digo a mi esposa, ‘yo me voy a sentar a documentar la historia de estos muebles porque estos muchachos no se ven interesados de manera tal que por lo menos el día que ya uno no esté sepan de dónde provienen, cuánto costaron, el valor que tienen para que no se dejen coger de tontos o por lo menos esa memoria o ese escrito le sirva de motivación ver si por lo menos alguno decide conservarlos”, explicó Colón González.

Un recibidor con varios muebles en diferentes estilos destacados en Puerto Rico, todos hechos a mano. (Suministrada)

Luego de presentarle ese texto original a un amigo que le sugirió que lo convirtiera en un libro, Colón González decidió entrar de lleno a investigar. Varios años después ha logrado publicar su investigación en la forma de “Entre talleres y ebanistas: historia de los principales artífices del mueble puertorriqueño 1850-1940″.

El libro, que bien podría ser parte de mueble en sí mismo por su vasto tamaño, publicó este año y ha sido una importante aportación al banco de conocimiento histórico, pues han sido muy pocos los trabajos dedicados a documentar la ebanistería puertorriqueña.

“Este es un acercamiento un poco biográfico, prosopográfico, de quiénes fueron esos ebanistas, quiénes fueron esos artistas, cómo se establecieron esos talleres”, explicó el también catedrático de la Universidad Interamericana.

El libro no solo distingue los diferentes estilos de mueble confeccionados en la isla durante la última mitad del siglo 19 y la primera del siglo 20, sino que también recopila la historia de las manos que los trabajaron. La extensión de la investigación resulta impresionante en este sentido, pues Colón González, en la medida que fue posible, le dio nombre a muchos de los maestros ebanistas más importantes en toda la isla durante ese periodo. El texto cuenta las historias de los primeros talleres que cobraron notoriedad, en ciertas ciudades, sobre todo portuarias, como Ponce y Mayagüez.

Ejemplo de una placa de bronce con las que eran marcados algunos muebles de madera para asegurar su autenticidad. (Suministrada)

“Muchos de ellos, la gran mayoría fueron autodidactas, tenían un don natural, otros era por una herencia familiar porque trascendía el arte de ebanistería por generaciones. Algunos empezaron como aprendices y terminaron estableciendo su propio taller”, dijo el profesor.

Además de crear consciencia sobre la importancia de este arte en Puerto Rico, Colón González espera que su libro inspire a otros investigadores a mirar la historia del mueble puertorriqueño y de sus artífices.

“Fueron cuatro años intensos desde que comencé con aquella idea nada más de documentar nuestros muebles en la memoria, hasta que finalmente culmina con la publicación del libro. El mueble como objeto no es una cosa aislada, los objetos tienen una razón de ser, tienen un uso, tienen un pragmatismo que suple una necesidad de la vida cotidiana y de la vida diaria y ese uso o ese valor varía, se transforma de acuerdo a cómo evoluciona la sociedad”, sostuvo.

“Entre talleres y ebanistas” se estará presentó en la Sede el Instituto de Cultura Puertorriqueña junto a una una pequeña exhibición de muebles puertorriqueños.