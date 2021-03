El cantante español Àlex Casademunt, exconcursante de Operación Triunfo falleció anoche en un accidente de tráfico en Barcelona, España.

Medios españoles confirmaron la muerte del artista de 39 años a través de la agencia de representación Telegenia, en un mensaje en Twitter. “Sentimos mucho la noticia del fallecimiento de Álex Casademunt. Mucho ánimo a toda la familia y a sus amigos. Descanse en paz”, comunicó la agencia en la red social.

Casademunt se dio a conocer en la primera edición del popular programa televisivo español Operación, junto a David Bisbal, Chenoa, Rosa López y David Bustamante.

El auto del cantante chocó de frente contra un autobús cerca de una rotonda en la carretera Cirera en Mataró, según publicó el medio La Vanguardia. La policía local investiga las causas del accidente.

Tras conocer la noticia uno de los primeros en expresar el dolor y la incredulidad ante la partida de su amigo fue el cantante David Bisbal.

“Esta madrugada me desperté para atender cómo muchas noches a mi hija pequeña y, he leído una noticia que me ha helado el corazón. Alex es un tío espectacular, de los que jamás pierden el humor, no se puede ir tan pronto. No puede ser. No puede ser. No puede ser verdad”, escribió Bisbal en Twitter.

Chenoa también se expresó ante la muerte de su excompañero de Operación Triunfo.

David Bustamente también reaccionó sorprendido y sin creerlo.

Nacido en Vilassar de Mar (Barcelona) el 30 de junio de 1981, Alejandro Casademunt González ejercía de técnico de electrodomésticos cuando, tras ver un anuncio, se apuntó a la primera edición del concurso de Operación Triunfo, emitido entre 2001 y 2002 con gran éxito por Televisión Española, y en el que quedó en décimo lugar.

Al finalizar el concurso formó parte del grupo Fórmula Abierta, junto a los también concursantes Geno, Javián y Mireia, que publicaron el disco “Aún hay más”, que incluía el hit “Te quiero más”.

En 2003 decidió iniciar una carrera en solitario y ese mismo año lanzó el álbum “Inquietudes”, con 14 temas, entre ellos “Jugándome la vida entera”, que llegó a los primeros puestos de las listas de éxito españolas.

A partir de ese año empezó a presentar y participar en programas de televisión, como “Los Lunnis” y “¡Mira quién baila!”, de TVE, o “Crónicas marcianas”, de Tele 5, y a actuar en series televisivas como “La sopa boba”, de Antena 3, junto a Lolita Flores o María Barranco.

En 2006 presentó el concurso “Cantamania” en TV3 junto a la cantante Roser, y volvió a la academia de OT para presentar el programa “El chat de Operación Triunfo”, en su quinta edición, para entrar a formar parte al año siguiente del equipo de “El programa de Ana Rosa”, en Telecinco, donde ejercía de comentarista televisivo.

En septiembre de 2010 se incorporó al elenco del musical “Mamma Mía”, en el papel de Sky, que en ese momento se representaba en el Teatro Coliseum de Madrid.

Tras participar en diversos programas y concursos televisivos, en 2013 lanzó el sencillo “Sé” junto a su hermano Joan Casademunt, con quien presentaría al año siguiente “Me haces sentir”.

A partir de 2016 colaboró en el programa “Hora punta”, presentado por Javier Cárdenas en La 1, y en 2016 volvió a los escenarios de la mano de Fórmula Abierta, que formaban en esta segunda época él mismo, Javián y Tessa Bodi.

A Casademunt le sobrevive una hermosa niña.