Desde hace siete años, el artista plástico Héctor Collazo Hernández, conocido como HéctorPR, se ha dedicado a viajar por cada uno de los 78 municipios de la isla para pintar, en algún edificio, la bandera de Puerto Rico, como parte del proyecto “78 pueblos y 1 bandera”. Lo que comenzó como una catarsis y una manera de distraer su mente ante una tragedia personal, se convirtió en un movimiento de pueblo que llegará a su fin este próximo sábado, cuando inaugure su bandera número 78.

Ese día, 1 de julio, Collazo Hernández se unirá a varios reconocidos artistas y personalidades, así como cualquiera que quiera hacerlo, para pintar un gran mural de madera que estará localizado en el Balneario de Carolina. La actividad comenzará a las 10:00 a.m. y contará con una pequeña tarima donde estará Juan Luis “Juancho”, y donde tocarán varias orquestas y agrupaciones como Libre Xpresión, Javier Santarrosa y el Poder Musical, Grupo Bomba de Carolina y Julio Rodríguez, con un tributo a Gilberto Santa Rosa, entre otros. Entre las personalidades que se espera se unan al evento para pintar el mural está el exboxeador, Félix “Tito” Trinidad.

El jueves en la mañana comenzaron la construcción de la estructura donde se pintará la bandera de Puerto Rico el 1 de julio de 2023. NO EXISTE AÚN BANDERA DE PUERTO RICO EN EL LUAR. (Ramon "Tonito" Zayas)

El artista, junto con su abuelo Héctor y un amigo, construyó en Carolina un gran mural de madera que tiene un tamaño de 20 pies de ancho y 16 pies de alto, el cual está localizado en una zona de grama cerca del mar, muy cerca de donde está el parque acuático en el balneario. Se espera que esta zona, que no es visitada con tanta frecuencia, atraiga ahora a turistas, curiosos y personas que quieran tomarse una fotografía con la bandera de Puerto Rico de fondo.

Debido al impacto que ha tenido este proyecto por los pasados siete años, sobre todo a través de las redes sociales, el artista espera la presencia de muchas personas en esta actividad, especialmente de aquellos que lo han ayudado y apoyado en este tiempo. “Esperamos mucha gente aquí. Han sido muchas las personas que en el transcurso del proyecto han llegado para pintar, para apoyarme y yo creo que todos están motivados para que vean que sí, se logró la meta de pintar las 78 banderas en todos los pueblos de Puerto Rico”, explicó el pintor, natural de Villalba.

Inicios del proyecto

Lo que mucha gente no conoce es que Collazo Hernández comenzó a pintar las banderas de Puerto Rico, como un proceso sanador, luego de que su hermano Alex muriera hace nueve años. “El 28 de mayo de 2014, uno de mis hermanos se quitó la vida. Ese evento causó en mi familia una gran pérdida y depresión, la cual hizo que cada uno de nosotros trabajáramos con eso de diferentes formas. En mi caso comencé a viajar por Puerto Rico, buscando escapar de casa, porque allí lo que encontraba era dolor, y en ese escape es que me voy dando cuenta lo bello que es Puerto Rico”, explicó el artista. “Visité sus ríos, sus playas, conocí su gente, su cultura y ahí es donde va naciendo este amor tan grande que siento por Puerto Rico”.

Debido a esos viajes por la isla, se inspiró para pintar una bandera de Puerto Rico en la parte de atrás de su casa en Villalba. “Luego de pintar esa bandera, me di cuenta que la misma tuvo un impacto bien grande en las personas, porque todos querían una foto con ella. De esa manera es como va naciendo en mi cabeza la idea de pintar la bandera en todos los pueblos de Puerto Rico”, añadió Collazo Hernández. “De hecho, ‘78 pueblos y 1 bandera’ se creó con la intención o el propósito de que se valore todo lo que nos distingue como país”.

Según explicó el artista plástico, los inicios del proyecto fueron un poco improvisados y faltos de una dirección clara, sin embargo, todo fue cambiando con el tiempo. “Primero se pintaban pequeñas banderas en lugares donde llegábamos de manera casi clandestina, para entonces pintar cualquier muro que estuviera abandonado. Ahora todo se hace de una manera más organizada”, comentó el artista, quien destacó que hubo un antes y un después de pintar la bandera número 30 en el municipio de Cataño. “El alcalde le dio publicidad al evento y cuando llegamos allí vimos que tenía una actividad para celebrar que íbamos a pintar la bandera número 30 en Cataño. Luego de eso, el proyecto evolucionó hasta llegar a lo que es ahora, donde tenemos el apoyo de los municipios y de muchos comerciantes”.

Crecimiento personal

Además de ser una terapia en la cual canalizaba de alguna manera su pena, la creación de 77 murales alrededor de toda la isla, ayudó al artista a tener una perspectiva diferente de la vida. “Todo este proceso creativo y de conocer tantas personas me ha ayudado a crecer como ser humano. Me ha ayudado a ver la vida de una manera distinta, porque cosas que en el transcurso del crecimiento veía imposible lograrlas, hoy las veo posible y sé que cualquiera, si se lo propone, puede aportar de manera positiva a Puerto Rico y a cualquier país del mundo”, añadió Collazo Hernández.

Luego de tantos años ocupado en este proyecto, el pintor se siente sumamente satisfecho por lograr ponerle fin al mismo. Sin embargo, esto no significa que vaya a dejar de pintar banderas de Puerto Rico. “Completar, por fin, los 78 pueblos para mí es algo muy grande. Era una meta que veía a veces hasta imposible y demasiado lejos, pero ver que lo he logrado, me motiva a seguir creando nuevas cosas para mi país, aportando de manera positiva al mismo”, manifestó el puertorriqueño. “Es por eso que queremos llevar este proyecto fuera de la isla, por ejemplo, a barrios en Nueva York donde haya puertorriqueños y así sucesivamente a otros lugares de Estados Unidos. Lo quiero hacer, porque para mí, la bandera de Puerto Rico significa nuestras montañas, nuestra cultura, nuestras raíces y todas aquellas cosas buenas que nos distinguen como país”.

A pesar de que el proyecto “78 pueblos y 1 bandera” llega a su fin este próximo sábado en Carolina, los momentos vividos y la cantidad de personas que conoció en el trayecto quedarán marcadas para siempre en la memoria de este joven. “Ahora que termina todo, me quedo con el amor de Puerto Rico, con el simple hecho de que todo el mundo me conoce por llevar un mensaje positivo a la isla. Me quedo con todos los bonitos recuerdos que me he llevado con este gran proyecto hasta el sol de hoy. Estoy súper contento porque me ayudaron a hacer algo que ningún puertorriqueño había hecho en la isla y eso es algo imborrable”, concluyó el artista plástico.