“Vamos a estar dando parrandas todo el año”: así los más fieles fanáticos de Bad Bunny vivieron una noche inolvidable

Artesano auténtico

“No sabía que venía para esta actividad. Me dijeron que había un evento, pero no me dijeron dónde era. A ver si la juventud se anima más por tener las tradiciones de antes. Por eso fue que yo seguí, porque ya nadie lo hacía, para que no se acabe, porque me gustaba la artesanía de esto”, explicó el artesano sobre su participación en el evento.