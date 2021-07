Hace 32 años el compositor puertorriqueño Roberto Sierra salió de Puerto Rico para buscar otros rumbos musicales y profesionales, pero la isla que lo vio nacer nunca lo abandonó. Al contrario, esta tierra ha sido y sigue siendo motivo de inspiración para sus piezas que han sido interpretadas por las principales orquestas clásicas alrededor del mundo.

Sierra, quien el pasado mes de marzo fue admitido a la prestigiosa Academia Estadounidense de Artes y Letras (American Academy of Arts and Letters), es actualmente uno de los compositores puertorriqueños de música clásica más aclamado a nivel mundial.

Sus obras forman parte del repertorio de algunas de las principales orquestas de Estados Unidos y Europa, tales como las Filarmónicas de Nueva York y Los Ángeles, sin dejar fuera a nuestra Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. A esa lista se suma ahora la Real Orquesta Filarmónica de Liverpool, que, junto a la Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional Polaca y la Orquesta Sinfónica de Boston, le comisionó la “Sinfonía No.6”, que estrena este próximo 14 de octubre en el Liverpool Philharmonic Hall.

Con esta pieza la Real Orquesta Filarmónica de Liverpool no solo inicia su nueva temporada sino que marca su regreso presencial tras más de un año debido al Covid-19. Con esta obra, además, hará su debut el nuevo director titular de esta institución, el armenio venezolano, Domingo Hindoyan.

“Te digo francamente que una pieza que uno escribe siempre es un verdadero honor que se toque, pero que se toque con una orquesta de esta magnitud y que además abra su temporada con ella, pues es increíble para mí como compositor. Y no solamente eso, sino que esta orquesta, junto con otras, como la Boston Symphony Orchestra, se unieran a este proyecto pues añade todavía más honra para mí porque es el reconocimiento de instituciones a nivel internacional”, expresó Sierra en entrevista telefónica desde Nueva York, donde reside.

Esta comisión surgió luego de que el año pasado la Real Orquesta Filarmónica de Londres estrenara otra obra suya, “Salseando”, un concierto para trompeta que fue interpretado por el reconocido trompetista venezolano Pacho Flores. Esta pieza -que fue recibida con una ovación durante su estreno y que será interpretada este año en Brasil y Bordeaux (Francia)- hizo posible esta nueva colaboración, según narró el compositor.

“A raíz de ese estreno que fue bastante exitoso la orquesta se interesó en mí como compositor y ahí surgió la idea de comisionarme esta Sinfonía para precisamente inaugurar esta temporada con su nuevo director”, abundó, toda vez que dijo que su obra en Liverpool resulta muy atractiva porque representa algo “diferente” al repertorio que están acostumbrados a escuchar.

El maestro Sierra explicó que esta obra surge después de haber presentado hace cuatro años en Puerto Rico la “Sinfonía No.5”. Desde ese entonces, no había tenido la oportunidad de sentarse a escribir otra sinfonía hasta que surgió esta oportunidad.

“La sexta sinfonía -que uno siempre piensa en Beethoven- es la llamada pastoral. Hablando con el director surgió la broma de que esta es la pastoral, pero yo no puedo hacer una sinfonía pastoral como en la época de Beethoven con aquellas cosas bucólicas porque vivimos en otra época, pero sí decidí hacer una especie de reflexión en torno a la cuestión de mis memorias de Puerto Rico y de la cuestión tropical y, de hecho, cada movimiento en su tema recoge aspectos de lo que yo en mi memoria atesoro de haber nacido y sido criado en Puerto Rico”, manifestó el artista.

Detalló que el primer movimiento, “Reflexión urbana”, es una visión de la vida de la ciudad en Puerto Rico; el segundo, “De noche”, está inspirado en las noches tropicales de su natal Vega Baja, mientras que el tercero, “Huracán”, es una representación alegórica de esa fuerza tan aterrorizante y parte de nuestra vida caribeña que son los huracanes. Para cerrar, creó “Final”, donde trabaja con los ritmos caribeños en un tono bastante festivo.

“Yo me siento y soy absolutamente puertorriqueño. Yo nací en pueblo chiquito y todas mis memorias más importantes en términos humanos son referentes a Puerto Rico. Mi vida fuera de Puerto Rico es una vida errante y a pesar de que he vivido más fuera de Puerto Rico que en Puerto Rico, esas son mis raíces”, expuso Sierra al hablar sobre cómo esta isla sigue siendo motivo de inspiración para su trabajo.

El compositor –quien estudió composición tanto en Puerto Rico como en Europa- sostuvo que para que una obra de arte tenga peso debe aspirar a dos cosas, estructura y contenido. Para que la pieza sea universal y funcione, debe tener un elemento particular que, en su caso, es la esencia puertorriqueña.

“Hacer arte que no represente quien uno es pues eso para mí no tiene mucho sentido, igualmente no tendría mucho sentido hacer un arte que solamente se aferre a lo particular. Para mí tiene que haber ese balance entre estructura y el contenido y el contenido es lo particular y está básicamente informado por quién yo soy y quién soy, soy un compositor puertorriqueño”, agregó con evidente orgullo.

Roberto Sierra recordó que al inicio de su carrera se enfrentó a diversas críticas tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos de personas que apreciaban su trabajo como “muy clásico” o “muy poco clásico”. Nada de eso, sin embargo, hizo que el compositor se detuviera en su afán de crear obras que reflejaran lo que sentía. “Ha sido un camino arduo, pero es un camino que yo nunca me he vencido. Una persona una vez me dijo que los únicos que no llegan a ninguna parte son los que se salen del camino y yo en ese sentido he seguido mi propio curso. En Puerto Rico cuando comenzaba ciertos elementos de la crítica me tiraban un poco, igual en Estados Unidos, pero a mí eso me resbalaba. Ahora tengo un nombre, pero eso tampoco significa mucho para mí porque para mí lo único que significa es la obra. Yo no creo que nada salve o hunde una obra, solamente lo que es la obra. Si la obra es buena no importa lo que la gente diga o haga, sobrevive, si es mala no la salva ni el médico chino”, compartió sobre su norte como compositor.

Uno de los anhelos del también catedrático del Departamento de Música de la Universidad de Cornell, es que sus piezas se interpreten más en Puerto Rico. Aunque la Orquesta Sinfónica del país ha incluido obras suyas en su repertorio, a Sierra le gustaría que se tocaran más sus obras.

“Desafortunadamente no se toca tanto mi música como sería mi deseo y no sé exactamente los planes que tiene la Sinfónica en su próxima temporada. Por ahora no hay nada en el horizonte en Puerto Rico, pero fuera de Puerto Rico muchas cosas”, manifestó este vegabajeño, quien ha sido un gran defensor de nuestra principal orquesta, así como del Conservatorio de Música de Puerto Rico, el cual dirigió a finales de la década del ochenta.

“Sinfonía No.6”, de Roberto Sierra, será estrenada en dos funciones por la Real Orquesta Filarmónica de Liverpool, luego la interpretará la Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional Polaca y posteriormente la Orquesta Sinfónica de Boston, que tendrá a su cargo el estreno en Estados Unidos.