La nostalgia, el amor y el buen rollo de seguro estarán presentes el domingo, 6 de agosto, en el Centro de Bellas Artes (CBA) de Santurce cuando suban a la tarima de este importante recinto, los cantantes Álvaro Torres y Lourdes Robles.

Para el cantautor salvadoreño significa el regreso a los escenarios boricuas luego de haberse presentado por última vez en el 2016, algo que lo tiene muy contento y emocionado. “Volver a la Isla del Encanto es algo maravilloso. Es como encontrarse con un miembro de la familia que hace mucho que no ves, porque le tengo un cariño especial a la isla, porque fue como unos brazos que te abrigaron tanto en determinado tiempo”, explicó el cantante a través de una videollamada desde su hogar en Georgia. “Desde el año 1992, que empecé a ir hasta allá, creció un cariño recíproco y una simpatía profunda con un público que siempre me dio tanto reconocimiento”.

Es por eso que, aquellos que se den cita en el CBA podrán rememorar las mejores canciones grabadas por Torres, quien en la década de 1990 fue una de las figuras más importantes de la música en América Latina al grabar un sinnúmero de canciones que se convirtieron en temas inolvidables. “Durante el concierto, le ofreceré al público mi catálogo de canciones que han crecido gracias al público, que realmente le han dado vigencia hasta hoy día. Podrán escuchar canciones como ‘Nada se compara contigo’, ‘Te dejo libre’ y ‘De punta a punta’, entre tantos temas románticos que el público hizo crecer y que me hizo vivir una etapa maravillosa en mi carrera”, añadió el artista de 69 años.

A pesar de haber grabado con un sinnúmero de cantantes a través de su trayectoria, como Selena, Barrio Boyzz, Millie Corretjer o José Feliciano, el cantautor salvadoreño nunca ha cantado junto a Lourdes Robles, pero no descarta la idea de hacerlo por primera vez durante el concierto del 6 de agosto. “Compartir con Lourdes Robles, que tiene una voz maravillosa y que siempre he admirado, va a ser una exquisitez y sé que lo vamos a pasar muy lindo, porque tenemos un repertorio maravilloso que les vamos a entregar al público”, detalló el cantante que cumple muy pronto 40 años de carrera musical. “Nunca he grabado con ella, pero para mí sería un regalo poder invitar a mi amiga a cantar conmigo y se lo voy a proponer, a ver qué le parece la idea. Sería maravilloso y un gusto enorme”.

Por su parte, se espera que Robles cautive al público con su potente voz con temas emblemáticos como “Definitivamente”, “Se me pasará”, “Todo me habla de ti”, “Sola”, “La movida”, “Que Dios se apiade de mí” y “Abrázame fuerte”, entre muchos otros.

Larga y fructífera carrera

Nacido en Concepción Batres, en El Salvador, Torres emigró a Estados Unidos en 1983, por lo que tuvo que abrirse paso con mucho trabajo y esfuerzo para abrirse paso dentro de la industria musical de este país, sobre todo cuando su país no se ha caracterizado por generar grandes cantantes o músicos. Por eso, al ser preguntado sobre cuál es el mayor logro de su carrera, Torres no piensa en algún premio o la composición de un éxito musical.

“El logro más grande de mi carrera es haber abierto espacio a otros artistas como yo. Sobre todo viniendo de un país que artísticamente no significa nada todavía, después de tantos años. Mientras tanto, yo sigo luchando, sigo haciendo espacio y ojalá que algún día salga alguien que nos llene de honor, con mucho talento y con cosas dignas de escuchar”, explicó el artista, quien ha compuesto sobre 500 canciones en su vida y ha participado en la grabación de alrededor de 50 producciones musicales en su carrera.

Álvaro Torres cumple este año 40 años de carrera musical. (Suministrada)

Con todo en su contra, Torres logró prevalecer y cimentar su figura en la música latina e internacional, razón por la cual se considera como un triunfador en la vida. “Definitivamente, he sido un triunfador, porque cuando te pones a ver el camino que he recorrido y mi punto de origen, digo ‘wow, hasta donde he llegado es tremendo’”, explicó el cantautor, quien fue seleccionado en 2015 al Salón de la Fama de los Compositores Latinos. “Ese ha sido el premio más grande que me han entregado en mi vida, porque es un reconocimiento a la labor que he realizado durante toda mi vida. Mi carrera se basa en mis composiciones, porque han alcanzado un espacio y han abierto un espacio. Cualquiera puede cantar bien o mal, pero escribir canciones que le digan algo al público o a una masa, eso es otra cosa”.

A pesar de que el cantante no había regresado a la isla en siete años, se había mantenido activo durante todos estos años creado música nueva y dando presentaciones. De hecho, durante la pandemia, el artista de 69 años se tomó una pausa forzada, que aprovechó para componer y poner sus ideas en orden. De este periodo nació un proyecto musical que comenzó a dar vida junto al maestro Rudy Pérez y del cual han grabado la mitad de un álbum. “Vamos un poco lentos por muchas circunstancias, pero este disco va a salir. Ya publicamos un tema que se titula ‘Ya fue bastante’ y estamos a punto de publicar el segundo. Esperamos que podamos completar el álbum antes de que acabe el año”.

Este concierto es producido por Terrero Music & Entertainment y Producciones Arriaga para Estereotempo. Los boletos para el espectáculo están a la venta en Ticket Center (www.tcpr.com o 787-792-5000). También están disponibles en la boletería del Centro de Bellas Artes de Santurce (787-620-4444).