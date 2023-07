Es una tarde de martes y un grupo de periodistas y personalidades mediáticas comparten un par de copas en un reconocido restaurante del Distrito de Convenciones. Conversan, entre sangrías y piscolabis, mientras esperan por una estrella de cine en renacimiento. Esaí Morales, con su porte de galán, aparece vestido con una elegante camisa rosa de mangas largas, parcialmente abierta sobre su pecho. Las facciones de su rostro son duras y su cabello canoso delata su experiencia. En sus ojos grandes y oscuros se esconde una bondad tremenda, mientras que en su sonrisa amplia habita una picardía maliciosa.

Cuando llega, Esaí saluda a todas las personas que han venido a verlo con cariño y cuidado. Su familiaridad y su apertura hacen sentir a quien esté a su lado que se trata de un viejo amigo que ha venido de visita después de algún tiempo explorando el mundo. El peso de sus viajes es evidente en sus palabras. De cada una de ellas emana una extraña sabiduría, llena de honestidad y transparencia. Sus dotes actorales sobresalen para esconder su cansancio. Tan solo unas horas antes se encontraba en Nueva York en otro evento relacionado con su película más reciente.

Aunque Esaí no nació en Puerto Rico, su familia es de aquí, y pasó gran parte de sus años formativos entrando y saliendo de la isla. Su destacada carrera como actor ha tenido sus altas y bajas, pero es quizás este el momento que más ha esperado en su vida. Una oportunidad como ninguna le ha dado un respiro de aire fresco y lo ha llevado a trabajar con uno de los nombres más grandes de Hollywood. Y no solo como un personaje secundario, o como algún mafioso o narcotraficante, roles típicos para actores latinos, si no, como el antagonista de la entrega más reciente de la franquicia de “Mission: Impossible”. Esaí Morales es el villano más reciente en hacerle la vida imposible a Tom Cruise: material de Grandes Ligas.

San Juan,PR. 11 de julio de 2023. Entrevista a Esaí Morales sobre su participación en la nueva película de Mission Imposible. Fotos por Nahira Montcourt. (Nahira Montcourt)

Ha sido por esfuerzos suyos, pues, que ha llegado hasta la isla para presentar la película. Se trata de llevar un mensaje. Se trata de cambiar las narrativas que existen sobre el cine y Puerto Rico.

Sentado sobre una butaca en el reconocido restaurante, Esaí reflexiona sobre lo que representa este momento en su vida. “Este es mi otro hogar. Las raíces de mi sangre. Y siempre he tenido una conexión aquí que es indescriptible. Y no sé cómo no pueden echar un esfuerzo aquí y en ningún país latino. Pero no quiero enfocarme en lo negativo, le quiero enseñar a los grandes estudios que nosotros apoyamos a lo nuestro”.

Durante ese proceso para promocionar el filme, nació una idea. “Yo digo ‘bueno, déjame hacer algo, porque también es una excusa para venir para la isla’”, dice, con una carcajada. Pero la realidad es que para Esaí es crucial que se aprecie la importancia de la isla como un espacio para el buen cine. “Este país es muy importante, especialmente para lanzar cosas al resto de Latinoamérica”, explica.

También habla sobre la oportunidad sin interpretar a un villano en una de las franquicias más celebradas en el cine de acción. “Alguien me preguntó, ‘¿pero por qué tú quieres ser el malo?’ Y digo, ‘no es que soy el malo’. Yo no lo miro así. Yo miro que estoy trabajando con un caballero que ha hecho historia en el cine como nadie más. Nadie más ha hecho lo que ha hecho Tom Cruise. Yo no conozco ningún actor que en cuatro décadas se haya destacado tanto como él y que lo ha hecho y siempre se mejora”, opinó.

El tiempo se va agotando, mientras en el salón las demás personas esperan por sus turnos para hablar con el actor. El grupo luego tendrá la oportunidad de ver una presentación especial de la película y el reloj está corriendo. Esaí, mientras tanto, concluye su reflexión y comparte su visión para un futuro Puerto Rico.

“Es un gran honor que me han escogido a mí, el primer latino y boricua en eso quiero. Quiero darle ese honor y quiero que la gente nuestra sepa que aquí tenemos una oportunidad de respaldar a lo nuestro para que echen más. Porque si ven que el esfuerzo aquí vale la pena, que más gente van a ver la película de lo que normalmente la hubieran visto, que echen más para acá. Que hagan más películas aquí. Que no se olviden de Puerto Rico, que no solamente somos tormentas y crimen y polémicas políticas, también somos una isla de amor, de paz y de cultura que es rica y gente bella”, dice, y su sonrisa pícara deslumbra a todo el salón.